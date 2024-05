OpenAI ha lanciato l’app ChatGPT per Mac, consentendo un’esperienza più fluida e coinvolgente nell’interagire con la sua intelligenza artificiale conversazionale. Questa novità, insieme al modello GPT-4o, promette di rivoluzionare il modo in cui comunichiamo con i computer, aprendo una nuova era di conversazioni multimodali.

L’app desktop ChatGPT offre la possibilità di avviare conversazioni vocali con l’AI utilizzando una semplice scorciatoia da tastiera. Inoltre, grazie alle capacità di GPT-4o, è possibile integrare input visivi come screenshot e foto, consentendo interazioni davvero naturali.

L’intelligenza artificiale risponde con una velocità paragonabile a una conversazione umana, analizzando in tempo reale testo, audio e immagini. Questa potente combinazione apre nuove prospettive per l’interazione uomo-macchina in ambiti come il business, l’istruzione e l’assistenza sanitaria.

Panoramica dell’app ChatGPT per Mac

OpenAI ha rilasciato un’applicazione desktop dedicata per ChatGPT, al momento disponibile solo per gli utenti Mac. Questa novità promette un’esperienza più fluida e coinvolgente nell’interazione con l’intelligenza artificiale conversazionale.

Funzionalità principali

L’app desktop offre alcune funzionalità chiave che la distinguono dall’interfaccia web. Una di queste è la possibilità di avviare conversazioni vocali con ChatGPT, toccando semplicemente l’icona delle cuffie nell’angolo in basso a destra. Questa modalità vocale, già presente sul web, verrà ulteriormente potenziata con le capacità audio e video di GPT-4o.

Inoltre, l’app consente di porre domande direttamente riferite a quanto visibile sullo schermo del computer. Ciò apre nuove prospettive per attività come il brainstorming di idee aziendali, la preparazione a colloqui di lavoro o semplicemente per discutere argomenti di interesse in modo naturale e conversazionale.

Integrazione con il sistema operativo

L’app desktop di ChatGPT si integra perfettamente con il sistema operativo macOS, offrendo un’esperienza fluida e familiare per gli utenti Apple. Questa integrazione permette di sfruttare al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale in sinergia con le funzionalità del sistema operativo.

ChatGPT per Mac: Come GPT-4o Sta Cambiando il Gioco 4

Accessibilità tramite scorciatoia da tastiera

Per agevolare l’accesso rapido a ChatGPT, è possibile utilizzare una comoda scorciatoia da tastiera (tasto Opzione + Spazio). Questa funzione consente di avviare un dialogo con l’intelligenza artificiale in qualsiasi momento, rendendo l’interazione ancora più immediata e naturale.

L’app desktop di ChatGPT per Mac rappresenta un passo avanti nell’esperienza utente, consentendo interazioni multimodali più ricche e coinvolgenti con l’intelligenza artificiale conversazionale di OpenAI. Diventa un Siri che funziona nei Mac, ovviamente con meno possibilità di integrazioni con il sistema operativo.

Conversazioni vocali con ChatGPT

Modalità vocale

L’app desktop di ChatGPT per Mac offre una modalità vocale che consente di avviare conversazioni vocali con l’intelligenza artificiale. Basta toccare l’icona delle cuffie nell’angolo in basso a destra dell’interfaccia per attivare questa funzionalità. Una volta attivata, gli utenti possono porre quesiti vocali e ricevere risposte da una voce virtuale femminile.

Questa modalità vocale rappresenta un passo avanti verso un’interazione più naturale con ChatGPT. Anziché digitare i prompt, è possibile esprimersi liberamente con la propria voce, rendendo l’esperienza simile a una conversazione umana. Inoltre, ascoltare le risposte dell’AI in formato audio può risultare più coinvolgente e intuitivo rispetto alla lettura di testo.

Funzionalità audio e video di GPT-4o

Il modello GPT-4o, alla base dell’app desktop di ChatGPT, introduce ulteriori miglioramenti nelle capacità audio e video. Questo modello più avanzato è in grado di riconoscere elementi visivi come immagini, foto o oggetti sullo schermo condiviso dall’utente.

ChatGPT per Mac: Come GPT-4o Sta Cambiando il Gioco 5

Grazie a queste funzionalità, gli utenti possono mostrare un’immagine o una foto a ChatGPT e porre domande specifiche sull’oggetto rappresentato. L’AI analizzerà l’input visivo e fornirà risposte pertinenti, offrendo una nuova dimensione di interazione multimodale.

