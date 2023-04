Foto creata da Dall-E

Lo scorso 18 marzo questo sito ha compiuto 19 anni. Questo significa che sono 19 anni di pubblicazioni di notizie, approfondimenti, tutorial, editoriali, consigli, opinioni e molto altro. Tutti scritti personalmente da me. Sono quasi 33.000 articoli.

Questo per dire che Apple, in questi quasi 20 anni, non mi ha mai invitato in nessun evento come blogger. Certo, ho partecipato in alcuni in altre vesti, ma mai per questo sito. Ma perché vi dico questo?

Perché non posso dire di non aver mai avuto contatti con Apple. Ne ho avuto molti. Ma per quanto riguarda questo sito, sono sempre stato contattato solo per ramanzine. L’ultima è arrivata qualche giorno fa.

L’account di Melamorsicata su Mastodon

Come vi avevo informati nel dicembre dello scorso anno, avevo aperto un profilo su Mastodon. Questo social network federato ha moltissimi vantaggi in più rispetto Twitter. Quest’ultimo sta diventando un ricettacolo di informazioni incontrollate e sta piano piano migrando molte funzioni sotto Twitter Blue: il costoso abbonamento mensile.

Sta di fatto che molte aziende continuano a usarlo semplicemente perché al momento ha ancora numeri alti, quindi la maggior parte dei clienti è lì. Mastodon è ancora piccolo, ma in futuro questo potrebbe cambiare.

Avere un account di Melamorsicata su Mastodon, da early adopter, era doveroso, oltre che utile. Ma quale nome dare? Su Twitter l’account si chiama MelaNews, perché Melamorsicata l’avevo già usato per il mio account personale. Su Mastodon avevo pensato di chiamarlo AppleNews perché così era facilmente riconoscibile.

L’obiettivo è riversare su Twitter e Mastodon le notizie del giorno se queste potevano essere raccontate in meno di 300 caratteri. Spostare su Melamorsicata solo quelle che meritavano un corposo approfondimento. Quindi in sostanza sono stati pubblicati centinaia di tooth (il nome dei tweet su Mastodon) contenente notizie sul mondo Apple e tecnologia. Da qui il nome AppleNews.

Solo che pare che questa cosa non sia piaciuta ad Apple.

Perché Apple ha chiesto di chiudere AppleNews?

Esistono tanti siti e account in Italia e nel mondo che usano i brand usati da Apple. Da iPhoneItalia fino a diversi account come @TheAppleHub, @Applenws e altri. Tutti account molto più grandi del mio e che usano tranquillamente il nome Apple.

Quindi perché Apple ha sguinzagliato i suoi legali solo su di me? La risposta che mi sono dato è proprio il fatto che si chiamasse AppleNews che è il brand usato per un servizio di Apple. Servizio che però non è attivo in Italia.

Si tratta di un sistema in abbonamento per leggere notizie e accedere a riviste digitali. In Italia con quel nome c’è solo un widget in iOS che aggrega i feed rss di testate di dubbia qualità.

L’idea che mi sono fatto è che Apple stia gradualmente liberando gli account su Mastodon per presidiarlo con i suoi account ufficiali. Per evitare di avere confusione, vuole evitare che esistano diversi account con lo stesso nome di quelli che aprirà lei in futuro.

Che fine ha fatto quindi AppleNews?

Di certo avrei potuto protestare, ma ne vale la pena nei confronti di Apple? La società non è certo più quella del Think Different, ma una mera corporazione che mira solo a massimizzare i suoi guadagni, quindi così come non spende 1 € per invitarmi agli eventi, nello stesso modo non avrebbe speso 1 € per accanirsi contro di me o nel tentare di sentire le mie ragioni.

Semplicemente ha voluto dimostrare come può farsi valere con il suo pugno duro visto che è più forte. Facile nei confronti di un account piccolo e su una singola persona.

AppleNews è stato quindi migrato a MelaNews. Il passaggio vede solo perdere gli oltre 800 contenuti pubblicati in precedenza, ma i follower sono stati tutti migrati sul nuovo account e continueranno a ricevere le informazioni più importanti del giorno, gratuitamente.

Quindi se volete seguire l’account su Mastodon, l’indirizzo è https://mastodon.uno/@melanews

Nell’attesa di vedere gli account ufficiali di Apple su Mastodon, vi lascio scoprire quel canale e vi attendo come sempre qui per i futuri approfondimenti.

In conclusione

L’esperienza dell’account AppleNews su Mastodon solleva alcune domande intriganti. È possibile che Apple stia pianificando di espandersi su Mastodon in futuro e voglia proteggere i suoi marchi prima di farlo?

L’attenzione verso l’account dell’autore potrebbe essere un segnale che l’azienda sta prendendo in considerazione questa piattaforma come parte della sua strategia di social media. Tuttavia, è altrettanto probabile che Apple stia semplicemente proteggendo il suo marchio e voglia evitare confusioni tra i suoi servizi e account non affiliati.