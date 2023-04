La mia recensione del film Tetris su Apple TV+

Tetris su Apple TV+

Chi di noi non ha mai giocato a Tetris, il famoso gioco in cui bisogna incastrare 5 figure diverse, che scendono dall’altro verso il basso, fino a formare delle linee da completare sul fondo del riquadro. Solo così il fondo scompare facendo accumulare punti, verso un ritmo in continuo aumento che spinge il giocatore e pensare ai migliori incastri per evitare che il riquadro si riempa di figure fino all’orlo.

Questo gioco appassionante, per quanto sia semplice, ha un’origine rocambolesca, perché è stato ideato nel 1984 in Russia. Una Russia in piena Guerra Fredda.

Il film Tetris, caricato su Apple TV+ lo scorso 31 marzo, dopo un debutto qualche settimana prima al SXSW Film Festival, racconta proprio la storia del videogame. Come è riuscito ad arrivare negli Stati Uniti e diventare uno dei titoli di maggior successo al mondo.

La trama di Tetris

Il tutto parte con il CES di Las Vegas del 1988. Era un periodo completamente diverso da quello attuale. Il massimo della tecnologia erano i PC di IBM, i Lisa II di Apple, le console Atari e schermi monocromatici.

Qui incontriamo Henk Rogers (l’attore Taron Egerton ) che cerca di scalare il successo nel settore dei videogame con la sua Bullet-Proof Software . Al CES vede il Tetris e se ne innamora.

Taron Egerton, Sofia Lebedeva e Nikita Efremov in “Tetris”

Il gioco era stato sviluppato da Alexey Pajitnov (l’attore Nikita Yefremov ) nell’azienda di tecnologia di stato russa ELORG (Elektronorgtechnica) in un computer Electronika 60. La ELORG aveva venduto i diritti di utilizzo nel mondo a Robert Stein (l’attore Toby Jones ) della Andromeda Software. Fortunatamente per Rogers, però, i diritti erano solo sui PC e li aveva venduti alla Mirrorsoft , da qui il debutto al CES di Las Vegas.

Quindi annusata l’opportunità di business, Rogers compra dalla Mirrorsoft i diritti di distribuzione in Giappone. Qui l’uomo contatterà Hiroshi Yamauchi, CEO di Nintendo, per portare Tetris nelle console di gioco dell’azienda giapponese.

Durante la produzione delle cartucce per Nintendo, Rogers riceve una chiamata da Kevin Maxwell, figlio del CEO di Mirrorsoft Robert Maxwell, dicendo che i diritti sulle console erano già stati promessi a SEGA. Era il 1988 e Nintendo America aveva mostrato a Rogers il prototipo del Gameboy: la prima console di videogame portatile.

L’idea di Nintendo era vendere il Gameboy con la versione arcade di Super Mario, ma Rogers li aveva convinti a lanciare il prodotto con il Tetris. Il problema è che gli servivano i diritti di distribuzione per le console portatili. Rogers propone a Stein di comprare i diritti del Tetris per console per 25.000 $, ma poi Stein fa il doppio gioco e prova a venderli alla Rakawa e Lincoln per 100.000 $.

Quindi l’uomo, che aveva passaporto olandese, riesce a volare in Russia con un visto turistico e incontrare Alexey Pajitnov e i vertici della ELORG per acquistare i diritti per console portatili. Scopre che Stein aveva solo i diritti per PC e non anche per cabinati e console, quindi tratta con la ELORG per comprarli.

Le mie impressioni sul film Tetris

Il film è stato scritto avendo come consulenti i veri Henk Rogers e Alexey Pajitnov. I due, però, hanno ammesso di aver lasciato molta licenza artistica alla produzione per rendere il racconto più cinematografico.

Per dare tono alla pellicola, infatti, non poteva mancare il riferimento alla Guerra Fredda tra Stati Uniti e Russia. Un periodo dove si giocava molto su intelligence, spie, corruzione e così via. Quindi il film attinge da questa cultura per aggiungere un pizzico di pepe.