Utilizzi pratici delle conversazioni vocali

Le conversazioni vocali con ChatGPT aprono numerose possibilità d’uso pratiche. Ad esempio, è possibile sfruttare questa modalità per il brainstorming di idee aziendali, discutendo liberamente con l’AI e ottenendo suggerimenti e spunti in tempo reale.

Inoltre, le conversazioni vocali possono essere utili nella preparazione a colloqui di lavoro, simulando un dialogo con l’AI per esercitarsi a rispondere in modo appropriato alle domande.

Infine, questa funzionalità consente di discutere argomenti di interesse in modo più naturale e conversazionale, senza la necessità di digitare i prompt. Ciò rende l’esperienza più fluida e coinvolgente, avvicinandosi ulteriormente all’interazione umana.

Integrazione con screenshot e foto

Una delle funzionalità più interessanti dell’app ChatGPT per Mac è l’integrazione con screenshot e foto. Questa caratteristica consente di interagire con l’intelligenza artificiale in modo più naturale e contestuale, offrendo un’esperienza di conversazione davvero coinvolgente.

Utilizzo degli screenshot nell’app

Con l’app desktop, è possibile porre domande direttamente riferite a quanto visibile sullo schermo del computer. Basta fare uno screenshot di un’immagine, un documento o qualsiasi altro contenuto, e ChatGPT sarà in grado di analizzarlo e fornire risposte pertinenti.

Questa funzionalità apre nuove prospettive per attività come il brainstorming di idee aziendali, dare suggerimenti sul codice o semplicemente per discutere argomenti di interesse in modo naturale e conversazionale. Invece di dover descrivere a parole l’oggetto di interesse, è sufficiente mostrarlo direttamente all’intelligenza artificiale.

Caricamento di foto dal computer

Oltre agli screenshot, l’app consente di caricare foto direttamente dal computer. Questa opzione offre una maggiore flessibilità, permettendo di interagire con ChatGPT su immagini precedentemente salvate o create al di fuori del contesto immediato.

Dopo aver caricato una foto, è possibile porre domande specifiche sull’oggetto rappresentato, chiedere spiegazioni o approfondimenti. L’intelligenza artificiale analizzerà l’immagine e fornirà risposte dettagliate, sfruttando le sue capacità di riconoscimento visivo.

Scattare nuove foto nell’app

Per una maggiore comodità, l’app ChatGPT per Mac offre anche la possibilità di scattare nuove foto direttamente dall’interfaccia. Questa funzione risulta particolarmente utile quando si desidera interagire con l’AI su oggetti fisici presenti nell’ambiente circostante.

Ad esempio, è possibile scattare una foto a un oggetto di arredamento e chiedere a ChatGPT informazioni sul suo stile o periodo storico. Oppure, si può fotografare un’opera d’arte e richiedere una spiegazione del suo significato o delle tecniche utilizzate.

L’integrazione con screenshot e foto rappresenta un passo avanti verso un’interazione più naturale e contestuale con l’intelligenza artificiale. Grazie a queste funzionalità, l’app desktop di ChatGPT per Mac offre un’esperienza di conversazione davvero coinvolgente e multidimensionale.

Potenzialità di GPT-4o

Riconoscimento delle emozioni

GPT-4o si distingue per la sua capacità di riconoscere le emozioni degli utenti attraverso l’analisi delle espressioni facciali e del tono della voce. Questa funzionalità innovativa permette un’interazione più naturale e coinvolgente con l’intelligenza artificiale.

Quando interagite vocalmente con GPT-4o, il modello non solo comprende il contenuto delle vostre parole, ma coglie anche le sfumature emotive trasmesse dal vostro tono e dalle vostre espressioni. Ad esempio, se state ridendo o cantando, GPT-4o se ne accorge e può adattare di conseguenza le sue risposte, rendendole più allegre o scherzose.

Inoltre, GPT-4o è in grado di rilevare rumori di fondo e altri elementi contestuali, offrendo risposte pertinenti e contestualizzate. Questa capacità di comprendere le emozioni umane apre nuove prospettive per un’interazione più empatica e personalizzata con l’AI.

Supporto multilingua

Una delle caratteristiche chiave di GPT-4o è il suo supporto migliorato per lingue diverse dall’inglese, inclusi idiomi come coreano, russo e arabo. Questo amplia notevolmente la portata e l’accessibilità del modello a livello globale.

