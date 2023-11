L’app Blackmagic Camera

Durante gli eventi di presentazione dei nuovi iPhone, come il recente iPhone 15 Pro Max, Apple non perde occasione per sottolineare gli enormi progressi raggiunti dall’azienda per il settore dei video registrati da uno smartphone.

Durante queste presentazioni viene mostrata l’app Camera di iOS. L’app di base presente in tutti gli iPhone. In realtà per risultati professionali non basta. La stessa Apple usa un’app specifica per la registrazione dei video della serie Shot on iPhone: l’app Blackmagic Camera.

Quest’app ha cambiato il gioco nel mondo della produzione di video professionali, offrendo ai creatori di contenuti l’accessibilità e la flessibilità di una cinepresa digitale direttamente sul proprio iPhone.

Per esempio la società ha usato quest’app per registrare l’evento Scary Fast qualche giorno fa.

Introduzione alla Blackmagic Camera

Blackmagic Camera è un’applicazione sviluppata da Blackmagic Design, un’azienda australiana rinomata per la produzione di equipaggiamento elettronico per la produzione e lo streaming di contenuti video.

Questa applicazione sblocca le potenzialità della fotocamera dell’iPhone, aggiungendo i controlli e le funzionalità delle cineprese digitali. Funzionalità di precisione che alla maggior parte del pubblico non servirebbe, ma che ai professionisti tornano comodo.

Caratteristiche Principali

La Blackmagic Camera offre una serie di strumenti professionali per il cinema, la televisione e i documentari. L’applicazione consente agli utenti di regolare le impostazioni come il frame rate, l’angolo dell’otturatore, il bilanciamento del bianco e i valori ISO con un solo tocco.

Inoltre, permette la registrazione diretta su Blackmagic Cloud in file Apple ProRes a 10 bit fino a 4K.

L’Interfaccia della Blackmagic Camera

La Blackmagic Camera offre un’interfaccia intuitiva e accessibile che rende facile la configurazione e l’inizio della ripresa.

Controlli Interattivi

L’applicazione presenta un display Heads-Up (HUD) che mostra lo stato e i parametri di registrazione, gli indicatori di focus peaking, i livelli, le guide di inquadratura e molto altro. Con un semplice tocco sullo schermo, è possibile modificare le impostazioni istantaneamente, senza dover cercare tra complessi menu.

Regolazione della Messa a Fuoco

Uno degli aspetti più interessanti è la sua funzione di messa a fuoco automatica. Con un semplice tocco sullo schermo, è possibile mettere a fuoco l’area desiderata. Inoltre, grazie al focus assist, è possibile verificare quali parti dell’immagine sono a fuoco, consentendo un controllo più preciso e risultati cinematografici.

La Collaborazione con DaVinci Resolve

Una delle caratteristiche più potenti è la sua integrazione con DaVinci Resolve, il noto software di montaggio video e correzione del colore.

Grazie alla registrazione diretta su Blackmagic Cloud, è possibile collaborare in tempo reale ai progetti DaVinci Resolve con editor video in tutto il mondo.

La Blackmagic Camera nell’Evento Scary Fast di Apple

L’evento Scary Fast di Apple ha dimostrato come Blackmagic Camera possa essere utilizzata per realizzare video di alta qualità anche in condizioni di luce scarsa.

L’evento è stato interamente girato con l’iPhone 15 Pro Max utilizzando l’app Blackmagic Camera. I risultati sono stati impressionanti, con immagini nitide e dettagliate che avrebbero potuto facilmente essere scambiati per riprese effettuate con una cinepresa digitale professionale.

Bisogna sottolineare, però, che oltre all’uso dell’iPhone 15 Pro Max c’è stato anche il supporto di una strumentazione professionale, come LED e stabilizzatori, che sarebbero stati utilizzati anche nel caso fossero state usate videocamere professionali.

Una strumentazione cinematografica che viene usata in tutti gli ambiti professionali. Necessari per ottenere risultati di alta qualità.

Quindi è importante evidenziare più volte come l’iPhone da solo, nonostante le ottiche e i sensori di qualità, non riesca a raggiungere le registrazioni “come l’evento Apple” con il solo utilizzo dell’app Blackmagic Camera.

In conclusione

Apple utilizza l’app Blackmagic Camera per le registrazioni professionali durante gli eventi.

Questa app, sviluppata da Blackmagic Design, trasforma l’iPhone in una cinepresa digitale.

Caratteristiche chiave includono controllo del frame rate, messa a fuoco automatica e registrazione in alta qualità.

L’integrazione con DaVinci Resolve permette la collaborazione globale in tempo reale.

Tuttavia, per risultati di alta qualità, sono necessari accessori professionali.