Recensione della tastiera Logitech MX Keys Mini per Mac

Qualche giorno fa vi ho proposto la recensione del mouse Logitech MX Master 3S. Un mouse di fascia alta con numerose opzioni. Oggi chiudiamo il cerchio con la tastiera. La compagna ideale di quel mouse è la Logitech MX Keys Mini per Mac.

Si tratta di una tastiera color argento molto simile alla Magic Keyboard di Apple. Ho voluto sceglierla, però, perché offre alcuni vantaggi rispetto al modello originale di Apple e inoltre utilizza lo stesso software Logi Options+ per la gestione delle opzioni.



Ha preso il posto di una vecchia Logitech K760 con pannelli per l’energia solare. Tastiera che vi recensii nel 2013 ma che funziona ancora.

Caratteristiche Tecniche della Tastiera Logitech MX Keys Mini

La Logitech MX Keys Mini è una tastiera wireless con connettività Bluetooth/Logi Bolt e retroilluminata. Si distingue per le sue dimensioni compatte, che la rendono perfetta per l’uso su desktop o laptop. È disponibile in tre colori (nella versione ibrida) – rosa, grafite e grigio chiaro – e grigio chiaro nel layout specifico per Mac.

Questo modello ha una larghezza di 295,99 mm, un’altezza di 131,95 mm e una profondità di 20,97 mm. Il peso è di circa 500 grammi, il che la rende leggera e facilmente trasportabile. La ricarica avviene tramite un connettore USB-C integrato sul retro della tastiera, accanto allo switch on/off.



Come avviene con il mouse, ma anche con la precedente tastiera, si può associare fino a tre dispositivi con dei pulsanti dedicati, grazie alla tecnologia Easy-Switch. Inoltre, la tastiera è dotata di sensori di vicinanza che rilevano la posizione delle mani, illuminando automaticamente la tastiera quando le dita si avvicinano.

Design e Qualità di Costruzione della Logitech MX Keys Mini

Il design della Logitech MX Keys Mini è funzionale e minimalista. La tastiera è realizzata con materiali di alta qualità che la rendono robusta e durevole. La sua forma compatta facilita il posizionamento corretto delle spalle davanti al monitor, riducendo i movimenti di estensione della mano. Cosa che non avreste, per esempio, con una tastiera estesa con tastierino numerico aggiunto.

I tasti, denominati PerfectStroke, sono stati progettati per offrire un’esperienza di digitazione piacevole e precisa. La forma dei tasti è studiata per adattarsi perfettamente ai polpastrelli, fornendo un ritorno tattile preciso durante la digitazione. Inoltre, ogni tasto è rivestito con un materiale opaco che permette alle dita di scivolare senza sforzo sulla superficie.

La sensazione è molto simile a quella della tastiera Magic Keyboard. I tasti sono leggermente più alti. Esiste anche una versione meccanica, che onestamente avrei comprato al posto di questo modello, se non fosse per un problema: il layout italiano della versione meccanica non esiste.

Nonostante la sua dimensione ridotta, la MX Keys Mini non perde in termini di stabilità. Sulla base sono presenti sei larghi gommini che impediscono alla tastiera di scivolare durante l’uso, garantendo una scrittura stabile e confortevole.

Caratteristiche Principali della Logitech MX Keys Mini

La Logitech MX Keys Mini è una tastiera ricca di funzionalità intelligenti. È possibile personalizzare alcune funzioni della tastiera attraverso il software Logi Options+, come la personalizzazione dei tasti funzione.

Rispetto al mouse, però, devo sottolineare che la personalizzazione di questi tasti è minore. Per esempio mi sarebbe piaciuto attivare o disattivare il muto con Microsoft Teams o attivare e disattivare la videocamera, ma non ci sono queste opzioni, probabilmente per limitazioni di API di Microsoft Teams oppure semplicemente per mancanza di integrazione.

La tastiera offre anche una retroilluminazione intelligente. Questa funzionalità, studiata da Logitech, include dei sensori di vicinanza che illuminano la tastiera nel momento in cui le dita si avvicinano, adattandosi alle condizioni di luce e risparmiando energia quando ci si allontana dalla tastiera.

Inoltre, la MX Keys Mini è dotata di un tasto dedicato per le emoji, uno per la dettatura vocale, uno per escludere il microfono di sistema e uno per attivare la modalità non disturbare di macOS.

