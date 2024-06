L’esperienza di utilizzo dei prodotti Apple è stata da sempre caratterizzata dalla ricerca di un design elegante e minimalista. Dispositivi sottili e leggeri come iPhone sottili, MacBook Pro sottili e Apple Watch sottili sono diventati sinonimo di un nuovo design raffinato, portabile e moderno.

La leggerezza di questi dispositivi ha reso più semplice il loro trasporto e utilizzo in diverse situazioni.

Le prossime generazioni di prodotti, tra cui iPhone 17 e il nuovo iPad Pro, punta a confermare questa tendenza verso prodotti Apple sottili estremamente leggeri. Al contempo, l’azienda cerca di preservare funzionalità chiave, offrendo un’esperienza utente superiore seppur con ingombri ridotti.

Talmente sottile che si piega

L’ossessione di Apple per i prodotti sottili ha portato a volte a situazioni paradossali. Il caso dell’iPhone 6 che si piegava in tasca è emblematico: molti utenti lamentarono che il dispositivo si piegava facilmente quando tenuto in tasca.

Apple negò inizialmente il problema, suggerendo di usare una cover protettiva. Tuttavia, il “bendgate” divenne un caso mediatico che costrinse l’azienda ad ammettere il difetto di progettazione.

Ma abbiamo bisogno di prodotti sottilissimi? Alcuni utenti ritengono che la ricerca della massima sottigliezza sacrifichi aspetti più importanti come l’autonomia della batteria. Preferirebbero dispositivi leggermente più spessi ma con batterie di maggiore capacità .

Apple sembra invece ossessionata dal pallino dei designer per prodotti sempre più sottili, spingendo al limite le possibilità ingegneristiche.

La prossima generazione di iPhone, iPad e MacBook potrebbe stabilire nuovi record di sottigliezza.

Aiuto, Apple ha di nuovo la sottillite 3

Il nuovo iPad Pro: un esempio di innovazione

Specifiche tecniche

Il nuovo iPad Pro rappresenta un enorme balzo in avanti in termini di specifiche tecniche. Disponibile in due varianti, 11 pollici e 13 pollici, entrambi i modelli vantano un display Ultra Retina XDR con tecnologia Tandem OLED. Questa soluzione combina due pannelli OLED per offrire una luminosità di picco di 1600 nit, garantendo un’esperienza HDR mozzafiato.

La risoluzione è di 2420 x 1668 pixel a 264 ppi per il modello da 11 pollici e 2752 x 2064 pixel a 264 ppi per quello da 13 pollici. Entrambi supportano la tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo da 10 Hz a 120 Hz, colori P3 wide, True Tone e un rivestimento antiriflesso e oleofobico.

Il cuore pulsante è il nuovo chip Apple M4, con CPU 9-core (3 prestazioni, 6 efficienti) e GPU 10-core per i modelli da 256GB e 512GB, mentre la variante da 1TB e 2TB vanta una CPU 10-core (4 prestazioni, 6 efficienti) e 16GB di RAM. Tutte le versioni integrano un Neural Engine 16-core e supportano il ray tracing accelerato via hardware.

Implicazioni per il futuro design di Apple

Con il nuovo iPad Pro, Apple dimostra ancora una volta la sua ossessione per la sottigliezza e la leggerezza dei dispositivi. Il modello da 11 pollici misura appena 5,3 mm di spessore, mentre quello da 13 pollici si ferma a 5,1 mm, rendendoli incredibilmente sottili pur mantenendo prestazioni eccezionali.

Questo trend potrebbe influenzare il design futuro di altri prodotti Apple, come iPhone e MacBook.

iPhone 17: cosa aspettarsi

Rumors e anticipazioni

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple potrebbe iniziare a produrre le batterie per iPhone a partire dal 2025. Ciò significa che potrebbero essere pronte per l’arrivo dell’iPhone 17, seguendo il normale ciclo di rilascio dei nuovi modelli.

Il sito coreano ET News riferisce che diverse fonti industriali hanno rivelato che Apple sta sviluppando pacchi batteria per offrire prestazioni significativamente migliori.

