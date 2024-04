Si dice che Apple stia lavorando per integrare l’intelligenza artificiale direttamente nei sistemi operativi, come iOS 18, per far funzionare questi motori di apprendimenti in locale, preservando la privacy degli utenti. Nessun dato sarà inviato, infatti, verso server esterni.

La privacy e la sicurezza sono diventate priorità imprescindibili per gli utenti di tecnologia in tutto il mondo. Per chi vuole provare i modelli di AI in locale c’è un’app: Private LLM che si posiziona come una soluzione efficace per coloro che cercano un assistente AI che garantisca completezza della privacy durante l’uso.

Sviluppato da Numen Technologies Limited, questo chatbot AI locale per iOS e macOS promette interazioni riservate grazie all’utilizzo di intelligenza artificiale avanzata direttamente sul dispositivo.

L’app richiede iOS 17.0 o versioni successive e funziona su dispositivi con chip A12 Bionic o successivi per iPhone e iPad, macOS 13.0 o versioni successive per Mac.

L’aggiornamento, annunciato il 24 settembre 2023, ha portato Private LLM a generare risposte più intelligenti e coerenti, elevando il livello di interazione con l’utente.

Private LLM: L’assistente AI che rispetta la tua privacy

Nel cuore di Private LLM giace la promessa di un’esperienza AI personalizzabile, che si adatta perfettamente alle esigenze creative, di codifica o di semplici richieste quotidiane degli utenti.

Grazie ai prompt di sistema personalizzabili, ogni interazione diventa unica, rispondendo in modo specifico alle domande o ai compiti richiesti. Questa flessibilità rende l’assistente AI non solo uno strumento versatile, ma una vera e propria estensione dell’intelligenza dell’utente.

L’innovazione principale di Private LLM risiede nella sua capacità di operare completamente offline, utilizzando tecnologie AI all’avanguardia direttamente sul dispositivo. Ciò significa che tutte le interazioni rimangono confidenziali, senza alcuna raccolta di dati da parte dell’app.

La privacy viene ulteriormente rafforzata dal fatto che i dati non abbandonano mai il dispositivo, garantendo una sicurezza completa. Questo approccio contrasta nettamente con i modelli di LLM pubblici, che, essendo ospitati da terze parti, potrebbero sollevare preoccupazioni riguardo alla privacy e alla proprietà dei dati.

Per le aziende, l’adozione di Private LLM offre vantaggi strategici significativi, tra cui una maggiore privacy e sicurezza dei dati, la conformità alle normative e soluzioni AI su misura.

Questi modelli esclusivi consentono il controllo completo sul modello e sulla sicurezza dei dati, rendendoli ideali per applicazioni che richiedono esperienze personalizzate, elaborazione sicura dei dati, sviluppo di prodotti innovativi e automazione operativa efficiente.

Un caso di studio su Analytics8 evidenzia come l’integrazione di AI generativa e Private LLM possa ottimizzare le operazioni interne e favorire esperienze clienti personalizzate, dimostrando l’efficacia di queste soluzioni nel mondo reale.

Quali modelli supporta Private LLM

Private LLM supporta una vasta gamma di famiglie di modelli LLM open-source, dimostrando la sua versatilità e capacità di adattarsi alle esigenze degli utenti. Tra i modelli supportati troviamo:

Google Gemma 2B e Gemma , che rappresentano l’ultimo aggiunto alla collezione, offrendo capacità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale.

, che rappresentano l’ultimo aggiunto alla collezione, offrendo capacità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale. Mixtral 8x7B e Mistral 7B , noti per le loro prestazioni elevate in compiti specifici di intelligenza artificiale.

, noti per le loro prestazioni elevate in compiti specifici di intelligenza artificiale. Llama 2 (7B, 13B, e 33B) e CodeLlama 13B , che si distinguono per la loro efficienza e la capacità di gestire un’ampia varietà di query.

, che si distinguono per la loro efficienza e la capacità di gestire un’ampia varietà di query. Solar 10.7B e Phi 2 3B, modelli che forniscono un’ottima base per lo sviluppo di applicazioni AI personalizzate.

Inoltre, Private LLM utilizza modelli Omniquant quantizzati all’avanguardia, che superano altre applicazioni per la generazione di testo superiore, prestazioni più rapide e una maggiore integrazione.

Questo è reso possibile grazie alla compatibilità con dispositivi dotati di chip Apple Silicon e con almeno 16 GB di RAM, che possono scaricare il modello avanzato Wizard LM-13B-V1.2 con 13B di parametri.

