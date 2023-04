Il LifeQuality di Ajax

Vi parlo dei prodotti Ajax da diversi anni. Da quand’era un’azienda in piena espansione. Ora questa azienda ucraina è in 120 paesi e copre 2 milioni di edifici con le sue soluzioni domeniche. Soluzioni di alta qualità che consentono di coprire esigenze molto diverse.

Lo scorso ottobre l’azienda ha lanciato una nuova famiglia di prodotti. Nuove unità domeniche che si gestiscono facilmente con l’app per iOS e Apple Watch. Ha deciso di inviarmene alcuni per aggiungerli al mio impianto ed effettivamente li ho integrati facilmente, scansionando semplicemente il QR code sul retro di ogni prodotto, in maniera wireless, grazie all’hub di Ajax.

Oltre al design e alle batterie che durano anni con una singola carica, i prodotti Ajax si caratterizzano per la semplicità di installazione.

Ecco la recensione Ajax LifeQuality e altri prodotti che ho provato.

Ajax LifeQuality: Un prodotto che rivoluziona la qualità della vita

Se esiste un aspetto che colpisce immediatamente quando si parla di innovazione, è la capacità di trasformare la nostra vita quotidiana, rendendola più semplice, più sicura e, perché no, più piacevole. È proprio questo il caso dell’Ajax LifeQuality.

L’Ajax LifeQuality si pone come un dispositivo intelligente di monitoraggio ambientale e di sicurezza, che promette di migliorare la qualità della vita nelle nostre case. Dopotutto, una casa più sicura e un ambiente più salubre sono obiettivi che tutti noi condividiamo. E qui, l’Ajax LifeQuality sembra aver colto nel segno.

La grandezza del LifeQuality rispetto una mano

Il design del dispositivo è estremamente curato, con linee moderne e minimaliste che si adattano perfettamente a qualunque contesto abitativo. Ma non è solo l’estetica a stupire: la vera magia risiede nelle sue funzioni.

L’Ajax LifeQuality monitora costantemente la qualità dell’aria, rilevando la presenza di gas tossici e la concentrazione di CO2. Inoltre, tiene sotto controllo l’umidità e la temperatura, assicurandosi che l’ambiente sia sempre confortevole.

La connettività è un altro punto di forza di questo prodotto. Grazie all’app dedicata, è possibile controllare da remoto tutti i parametri monitorati e ricevere notifiche in tempo reale. Inoltre, l’Ajax LifeQuality è compatibile con i principali sistemi di automazione domestica, permettendo una perfetta integrazione con l’ecosistema smart home.

Per conoscere il livello di qualità dell’aria, oltre a poter usare l’app, si può anche fare tap sul logo posto sul coperchio, per ricevere un’indicazione dal LED che lo illumina. Verde se la qualità è buona. Rosso se è meglio aprire le finestre.

Il sensore di temperatura è un SHT40 di Sensirion realizzato per funzionare anche negli impianti industriali. Il sensore di CO2 è un Sunrise di Senseair. Le due batterie CR123A garantiscono fino a 3 anni di autonomia. Il pannello sul retro consente anche di appenderlo ai muri.

Il prezzo di vendita è di 446 € IVA esclusa.

LightSwitch di Ajax Systems: la rivoluzione dell’illuminazione intelligente

Il LightCore da installare nella cassetta elettrica

Design ed estetica: minimalismo ed eleganza. Il LightSwitch si presenta con un design sobrio ed elegante, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Le sue linee pulite e minimaliste non solo lo rendono un piacere per gli occhi, ma facilitano anche l’integrazione con gli altri dispositivi smart che potreste già avere in casa.

Uno degli aspetti più importanti di un dispositivo smart è la facilità d’installazione e utilizzo. In questo senso, il LightSwitch di Ajax Systems è un prodotto pensato per essere accessibile a tutti. Grazie al suo design compatto, è possibile installarlo senza problemi in qualsiasi tipo di scatola di derivazione elettrica, permettendo così di iniziare a utilizzarlo in pochissimo tempo.

Basta collegare il filo di alimentazione e la fase sul retro del LightCore, avvitarlo nella cassetta elettrica con le 4 viti presenti nella confezione, per poter poi applicare a incastro il pulsante a sfioramento SoloButton.

Il pulsante SoloButton

Una delle principali caratteristiche del LightSwitch è la sua versatilità: è possibile utilizzarlo per gestire l’illuminazione in vari modi, come l’accensione, lo spegnimento e la regolazione dell’intensità luminosa. Inoltre, è compatibile con lampadine a incandescenza, alogene, a LED e a risparmio energetico, rendendolo adatto per qualsiasi tipo di ambiente e necessità.

Il LightSwitch si integra perfettamente con l’ecosistema Ajax Systems, offrendo un controllo completo attraverso l’app dedicata. Attraverso l’app, è possibile programmare scenari personalizzati, impostare timer e persino simulare la presenza di qualcuno in casa quando si è assenti, aumentando così la sicurezza della propria abitazione.