Compatibilità della Logitech MX Keys Mini con il Mac

La MX Keys Mini e il MX Master 3S

Questo modello è pensato per adattarsi perfettamente ai sistemi Mac. Durante l’ordine della tastiera, è possibile scegliere anche la configurazione del sistema operativo con cui la utilizzerete. In particolare, la versione per Mac include i tasti specifici per le funzioni del sistema operativo.

La versione ibrida ha sui tasti entrambe le grafiche, per Mac e Windows. Se usate la tastiera su entrambi i sistemi può esservi utile. Questa versione è anche presente in tre colorazioni anzichè una. Come per la versione per Mac, anche la versione ibrida è venduta priva dell’adattatore Logi Bolt che va acquistato a parte. Se avete comprato il mouse MX Master 3S potete usare tranquillamente quello.

Volendo potete usarla anche per scrivere negli iPhone o negli iPad.

La digitazione è fluida, precisa e confortevole, grazie alla forma dei tasti e alla retroilluminazione intelligente. La tastiera risponde prontamente ai comandi e offre una buona velocità di digitazione, rendendola l’ideale per i professionisti che cercano una tastiera efficiente e affidabile.

Inoltre, l’autonomia del dispositivo segna un punto a suo favore. Con la retroilluminazione attiva, la tastiera può durare fino a 10 giorni. Con la retroilluminazione spenta, l’autonomia può raggiungere fino a 5 mesi. La cosa interessante è che si ricarica comodamente con la porta USB-C. Quindi con lo stesso cavo che usate per ricaricare l’iPhone 15.

Pro e Contro della Logitech MX Keys Mini per Mac

Caratteristica Logitech MX Keys Mini Magic Keyboard di Apple Dimensioni 29,6 x 13,2 x 2 cm 27,9 x 11,5 x 1,1 cm Peso 504 g 230 g Layout Italiano Italiano Tasti Grigi, scolpiti, con scritte “vuote” Bianchi, piatti, con scritte grigie Corsa dei tasti 2 mm 1 mm Forza operativa 58 gf 64 gf Retroilluminazione Sì, bianca No Collegamento Bluetooth, Logi Bolt Bluetooth Abbinamenti multipli Sì, fino a 3 dispositivi No Autonomia 5 mesi (10 giorni con retroilluminazione) 1 mese Porta di ricarica USB-C Lightning Software di personalizzazione Sì, Logitech Options+ No Touch ID No Sì, solo su Mac con Apple Silicon Prezzo 129 € 159 €

La Logitech MX Keys Mini offre numerosi vantaggi, ma presenta anche alcuni svantaggi. Tra i pro, spiccano la sua compattezza, la qualità della digitazione, la possibilità di utilizzare la tastiera con più dispositivi e l’autonomia. Inoltre, la tastiera include funzioni intelligenti come la retroilluminazione sensibile alla vicinanza e la personalizzazione tramite il software di Logitech.

Tra i contro, ci sono la leggibilità dei tasti in condizioni di luce elevata (se optate per la versione grigio chiaro), l’assenza di un lettore di impronte digitali e il prezzo di listino relativamente alto. Nonostante questi svantaggi, la MX Keys Mini rimane una scelta eccellente per chi cerca una tastiera compatta e funzionale per Mac.

Dove Acquistare la Logitech MX Keys Mini e Analisi del Prezzo

La tastiera è disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale di Logitech e su altri rivenditori online come Amazon. Il prezzo di listino è di 129 €, che può sembrare alto per una tastiera compatta. Tuttavia, considerando le sue caratteristiche avanzate e la qualità della costruzione, il prezzo può essere giustificato.

Periodicamente su Amazon la trovate anche in offerta. Per esempio in questo momento costa 92,89 €. Meno dei 109 € della Magic Keyboard e dei 159 € della versione con Touch ID.

Pensieri Finali sulla Logitech MX Keys Mini per gli Utenti Mac

Nel complesso, la Logitech MX Keys Mini è una tastiera molto valida per gli utenti Mac. Offre un’esperienza di digitazione di alta qualità, un design compatto e funzionale e una serie di funzioni intelligenti.

Nonostante il prezzo relativamente elevato, il dispositivo offre un buon rapporto qualità-prezzo, soprattutto se confrontata con altre tastiere di fascia alta come la Magic Keyboard di Apple.