Il modello di base predefinito incluso nell’app è ora Dolphin 2.6 phi-2 3B, che assicura una base solida per tutte le operazioni di AI. Con l’aggiunta di nuovi modelli per le versioni macOS e iOS, Private LLM ha migliorato le prestazioni e ridotto l’impronta di memoria, rendendo l’esperienza utente ancora più fluida e reattiva.

Grazie al supporto di Family Sharing, fino a sei membri della famiglia possono utilizzare l’app, estendendo ulteriormente la sua accessibilità e versatilità.

C’è da dire che l’utilizzo di un modello di AI locale, non addestrato da nessuna azienda, potrebbe dare risultati meno precisi. Usatelo, quindi, per sperimentare, ma non come una fonte certa di informazioni.

Siri e Apple Shortcuts: Porta i comandi AI ovunque

L’integrazione tra Private LLM e Siri & Apple Shortcuts rappresenta un passo avanti significativo nel modo in cui interagiamo con i dispositivi Apple.

Grazie a questa sinergia, gli utenti possono ora sfruttare comandi vocali personalizzati per accedere a funzionalità avanzate di AI direttamente dal loro iPhone, iPad o Mac.

Siri, l’assistente vocale sviluppato da Apple, e Apple Shortcuts, che permette di creare comandi vocali personalizzati, diventano così strumenti ancora più potenti e flessibili.

Personalizzazione e Automazione : Con Private LLM , gli utenti hanno la possibilità di personalizzare i prompt di sistema nelle impostazioni dell’app, rendendo ogni risposta dell’AI unica e su misura. Questo si estende a servizi macOS per la correzione grammaticale, la sintesi, l’accorciamento del testo e la riformulazione, il tutto disponibile in modalità offline. Le Shortcuts consentono di automatizzare compiti frequenti senza dover aprire le app, controllare dispositivi smart, aggiungere promemoria e molto altro.

: Con , gli utenti hanno la possibilità di personalizzare i prompt di sistema nelle impostazioni dell’app, rendendo ogni risposta dell’AI unica e su misura. Questo si estende a servizi macOS per la correzione grammaticale, la sintesi, l’accorciamento del testo e la riformulazione, il tutto disponibile in modalità offline. Le consentono di automatizzare compiti frequenti senza dover aprire le app, controllare dispositivi smart, aggiungere promemoria e molto altro. Esempi Pratici di Integrazione : Immaginiamo di voler iniziare una lezione di lingua o praticare il vocabolario utilizzando comandi vocali. Con l’integrazione di Private LLM , basta un semplice comando attraverso Siri o una Shortcut personalizzata per avviare lezioni, esercizi di vocabolario, quiz e altro ancora. Questa funzionalità apre nuove strade per l’apprendimento linguistico, rendendolo più accessibile e integrato nella vita quotidiana.

: Immaginiamo di voler iniziare una lezione di lingua o praticare il vocabolario utilizzando comandi vocali. Con l’integrazione di , basta un semplice comando attraverso o una personalizzata per avviare lezioni, esercizi di vocabolario, quiz e altro ancora. Questa funzionalità apre nuove strade per l’apprendimento linguistico, rendendolo più accessibile e integrato nella vita quotidiana. Creazione e Gestione delle Shortcuts: La creazione di una Shortcut è intuitiva: si possono aggiungere azioni toccando il pulsante ‘+’ o cercando nella barra di ricerca, organizzare per categorie e app. Le Shortcuts possono essere rinominate, dotate di icone e spostate in cartelle per una migliore organizzazione. Inoltre, possono essere eseguite manualmente o automaticamente tramite automazioni personali o di casa, condivise con altri e disponibili su più dispositivi iOS grazie alla sincronizzazione con iCloud.

Questo livello di integrazione non solo migliora l’esperienza utente, rendendo l’interazione con i dispositivi Apple più fluida e naturale, ma apre anche nuove possibilità per brand e aziende di interagire con i clienti attraverso formati familiari e personalizzati.

Prestazioni dei Modelli e Tecniche di Quantizzazione

Nel contesto dell’ottimizzazione delle prestazioni dei modelli LLM e delle tecniche di quantizzazione, Private LLM adotta approcci all’avanguardia per garantire efficienza e precisione. Efficient Fine-Tuning (PEFT) e LoRA (Low-Rank Adaptation) sono due tecniche chiave che riducono il numero di parametri da ottimizzare, rendendo il processo di fine-tuning più gestibile e meno oneroso in termini computazionali.