L’obiettivo principale sarebbe l’iPhone, ma le nuove batterie potrebbero essere utilizzate anche per iPad e MacBook. Anziché aumentare la durata migliorando le dimensioni fisiche, Apple si starebbe concentrando sulla scelta di materiali in grado di ottimizzare prestazioni, stabilità , densità energetica e potenza di uscita. L’azienda mirerebbe a creare un tipo di batteria senza precedenti a livello commerciale.

Non è chiaro quanto le nuove batterie miglioreranno l’autonomia rispetto ai modelli attuali. Tuttavia, se la voce fosse confermata, potremmo assistere a un notevole balzo in avanti nell’efficienza energetica dal passaggio dall’iPhone 16 all’iPhone 17.

Inoltre, secondo The Information, Apple starebbe lavorando a un nuovo modello di iPhone più sottile rispetto agli attuali, con un possibile lancio a settembre 2025. Questo nuovo arrivato, presumibilmente l’iPhone 17, potrebbe avere un prezzo più elevato rispetto all’attuale Pro Max.

Sfide tecnologiche

Un design più sottile potrebbe indicare progressi nell’ingegneria di Apple, forse suggerendo un dispositivo più leggero o una nuova forma.

Sorgono interrogativi sulla durata della batteria e la robustezza, aspetti che dovranno essere affrontati con tali cambiamenti di design.

Come sarà influenzata l’autonomia? Un iPhone più sottile potrebbe significare una batteria più piccola o la necessità di una tecnologia avanzata per mantenere o migliorare l’autonomia nonostante le dimensioni ridotte.

La sottigliezza comprometterà la robustezza? Potrebbe esserci preoccupazione per la resistenza del telefono, data l’associazione tra sottigliezza e integrità strutturale.

MacBook Pro e Apple Watch: come cambieranno

Prospettive future

I prossimi aggiornamenti dei MacBook Pro e degli Apple Watch potrebbero portare novità significative in termini di design sottile e leggero.

Secondo le indiscrezioni, Apple starebbe lavorando a versioni più sottili di questi dispositivi, con l’obiettivo di creare prodotti ancora più compatti e portatili. Questa direzione sembra confermare l’ossessione dell’azienda per la sottigliezza e la leggerezza dei suoi dispositivi.

Benefici e limitazioni

Un design più sottile potrebbe offrire vantaggi in termini di portabilità e aspetto estetico. Dispositivi più leggeri e compatti sarebbero più comodi da trasportare e maneggiare. Tuttavia, questa tendenza potrebbe comportare anche alcune limitazioni, come una potenziale riduzione dell’autonomia della batteria o della robustezza strutturale.

Apple dovrà trovare un equilibrio tra design sottile e funzionalità essenziali. L’azienda dovrà sfruttare materiali e tecnologie all’avanguardia per massimizzare l’efficienza energetica e garantire un’adeguata durata della batteria, nonostante le dimensioni ridotte.

Inoltre, sarà fondamentale preservare la solidità strutturale dei dispositivi, evitando di comprometterne la resistenza in nome di un’estetica estrema.

Innovazioni previste

Per i prossimi MacBook Pro, si prevede l’introduzione dei chip M4, M4 Pro e M4 Max, che promettono prestazioni migliorate rispetto alla generazione precedente. Questi nuovi processori potrebbero consentire una maggiore efficienza energetica, contribuendo a mantenere un’autonomia soddisfacente nonostante un design più sottile.

Per quanto riguarda l’Apple Watch, si vocifera di un importante redesign in occasione del decimo anniversario del dispositivo. Oltre a un design più sottile, potremmo vedere l’introduzione di un nuovo sistema di attacco magnetico per i cinturini, che renderebbe più semplice la loro sostituzione.

Sono attese anche nuove funzionalità per il monitoraggio della salute, come il rilevamento della pressione sanguigna e dell’apnea notturna.

Conclusione

L’ossessione di Apple per la sottigliezza dei suoi prodotti sembra destinata a continuare. Dispositivi incredibilmente sottili come il nuovo iPad Pro e il futuro iPhone 17 rappresenteranno l’avanguardia di questo trend.

Sebbene alcuni utenti preferirebbero più autonomia invece di eccessiva sottigliezza, l’azienda sembra intenzionata a spingere al limite le possibilità ingegneristiche.

Ma la vera domanda è: ma servono dispositivi sottilissimi?