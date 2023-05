Twoot

Il mondo dei social media è in continua evoluzione, con nuove piattaforme che emergono per sfidare i giganti consolidati. Twitter, con la sua presenza dominante, ha visto la nascita di diverse alternative, tra cui Mastodon, che sta guadagnando popolarità.

Tuttavia, mantenere aggiornati i propri account su entrambe le piattaforme non è un compito facile. Twitter ha infatti deciso di offrire le sue API solo a pagamento. Questo ha praticamente ucciso tutti i servizi di crossposting.

Servizi che consentivano di inviare su Mastodon i tweet scritti su Twitter e su Twitter i tooth scritti in Mastodon, in maniera automatica. Ora bisogna farlo a mano.

Ecco che entra in gioco Twoot, uno shortcut per l’app Comandi.

Twoot: Il Tuo Assistente Social

Creato dal designer Parker Ortolani, consente di postare contemporaneamente sui propri account Twitter e Mastodon direttamente da iPhone, iPad e Mac.

Twoot è un semplice ma efficace shortcut che aiuta gli utenti di Twitter e Mastodon a mantenere attivi i loro account su entrambe le piattaforme social senza perdere tempo tra copia e incolla dei testi.

Per chi, come me, utilizza sia Twitter che Mastodon, postare lo stesso contenuto su entrambe le piattaforme può risultare piuttosto noioso.

Il funzionamento di Twoot è semplice. Una volta attivato lo shortcut, vi chiede cosa volete postare. Successivamente, sfrutta l’integrazione con Shortcuts disponibile nelle app di Twitter e Mastodon per condividere ciò che hai appena scritto su ciascun social network.

Al momento non prevede di poter caricare foto o video, ma solo testi. Non sarebbe male, per le future evoluzioni, integrare anche l’accesso alle API di ChatGPT per avere anche il supporto dell’intelligenza artificiale nella scrittura. Come, ad esempio, generare degli hashtag automaticamente.

Facilità d’Uso e Compatibilità

Per rendere le cose ancora più semplici, è possibile aggiungere Twoot alla Home Screen, al Dock o persino alla barra dei menu su macOS. Naturalmente, c’è anche l’opzione di utilizzare Siri per eseguire lo shortcut. Twoot funziona anche con Share Sheet, quindi puoi condividere testi e link da altre app su entrambe le piattaforme.

Tutto ciò di cui si ha bisogno è scaricare lo shortcut e dargli il permesso di accedere alle app ufficiali di Twitter e Mastodon. Queste due devono essere presenti nel dispositivo prima di attivare il comando.

Prima di avviare il posting, ricordatevi di andare nelle Impostazioni di Twoot (i tre pallini in alto a destra sull’icona del comando) e selezionare il vostro account Mastodon nell’apposita casella (la terza nella lista).

Questo shortcut è stato realizzato per divertimento come un esperimento ed è per uso personale. È possibile modificarlo per farlo funzionare come si desidera, se lo si sa impostare.

In conclusione

Twoot rappresenta un importante passo avanti per ottimizzare la gestione dei contenuti sui social media. Consente agli utenti di Twitter e Mastodon di mantenere entrambi gli account aggiornati con un solo post, eliminando la necessità di postare separatamente su ciascuna piattaforma.

Nonostante sia attualmente limitato alla condivisione di testi, le sue future evoluzioni potrebbero includere il supporto per immagini, video e perfino l’integrazione con le API di ChatGPT.

Grazie alla sua facilità d’uso e alla sua compatibilità con iPhone, iPad e Mac, Twoot offre un modo semplice ed efficiente per gestire la presenza sui social media. È importante notare, tuttavia, che per utilizzare Twoot, è necessario avere installate le app ufficiali di Twitter e Mastodon sul dispositivo e concedere a Twoot l’accesso a queste app.