Grazie a questa funzionalità, gli utenti possono comunicare con GPT-4o nella propria lingua madre, rendendo l’interazione più naturale e intuitiva. Che si tratti di porre domande, fornire input o ricevere risposte, l’esperienza multilingue offerta da GPT-4o è fluida e senza intoppi.

Questo supporto linguistico avanzato apre nuove opportunità per l’adozione dell’intelligenza artificiale in contesti globali, superando le barriere linguistiche e promuovendo un’interazione AI accessibile a tutti.

Interpretazione di immagini e simboli

GPT-4o eccelle nella comprensione di input visivi come immagini, foto e simboli. Questa capacità di elaborazione multimodale lo rende uno strumento versatile per un’ampia gamma di applicazioni che richiedono un’analisi visiva approfondita.

Quando gli viene mostrata un’immagine, GPT-4o è in grado di identificare e descrivere gli oggetti presenti, fornendo dettagli accurati sulle loro caratteristiche e contesto.

Questa funzionalità può essere utile in ambiti come l’e-commerce, l’istruzione o l’assistenza sanitaria, dove l’analisi visiva svolge un ruolo cruciale.

Inoltre, GPT-4o può interpretare simboli e icone, rendendolo uno strumento prezioso per la comprensione di interfacce utente, diagrammi o qualsiasi altra rappresentazione visiva di concetti astratti.

Questa capacità di elaborazione multimodale apre nuove frontiere nell’interazione uomo-macchina, consentendo un’esperienza più naturale e intuitiva nell’interfacciarsi con diversi tipi di contenuti e dispositivi.

Disponibilità e requisiti

Lancio iniziale per utenti Plus

Al momento del lancio, l’accesso all’app desktop ChatGPT per Mac è riservato agli abbonati del servizio a pagamento ChatGPT Plus. Questo significa che solo gli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento premium di OpenAI potranno inizialmente usufruire delle nuove funzionalità offerte dall’applicazione.

Gli abbonati Plus avranno un limite di capacità maggiore per i messaggi, fino a 5 volte superiore rispetto agli utenti della versione gratuita. Ciò consentirà loro di sfruttare appieno le potenzialità dell’app, godendo di una maggiore libertà nelle interazioni con l’intelligenza artificiale.

Piani di rilascio futuro per tutti gli utenti

Sebbene nella fase iniziale l’app sia accessibile solo agli utenti Plus, OpenAI ha confermato che nelle prossime settimane è previsto un rilascio più ampio, che includerà anche gli utenti della versione gratuita di ChatGPT.

Questo rilascio graduale consentirà all’azienda di testare e ottimizzare l’applicazione prima di renderla disponibile a un pubblico più vasto. Gli utenti free potranno così beneficiare delle nuove funzionalità, pur con limiti di capacità inferiori rispetto agli abbonati Plus.

Se volete provarla trovate il client per macOS in questo link. Devo avvisarvi che se non avete il Plus e non siete stati autorizzati da OpenAI, vi apparirà un messaggio di errore.

Versione Windows in arrivo

Per quanto riguarda la disponibilità su altri sistemi operativi, OpenAI ha confermato di essere al lavoro su una versione dell’app desktop per Windows. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dall’azienda, questa versione non sarà disponibile fino alla fine del 2023.

Considerando che Microsoft è un importante partner finanziario e tecnico di OpenAI, questa tempistica potrebbe sembrare strana. Tuttavia, l’azienda potrebbe aver deciso di dare priorità al sistema operativo macOS per il lancio iniziale, prima di estendere la disponibilità dell’app ad altre piattaforme.

In conclusione

L’app desktop di ChatGPT per Mac rappresenta un passo significativo nell’interazione con l’intelligenza artificiale. La modalità vocale e l’integrazione con screenshot e foto rendono l’esperienza più naturale e coinvolgente.

Le potenzialità di GPT-4o, come il riconoscimento delle emozioni e il supporto multilingua, aprono nuove prospettive per un’interazione più personalizzata e accessibile.

Nonostante l’accesso iniziale sia limitato agli utenti Plus, la diffusione graduale dell’app a tutti gli utenti consentirà di sfruttare appieno queste funzionalità. Sebbene non sia una rivoluzione, l’app desktop di ChatGPT rappresenta un passo avanti significativo nell’evoluzione dell’interazione uomo-macchina, offrendo un’esperienza più fluida e intuitiva.

In attesa della WWDC 2024, in cui dovremmo vedere l’integrazione di un Siri più intelligente in macOS, capace di arrivare dove non arriva ora chatGPT, vale a dire in tutte le app.