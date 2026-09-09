Apple ha presentato iPhone Duo, il primo iPhone pieghevole: da chiuso è un telefono compatto con display da 5,4 pollici, da aperto diventa l’iPhone più sottile di sempre con uno schermo interno da 7,6 pollici, il più grande mai montato su un iPhone. Costa da 2.369 euro in Italia e arriva con preordini dal 16 ottobre e disponibilità dal 23 ottobre, un mese dopo iPhone 18 Pro.

Con il Duo Apple entra nei pieghevoli a modo suo: niente schermo quadrato “da due telefoni incollati”, ma un formato che da chiuso funziona come un iPhone normale e da aperto offre il 50 per cento di area in più rispetto a iPhone 18 Pro Max.

Il primo keynote di John Ternus da CEO si chiude con la mossa che tutti aspettavano da anni. La presentazione non nasconde la critica ai foldable già in commercio: dispositivi che sembrano due telefoni uniti in modo approssimativo, con uno schermo quadrato dal profilo inadatto all’uso quotidiano. La risposta di Apple è un prodotto che vuole eliminare i difetti cronici della categoria, a partire dalla piega.

iPhone Duo. Foto: Apple.

Due display, un solo disegno

Il cuore di iPhone Duo è la coppia di schermi Super Retina XDR, entrambi con ProMotion, Always-On e 3000 nit di picco. Quello esterno da 5,4 pollici offre il 90 per cento dell’area di iPhone 18 Pro in un formato che da chiuso richiama un passaporto e si usa con una mano sola. Quello interno da 7,6 pollici è il 50 per cento più grande del display di iPhone 18 Pro Max. I due pannelli condividono lo stesso rapporto d’aspetto, così i contenuti scalano in modo proporzionale e l’esperienza resta continua passando da uno all’altro.

La soluzione alla piega, il difetto numero uno della categoria, è affidata a un rivestimento con nanotexture: una superficie opaca e piatta che riduce bagliori e riflessi, minimizza la visibilità della piega ed è piacevole al tatto. Il rivestimento usa un polimero con rigidità fino al 40 per cento superiore rispetto ai materiali impiegati dal settore, con uno strato di vetro ad alta resistenza sopra e sotto il pannello OLED. Gli adesivi viscoelastici permettono agli strati di scivolare l’uno sull’altro durante la piegatura, come le pagine di un libro, e una piastra in titanio alla base aggiunge rigidità alla struttura.

iPhone Duo – dettaglio di iphone duo. Foto: Apple.

Una cerniera da oltre cento componenti

La struttura è in titanio grado 5 con finitura a specchio, disponibile in due colori: star white e night sky. La cerniera è composta da più di cento componenti e sostiene il centro del display per mantenerlo piatto quando il telefono è aperto; un sistema di magneti integrati garantisce una chiusura sempre sicura e soddisfacente. La copertura della cerniera è stampata in 3D con finitura micro-sabbiata a contrasto.

La robustezza è uno degli argomenti centrali del comunicato: Ceramic Shield sul retro e Ceramic Shield 2 sul frontale, con resistenza ai graffi tre volte superiore alla generazione precedente. iPhone Duo è resistente a schizzi, acqua e polvere con certificazione IP68. Sotto il display interno si nasconde una fotocamera FaceTime che resta invisibile quando non serve, mantenendo lo schermo completamente libero.

Dettagli tecnici e considerazioni operative

Il riconoscimento biometrico cambia natura: niente Face ID sul Duo, che integra Touch ID nel tasto laterale, sempre raggiungibile sia da aperto sia da chiuso, con la possibilità di sbloccare il dispositivo anche tramite Apple Watch. Resta il Camera Control per aprire al volo la fotocamera, incluso il nuovo Siri Camera mode che permette a Siri di vedere ciò che l’utente ha davanti.

“iPhone Duo è il cambiamento più profondo per iPhone dall’originale”, ha detto John Ternus. “Con il display più grande mai visto su iPhone, che sta comunque in tasca, e la potenza di A20 Pro”.

Fotocamere che sfruttano la piega

Il comparto fotografico parte dalla 48MP Fusion Main camera, con scatti a piena risoluzione senza ritardo dell’otturatore, default a 24 megapixel e zoom ottico 2x integrato. C’è poi la 48MP Fusion Ultra Wide, la stessa di iPhone 18 Pro, con macro e campo più ampio. La fotocamera frontale Center Stage cattura foto e video in qualsiasi orientamento, senza dover ruotare il telefono per i selfie orizzontali.