Nel catalogo di Ajax esistono anche altre soluzioni, come il pannello con due pulsanti, a cui va collegato un LightCore a 2 gang e telai per affiancare più pulsanti a sfioramento. Ogni pulsante ha anche una cornice LED che al buio permette di vedere dove si trovano i pulsanti di accensione.

Button di Ajax: la rivoluzione del controllo domestico al tocco di un dito

Il Button e l’Holder

Il mondo dell’Internet of Things (IoT) sta vivendo una costante evoluzione, e Ajax Systems non è certo nuovo a questa rivoluzione. Torna un vecchio amico, trovato nella recensione di qualche anno fa: il Button, il piccolo dispositivo che promette di semplificare la gestione della tua casa con un solo tocco.

A prima vista, Button colpisce per la sua semplicità e l’attenzione al dettaglio: il design minimalista e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. Le dimensioni ridotte (47 x 47 x 13 mm) lo rendono un gadget discreto, ma allo stesso tempo elegante.

Installare Button è estremamente semplice: basta fissarlo a parete o appoggiarlo su una superficie piana, collegarlo all’app Ajax Security System tramite un codice QR e il gioco è fatto. Non è richiesta alcuna competenza tecnica e l’interfaccia dell’app guida l’utente passo dopo passo.

Button offre una vasta gamma di funzionalità, dalla gestione degli allarmi e della videosorveglianza, all’accensione e spegnimento delle luci, fino al controllo dei dispositivi elettrici in casa. Il dispositivo può essere personalizzato per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti, con fino a cinque scenari pre-programmati.

Le dimensioni del Button rispetto una mano

Una delle caratteristiche più interessanti di Button è la funzione di “panico”: tenendo premuto il pulsante per un tempo prolungato, si attiva un allarme di emergenza che, a seconda delle impostazioni, può notificare le forze dell’ordine o una squadra di sicurezza privata. Se questa è stata aggiunta nell’app Ajax.

Il dispositivo utilizza la crittografia AES per proteggere i dati e la comunicazione tra l’app e il dispositivo, garantendo la massima privacy e sicurezza.

Dal peso di 16 grammi, il Button ha una batteria CR2032 che ha un’autonomia fino a 5 anni. Esiste anche un Holder per attaccare il pulsante ai muri mediante due viti.

Il Button si vende per 48 € IVA esclusa, mentre l’Holder costa 7 € IVA esclusa.

Socket di Ajax: l’intelligenza si fa spina

Socket di Ajax

Anche il Socket è un grande ritorno. Questa presa intelligente, aiuta nella gestione energetica e la sicurezza domestica.

Il Socket di Ajax si presenta come una presa elettrica a scomparsa, dal design elegante e minimalista. Ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze: al suo interno, questo dispositivo nasconde un cuore tecnologico pulsante. Connettendosi al nostro smartphone tramite l’app dedicata, il Socket ci permette di monitorare in tempo reale i consumi energetici e di programmare l’accensione e lo spegnimento degli elettrodomestici, ottimizzando così l’utilizzo dell’energia in casa.

Ma il Socket non si ferma qui: grazie alla sua connessione al sistema di allarme Ajax, è in grado di rilevare situazioni potenzialmente pericolose, come un sovraccarico o un cortocircuito, e di inviare immediatamente un avviso al nostro smartphone. In questo modo, possiamo intervenire tempestivamente per prevenire danni e guasti.

Socket di Ajax

Anche in termini di installazione, Ajax ha pensato a tutto: il Socket si collega facilmente a qualsiasi impianto elettrico, senza la necessità di modificare le prese esistenti. È una presa di tipo F. Inoltre, è possibile integrarlo con altri dispositivi Ajax, creando così un vero e proprio ecosistema di sicurezza intelligente mediante gli scenari.

Utile per scoprire quale elettrodomestico consuma più energia, può essere usato anche per avere una notifica in caso dovesse mancare la corrente in casa. Il prezzo di vendita è di 119 € IVA esclusa.

In conclusione

I nuovi prodotti Ajax, come LifeQuality e LightSwitch, sono eccellenti soluzioni domotiche che migliorano la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre case.

L’Ajax LifeQuality, un dispositivo di monitoraggio ambientale e di sicurezza, offre un design moderno e funzionalità avanzate per monitorare la qualità dell’aria, l’umidità e la temperatura. LightSwitch, invece, è una soluzione di illuminazione intelligente che si integra facilmente con l’ecosistema Ajax, offrendo versatilità e controllo completo attraverso l’app dedicata.

Altre soluzioni come Button e Socket completano l’offerta, con funzionalità aggiuntive come il controllo degli allarmi, la gestione energetica e la sicurezza domestica.

Grazie alla semplicità di installazione e all’integrazione con sistemi di automazione domestica, questi prodotti Ajax rappresentano un’ottima scelta per chi cerca di migliorare la sicurezza e il comfort della propria abitazione.