Apple Card Saving

Siamo ormai abituati a vedere Apple impegnata nel mondo dell’innovazione e della tecnologia, ma con il passare degli anni la mela morsicata ha dimostrato di essere capace di abbracciare e rivoluzionare anche altri settori. Oggi è il turno del mondo finanziario, che accoglie a braccia aperte l’Apple Card Saving, la carta di credito che si trasforma in un account di risparmio ad alto rendimento, offrendo un APY (Annual Percentage Yield) del 4,15%.

Una notizia che confermerebbe le aspirazioni della società di trasformarsi anche in un’azienda di servizi finanziari. Certo, al momento c’è di mezzo ancora la banca Goldman Sachs, ma dal punto di vista della liquidità Apple ha tutto ciò che le serve per questo tipo di investimenti.

Parte tutto dall’Apple Card

La storia della Apple Card inizia nel marzo 2019, quando Apple, in collaborazione con Goldman Sachs, annuncia la sua incursione nel settore dei servizi finanziari. Sposando la semplicità, l’eleganza e la convenienza che sono diventate sinonimo del marchio Apple con il mondo delle carte di credito, Apple ha cercato di rivoluzionare il modo in cui i consumatori interagiscono con le loro finanze.

Al momento del lancio ufficiale nell’agosto 2019, la Apple Card ha immediatamente attirato l’attenzione per le sue caratteristiche distintive, che la differenziano dalle carte di credito tradizionali. Innanzitutto, è stata progettata per funzionare perfettamente con l’iPhone e l’app Wallet, consentendo agli utenti di gestire facilmente i propri conti, monitorare le spese ed effettuare pagamenti, il tutto con un’unica interfaccia intuitiva. La carta ha anche adottato un approccio unico ai premi, offrendo agli utenti un cashback istantaneo sui loro acquisti, che può essere utilizzato immediatamente, piuttosto che i soliti sistemi di punti o miglia che spesso comportano complicati processi di riscatto.

Un altro aspetto distintivo della Apple Card è la sua attenzione alla privacy e alla sicurezza. Sfruttando la solida infrastruttura di Apple, la carta impiega una serie di misure avanzate per proteggere le informazioni sensibili degli utenti, come la tokenizzazione e l’autenticazione biometrica. Questa enfasi sulla salvaguardia dei dati dei clienti non solo sottolinea l’impegno di Apple nei confronti della privacy degli utenti, ma stabilisce anche un nuovo standard per il settore delle carte di credito in generale.

Il suo unico difetto? Dal 2019 a questa parte non è mai uscito dai confini degli Stati Uniti.

Cosa prevede la funzione Saving?

Ma cosa significa esattamente avere un account di risparmio ad alto rendimento con un APY del 4,15%? In pratica, si tratta di un tasso annuo di rendimento che include sia il tasso di interesse base che gli interessi composti sul denaro depositato. Detto in parole povere, più si deposita e più si guadagna, grazie a un meccanismo che permette agli interessi di maturare nel tempo.

Per offrire un esempio concreto, immaginiamo di depositare 10.000 dollari in un account di risparmio Apple Card con un APY del 4,15%. Alla fine del primo anno, l’interesse maturato sarebbe di 415 dollari, portando il saldo totale a 10.415 dollari. Se si mantenesse lo stesso saldo per un altro anno, gli interessi maturati sarebbero di 432,02 dollari (calcolati sul nuovo saldo di 10.415 dollari), portando il totale a 10.847,02 dollari. Insomma, un meccanismo che premia la fedeltà e il risparmio nel lungo termine.

Oltre al tasso di rendimento estremamente competitivo, l’account di risparmio Apple Card si distingue anche per la sua semplicità e immediatezza d’uso. Gli utenti potranno infatti accedere all’account direttamente dall’app Wallet, senza doversi preoccupare di aprire un conto corrente dedicato. Inoltre, come per la carta di credito, non ci saranno costi nascosti o commissioni.

Il tutto funziona sia manualmente, con i risparmi indicati dagli utenti, oppure in maniera automatica con il sistema Daily Cash.

Come funziona il Daily Cash dell’Apple Card?

La struttura del Daily Cash dell’Apple Card è un sistema di premi in cashback offerto da Apple per i titolari della sua carta di credito, l’Apple Card. L’obiettivo principale di questo programma è incentivare gli utenti ad utilizzare l’Apple Card per i loro acquisti quotidiani, offrendo loro una percentuale di rimborso. Ecco come funziona:

Percentuali di rimborso : con l’Apple Card, gli utenti ricevono una percentuale di rimborso in contanti per ogni acquisto effettuato. Le percentuali di rimborso variano a seconda del tipo di acquisto e del metodo di pagamento utilizzato: Acquisti diretti da Apple (Apple Store, App Store, iTunes, ecc.): 3% di rimborso Acquisti con Apple Pay presso esercizi convenzionati: 2% di rimborso Acquisti effettuati con la carta fisica Apple Card : 1% di rimborso

Acquisti diretti da Apple (Apple Store, App Store, iTunes, ecc.): 3% di rimborso Acquisti con Apple Pay presso esercizi convenzionati: 2% di rimborso Acquisti effettuati con la carta fisica Apple Card : 1% di rimborso

Calcolo del Daily Cash : Ogni giorno, il sistema calcola la percentuale di rimborso per ogni acquisto effettuato con l’Apple Card. Il totale viene poi accreditato automaticamente nell’account Apple Cash, pronto per essere utilizzato.