Ma le funzioni più interessanti sono quelle rese possibili dal design pieghevole:

Smart Take : i modelli AI on-device di A20 Pro analizzano la scena in tempo reale e catturano la foto da soli quando i soggetti sono pronti, eliminando il problema di chi sta dietro l’otturatore.

: i modelli AI on-device di A20 Pro analizzano la scena in tempo reale e catturano la foto da soli quando i soggetti sono pronti, eliminando il problema di chi sta dietro l’otturatore. Selfie con la fotocamera posteriore : si inquadra con i sensori migliori e si controlla l’anteprima sul display esterno.

: si inquadra con i sensori migliori e si controlla l’anteprima sul display esterno. Duo Preview : l’anteprima live sul display esterno aiuta i soggetti a controllare l’inquadratura.

: l’anteprima live sul display esterno aiuta i soggetti a controllare l’inquadratura. Kid Cue : animazioni dei Peanuts sul display esterno per attirare l’attenzione dei bambini verso l’obiettivo.

: animazioni dei Peanuts sul display esterno per attirare l’attenzione dei bambini verso l’obiettivo. Duo FaceTime: una seconda persona può entrare nella videochiamata usando display esterno e fotocamera, senza accalcarsi sullo stesso schermo.

Il video sale a 4K a 120 fps in Dolby Vision con effetti slow-motion regolabili dopo la cattura, effetti Cinema applicabili fino a 60 fps, nuovo Audio Mix con isolamento della musica e time-lapse in 4K Dolby Vision senza bisogno di treppiede.

iPhone Duo – dettaglio di iphone duo. Foto: Apple.

iOS 27 ripensato per il grande schermo

Il software è la parte più delicata di un pieghevole, e Apple ha riprogettato iOS 27 per il formato: i controlli della Lock Screen, il Dock e la navigazione delle app si spostano sul lato per liberare spazio verticale ai contenuti. Con il Duo aperto si vedono due pagine della schermata Home con Today View, la lista verticale di widget, sulla sinistra. La barra di stato diventa un sistema circolare che si annida nell’angolo, e la Dynamic Island si adatta in verticale su entrambi i display.

Il multitasking fa un salto che su iPhone non si era mai visto: Split View permette per la prima volta di aprire due app fianco a fianco, di usare due finestre della stessa app (per esempio due pagine Safari in confronto) e di salvare coppie di app da richiamare con un tocco. Il sistema reagisce alla piegatura: i contenuti si riorientano quando si ruota il telefono e passano al display corretto quando lo si capovolge. Anche StandBy è stato potenziato e ora funziona anche senza essere in carica, trasformando il Duo in cornice fotografica, hub di widget o orologio.

Entro fine anno arriverà il supporto ad Apple Pencil con USB-C su entrambi i display: per la prima volta un iPhone potrà usare la matita di iPad per note, disegni e annotazioni.

Apple Intelligence, Siri AI e i conti con l’Europa

iPhone Duo monta A20 Pro, lo stesso chip di iPhone 18 Pro, con sistema termico a vapor chamber dedicato e architettura a doppia batteria per l’autonomia su tutto il giorno. Su questo hardware gira Siri AI, la versione completamente nuova di Siri in beta con iOS 27, con comprensione del contesto personale, consapevolezza dello schermo e risposte su qualsiasi argomento. Apple Intelligence arriva con iOS 27 a partire dal 14 settembre in sedici lingue, incluso l’italiano; Siri AI invece parte in inglese e da ottobre si allarga a francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo, con l’italiano di nuovo escluso.

Il nodo europeo resta: Siri AI non sarà inizialmente disponibile nell’Unione Europea su iOS, come già accaduto per le funzioni di Apple Intelligence legate ai server. I modelli on-device e Private Cloud Compute proteggono la privacy, ma chi compra il Duo in Italia dovrà aspettare per la parte più avanzata dell’assistente. Un’abitudine, ormai: Apple Intelligence in UE arriva quando le condizioni regolatorie lo consentono.

Prezzo e disponibilità

iPhone Duo parte da 2.369 euro in Italia per la versione da 256GB, con capacità fino a 2TB. I preordini aprono venerdì 16 ottobre e la disponibilità parte venerdì 23 ottobre. Il posizionamento è da ammiraglia assoluta: costa 800 dollari più di iPhone 18 Pro Max, e Apple lo propone come il prodotto che ridefinisce la categoria. Resta da vedere quanti utenti accetteranno l’idea di un iPhone pieghevole a quel prezzo, ma una cosa è certa: la concorrenza dei foldable ha da oggi un parametro nuovo con cui confrontarsi.

Fonte: Apple Newsroom — Apple unveils iPhone Duo