Questo si traduce in un miglioramento significativo della precisione dei modelli in attività specifiche, assicurando applicazioni mirate e performanti.

La tecnica di quantizzazione gioca un ruolo cruciale, convertendo i parametri da rappresentazioni ad alta precisione a rappresentazioni a precisione inferiore, come numeri interi a 16 o 4 bit. Tale processo è fondamentale per ridurre le esigenze di memoria dei parametri del modello, preservando l’efficacia del modello stesso.

Guanaco, una soluzione chatbot open-source ottimizzata per QLoRA, dimostra prestazioni superiori rispetto ad altri modelli come ChatGPT e GPT-4, evidenziando l’efficacia di queste tecniche di quantizzazione.

L’algoritmo OmniQuant migliora significativamente la capacità di generazione di testo e la coerenza delle risposte, rendendo le interazioni con l’AI più naturali e intuitive. Per gli utenti di dispositivi con chip Apple Silicon e almeno 16 GB di RAM, è disponibile il modello avanzato Wizard LM-13B-V1.2, che sfrutta questi avanzamenti per offrire un’esperienza utente migliorata, con prestazioni elevate e un’interfaccia utente arricchita.

Perché varrebbe la pena usare Private LLM

L’adozione di Private LLM su dispositivi Apple, inclusi iOS, iPadOS e macOS, offre un ventaglio di possibilità che spaziano ben oltre la semplice convenienza.

Compatibilità universale significa che indipendentemente dal dispositivo in uso, si ha accesso a un mondo di funzionalità AI, senza la necessità di sottoscrizioni ricorrenti. Questo aspetto è particolarmente attraente per chi cerca una soluzione una tantum, che apre le porte a un universo di capacità AI senza ulteriori costi.

La funzionalità offline e il supporto per il Family Sharing rappresentano due pilastri fondamentali che distinguono Private LLM. La possibilità di utilizzare l’app in modalità offline garantisce che sia sempre disponibile, indipendentemente dalla connettività.

Inoltre, il supporto per fino a sei membri della famiglia con un singolo acquisto rende questa soluzione estremamente conveniente e accessibile, promuovendo l’uso condiviso tra familiari e incentivando l’apprendimento e l’esplorazione collettiva delle potenzialità dell’AI.

Le funzionalità offerte da Private LLM, come la correzione grammaticale e la sintesi del testo disponibili su macOS, non solo migliorano significativamente la produttività ma personalizzano anche l’esperienza utente.

La capacità di adattare i prompt del sistema alle specifiche esigenze, come la terminologia legale o il linguaggio specifico di una giurisdizione, rende ogni interazione con l’AI unica e su misura.

Questa personalizzazione, unita alla correzione grammaticale e alla sintesi del testo implementabile in qualsiasi app sul Mac, eleva l’efficienza e l’efficacia dell’assistente AI, rendendolo uno strumento indispensabile per professionisti, studenti e chiunque desideri ottimizzare il proprio flusso di lavoro in modo intelligente e intuitivo.

Dove scaricare Private LLM

Se state cercando di trasformare il dispositivo Apple in una centrale operativa di intelligenza artificiale, Private LLM è l’applicazione che fa per voi.

Disponibile sull’App Store, offre un’esperienza unica per i dispositivi iPhone, iPad e Mac.

L’app pesa 1,26 GB e costa 9,99 € e non richiede abbonamenti.

In conclusione

Abbiamo esplorato le potenzialità di Private LLM, un’applicazione che trasforma il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi Apple, offrendo una serie completa di funzionalità in grado di soddisfare sia le esigenze personali sia quelle professionali.

Il suo utilizzo offline e il supporto per il Family Sharing sono solo alcuni degli aspetti che la distinguono come soluzione preferibile per chi desidera esplorare il mondo dell’intelligenza artificiale mantenendo un occhio di riguardo per la privacy.

L’impiego di Private LLM rappresenta un passo avanti nella personalizzazione dell’esperienza digitale, garantendo al contempo la sicurezza dei dati e l’accessibilità.

Questo approccio, incentrato sull’utente, insieme alle sue capacità di adattamento e alle prestazioni ottimizzate, rispecchia un cambiamento verso un futuro in cui la tecnologia serve i nostri bisogni in maniera intuitiva e rispettosa.

La possibilità di avvalersi di tali tecnologie direttamente dai dispositivi che usiamo ogni giorno apre nuove frontiere nell’uso dell’intelligenza artificiale, rendendola accessibile a chiunque desideri arricchire la propria vita digitale.