Ogni giorno, il sistema calcola la percentuale di rimborso per ogni acquisto effettuato con l'Apple Card. Il totale viene poi accreditato automaticamente nell'account Apple Cash, pronto per essere utilizzato. Utilizzo del Daily Cash : si può utilizzare Daily Cash in vari modi, tra cui: Effettuare acquisti tramite Apple Pay Inviare denaro ad amici e familiari tramite iMessage Trasferire il saldo su un conto bancario collegato Utilizzare il saldo per pagare il saldo dell'Apple Card.

: si può utilizzare Daily Cash in vari modi, tra cui:

È importante notare che il Daily Cash non ha scadenza e può essere utilizzato quando si vuole. Inoltre, non ci sono limiti al rimborso che si può guadagnare utilizzando l’Apple Card.

Quindi attivando Saving il cashback viene versato direttamente nel conto di risparmio, consentendo di guadagnare con il tasso di interesse.

La differenza tra i tassi di interesse USA e quelli Europei

Attualmente, i tassi di interesse negli Stati Uniti sono più alti che in Europa. A dicembre 2021, il tasso di interesse della Federal Reserve era dello 0,25%, mentre il tasso di interesse della Banca Centrale Europea era dello 0%. Questa differenza riflette le diverse condizioni economiche e le diverse strategie delle banche centrali.

La Federal Reserve ha iniziato a ridurre gradualmente gli stimoli monetari per prevenire un surriscaldamento dell’economia e un aumento dell’inflazione negli Stati Uniti. La Banca Centrale Europea ha mantenuto una politica monetaria accomodante per sostenere la ripresa economica e raggiungere l’obiettivo di inflazione nell’area euro.

Quindi se negli Stati Uniti il tasso raggiunge quello offerto da Apple, in Europa si arriva al 3,4%, con una stima di salita al 4% entro giugno.

C’è anche da sottolineare il rovescio della medaglia. Negli Stati Uniti il tasso debitore sulle carte di credito arriva al 16,28%. Quindi se da un alto è premiato il risparmio, dall’altro è fortemente penalizzato l’indebitamento.

Quando arriverà l’Apple Card in Italia?

Apple Cash come appare su Apple Watch

Questa è la domanda che si fanno molti fan della Mela, che sognano di avere tra le mani la carta di credito in titanio che promette cashback, zero commissioni e tanta privacy. Purtroppo, per ora la risposta è: non si sa. Apple non ha ancora annunciato una data di lancio per il nostro Paese, né per gli altri Stati europei. L’unica certezza è che la Apple Card è disponibile solo negli Stati Uniti, dove ha riscosso un grande successo.

È anche vero che negli anni abbiamo avuto delle apparizioni mistiche. Di cui una è ancora presente nel mio Apple Watch dove fa capolino sul simbolo di Apple Cash. Questo sistema sarebbe collegato all’Apple Card.

La cosa curiosa è che il tutto appare localizzato in italiano e si fa chiaramente riferimento al sistema di pagamenti su circuito VISA. Quindi Apple avrebbe scelto questo partner per attivare l’Apple Card in Europa. Ma quando arriverà?

Al momento nessuna notizia in merito, ma non sarebbe male attendere la prossima WWDC23 attendendo qualche novità in merito.

In conclusione

L’Apple Card Saving rappresenta un’innovazione significativa nel mondo finanziario, offrendo un APY del 4,15% e trasformandosi in un account di risparmio ad alto rendimento. Questa novità conferma le aspirazioni di Apple nel settore dei servizi finanziari, con la collaborazione di Goldman Sachs.

L’Apple Card, lanciata nel 2019, si è distinta per la sua integrazione con l’iPhone, l’app Wallet, la sua struttura di premi in cashback e l’enfasi sulla privacy e sicurezza. La funzione Saving offre un rendimento competitivo e un’esperienza d’uso semplice e immediata.

Il Daily Cash dell’Apple Card consente di accumulare rimborso su ogni acquisto, che può essere utilizzato in vari modi. Nonostante i tassi di interesse più alti negli Stati Uniti rispetto all’Europa, l’Apple Card Saving rimane al momento disponibile solo negli USA.

La data di lancio dell’Apple Card in Italia ed Europa è ancora incerta, ma gli appassionati sperano in un annuncio durante la prossima WWDC23. Nel frattempo, gli utenti europei possono solo attendere e tenere d’occhio le ultime novità riguardanti l’espansione dell’Apple Card.