Taron Egerton e Nikita Efremov in “Tetris”

In effetti il tono è sostenuto e il racconto regge. Non si può fare a meno, però, di trovare un certo grado di “americanata”. Mi riferisco alla tendenza a risolvere tutto con il denaro. Quindi nella trama gli accordi, i doppi giochi, il business diventano centrali.

La Russia comunista pre-collasso è stata ben costruita. L’edificio russo della ELORG è in realtà il dipartimento di zoologia della University of Aberdeen. Le altre scene sono state girate a Glasgow.

Di sicuro il film Tetris rivela una storia che, almeno a me, era completamente sconosciuta. Ero convinto che il videogame fosse solo uno dei tanti prodotti negli Stati Uniti, invece ha un passato russo e un rocambolesco viaggio tra aziende e partnership. Da vedere anche solo per accrescere la propria cultura personale.

Cosa c’è di vero nel film Tetris?

Henk Rogers ha ammesso che le fughe in strada in Russia non sono avvenute. L’ingresso con il visto turistico in Russia è invece vero.

L’amicizia con l’ingegnere Pajitnov è vera. L’appartamento di Pajitnov nel film è stato ricostruito raccogliendo i ricordi dello stesso Pajitnov, quindi è molto simile a quello originale.

L’ingerenza dei vertici russi, come Gorbaciov, è inventato. La stessa traduttrice Sasha (l’attrice Sofya Lebedeva), raccontata come un alto ufficiale del KGB, è molto fantasioso.

Ciò che è vero del suo viaggio in Russia, dice Rogers, è il continuo sentirsi spiato. In alcuni colloqui dice di aver sentito registrazioni di conversazioni che erano state fatte in segreto nella ELORG.

Nel 1989 il Tetris arrivò realmente nei GameBoy che vendette 35 milioni di unità. Il gioco è stato venduto su 65 piattaforme diverse in 202 milioni di copie , di cui 70 milioni di copie in dispositivi fisici e 132 milioni in copie digitali. Se vi piace lo trovate anche nell’App Store.

Pajitinov è diventato americano nel 1991 e ha fondato The Tetris Co. con Rogers nel 1996. L’azienda è tutt’ora operativa.

La Mirrorsoft chiuse per bancarotta nel 1992 poiché Robert Maxwell andò ad attingere nel fondo pensione dei dipendenti per avere liquidità da usare per gli affari. Morì un anno prima della bancarotta.

Suo figlio Kevin Maxwell, tutt’ora in vita, tentò di risollevarsi fondando la Telemonde (fallita) e la Syncro (fallita). Nel 2018 fondò con suo fratello la CoJit (Combating Jihadist Terrorism): un istituto per sensibilizzare la lotta al terrorismo islamico. Immagino per prendere dei fondi.

L’accoglienza di Tetris

Il film ha avuto un’ottima accoglienza e nelle classifiche di streaming ha anche superato di recente Ted Lasso. Il misto di effetto nostalgia, giochi arcade, spie russe, Guerra Fredda, ha generato un buon appeal nel pubblico.

Su Rotten Tomatoes ha raccolto l’82% di preferenze tra la community e l’89% tra l’audience. Quindi il giudizio è più che positivo.

Trovate il film di Tetris su Apple TV+.

In conclusione

Tetris, il gioco ideato in Russia nel 1984, è diventato un successo globale. Il film Tetris su Apple TV+ racconta come il gioco è arrivato negli Stati Uniti e diventato uno dei titoli di maggior successo al mondo.

La trama del film è basata sulla storia vera di come Henk Rogers della Bullet-Proof Software ha comprato i diritti di distribuzione di Tetris in Giappone e li ha portati a Nintendo, portando il gioco sul Gameboy.

Il film ha un tono molto cinematografico, ma la trama offre un interessante sguardo sulla guerra fredda e sulla storia della distribuzione dei videogiochi. In definitiva, il film è consigliato a tutti gli appassionati di Tetris e a coloro che sono interessati alla storia dei videogiochi.