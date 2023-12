MonitorControl per gestire gli schermi esterni

Di recente ho approfittato dello spazio offerto dalla mia nuova standing desk per rottamare il mio MacBook Pro del 2019 a favore di un Mac mini con Apple Silicon M1. A questo ho associato un display BenQ EW3270U da ben 32”.

Dopo aver collegato lo schermo al Mac mini, oltre a notare l’enorme superficie 4K a mia disposizione, ho scoperto una triste verità: macOS non rilevava la gestione del volume e della luminosità dalla tastiera.

Se lo schermo non lo prevede con un’app apposita, infatti, bisogna agire dal menu del display stesso e non dal sistema operativo. Una vera seccatura. Ma come mai?

A proposito di Connessioni DisplayPort e HDMI

Esistono vari metodi per collegare un monitor esterno al Mac, tra cui l’uso di un cavo HDMI o DisplayPort, che sono le opzioni più comuni. Entrambi permettono di trasmettere audio e video ad alta qualità, ma possono presentare problemi quando si tratta di controllare il volume e la luminosità del display esterno.

Impostare un monitor esterno su macOS è generalmente un processo semplice. Basta collegare il display al Mac tramite un cavo HDMI o DisplayPort e il sistema operativo dovrebbe rilevare automaticamente il nuovo schermo. Questo accade, ma non con tutte le funzioni come è capitato a me.

Fortunatamente esiste un’app che consente di risolvere questo problema. Si chiama MonitorControl.

Introduzione a MonitorControl

MonitorControl è un’applicazione gratuita e open source che permette agli utenti Mac di regolare la luminosità e il volume dei loro monitor esterni utilizzando i tasti dedicati sulla tastiera del Mac.

L’uso di quest’app è piuttosto semplice. Dopo averlo scaricato e installato, questa utility monitor, macOS aggiungerà una nuova icona nella barra superiore del sistema operativo.

Cliccando su questa icona, apparirà un pannello con i controlli on-screen per i monitor supportati, permettendovi di regolare facilmente volume e luminosità dal menu dell’app o direttamente dalla tastiera.

Le caratteristiche di MonitorControl

Tra le caratteristiche di quest’app figurano:

Controllo della luminosità, il volume e il contrasto del display.

Il collegamento l’OSD nativo per luminosità e volume.

Supporta più protocolli per regolare la luminosità: DDC per display esterni (luminosità, contrasto, volume), protocollo Apple nativo per display Apple e integrati, controllo della tabella Gamma per oscuramento software, controllo dell’ombra per dispositivi AirPlay, Sidecar e Display Link e altri dispositivi virtuali schermi.

Supporta transizioni di luminosità fluide. L’oscuramento hardware e software perfettamente combinato estende l’attenuazione oltre la luminosità minima disponibile sul display.

Sincronizza la luminosità dagli schermi integrati e Apple: replica le modifiche indotte dal sensore di luce ambientale e dalla touch bar su un display esterno non Apple.

Sincronizza tutti i display utilizzando un singolo cursore o scorciatoie da tastiera.

Consente la regolazione fino al nero completo.

Supporto per scorciatoie da tastiera personalizzate, luminosità standard e tasti multimediali sulle tastiere Apple.

Decine di opzioni di personalizzazione per ottimizzare il funzionamento interno dell’app per adattarla al tuo hardware e necessità.

Interfaccia utente semplice e discreta per integrarsi con l’estetica generale di macOS.



In conclusione

L’app funziona molto bene e ha risolto il problema della gestione del volume dell’audio e della luminosità del mio schermo BenQ direttamente dalla tastiera. Inoltre l’app è completamente gratuita ed è ottimizzata per i processori Apple Silicon.