Ice Cubes è un client per iPhone e iPad per Mastodon

Ice Cubes: for Mastodon, come i cubetti di ghiaccio che si trovano al Polo Nord. Nella terra dove sono stati trovati i Mammut che appartengono alla famiglia degli elefanti. Quindi l’elefante di Mastodon. È questa l’associazione fatta dal team che ha lanciato il progetto.

Sì progetto, perché Ice Cubes non è un’app privata. È un progetto open source realizzato in SwiftUI. Infatti se si va su GitHub è possibile scaricarlo tutto, dalle grafiche fino ai sorgenti. Tutto quello che serve per dare una mano. Se volete sviluppare una feature da integrare nel client potete farlo, per poi fare merge del codice nel branch principale.

Questo è uno dei vantaggi di Ice Cubes. Un client open source per Mastodon che di open ha il Fediverso: l’insieme di istanze caricate in server diversi. Quindi nessun padrone, azienda o circuito pubblicitario in grado di fare il buono o il cattivo tempo come sta accadendo su Twitter in questo momento.

Le funzioni di punta di Ice Cubes

L’app ha funzionalità molto interessanti, per esempio è forse l’unica al momento ad aver integrato una sorta di quote toot, cioè una sorta di quote tweet. Elemento che in Mastodon di base viene evitato perché si pensa che quotare i toot sia un’arma potenziale per creare polemiche e inquinare l’ambiente social.

L’app ha integrato anche funzioni di AI, mediante chatGTP. Per esempio scrivendo un nuovo toot e premendo sull’icona del computer in alto nella finestra, si potranno usare funzioni come l’enfatizzazione del testo (riscrive il toot in forma eccitata), oppure lo strumento che sintetizza il tutto. Quest’ultima funzione è solo in inglese e tradurrà il testo in inglese. Quindi è utile se volete tradurre i toot. Giusto per sfruttare un bug a proprio vantaggio.

Alcune delle icone di Ice Cubes

Inoltre troviamo le tante funzioni di base di Mastodon: dalla sincronizzazione dei toot, all’editing, passando dalla gestione delle liste fino ai filtri.

Per terminare, ma non per importanza, le icone personalizzabili. Ice Cube ha tra le icone più belle che io abbia mai visto tra delle app per iOS. Si dice che anche queste siano state generate da una AI.

Perché migrare da Twitter a Mastodon?

Mastodon sta rapidamente diventando una popolare alternativa a Twitter. Il motivo principale per migrare da Twitter a Mastodon è che Mastodon è libero. A differenza di Twitter, che è di proprietà e gestito da una società, Mastodon è una rete decentralizzata.

Ciò significa che non esiste un unico proprietario di Mastodon e che un gran numero di utenti può partecipare e contribuire alla piattaforma.

Un altro vantaggio della migrazione da Twitter a Mastodon è la possibilità di personalizzare la piattaforma. Mastodon permette agli utenti di creare le proprie “istanze” o piccole reti di utenti che condividono determinati interessi. Questo dà agli utenti la libertà di creare le proprie comunità e di decidere che tipo di contenuti sono consentiti. Inoltre, gli utenti hanno il diritto di moderare le proprie istanze, il che può portare a un’esperienza più positiva e divertente.

Mastodon offre anche una maggiore privacy rispetto a Twitter. A differenza di Twitter, Mastodon consente agli utenti di impostare i propri post in modo che siano visibili solo alla propria istanza o anche a un utente specifico. Ciò significa che gli utenti hanno un maggiore controllo su chi vede i loro contenuti e possono essere certi che i loro post non saranno visti da tutto il mondo.

Nel complesso, la migrazione da Twitter a Mastodon potrebbe essere vantaggiosa per una serie di motivi. Mastodon è più facile da usare, personalizzabile e offre una maggiore privacy rispetto a Twitter. Con la sua rete decentralizzata e la possibilità di creare istanze personali, Mastodon potrebbe essere l’alternativa perfetta a Twitter per chi cerca un’esperienza di social media più semplice e privata.

In conclusione

In generale, Ice Cubes: for Mastodon è un’app open source molto interessante che offre funzionalità uniche e personalizzabili per Mastodon, una popolare alternativa a Twitter. La possibilità di quotare i toot e le funzioni di AI sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questa app unica.

Inoltre, essendo un progetto open source, gli utenti possono contribuire e personalizzare l’app a proprio piacimento. Se state cercando un’alternativa a Twitter, Mastodon e Ice Cubes: for Mastodon potrebbero essere una scelta valida.

L’app pesa 88 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Al momento non ha ancora una versione per Mac. All’interno trovate un sistema di pagamenti In App del tutto volontario, per contribuire economicamente al progetto a piacimento.