Dial Bot per Grok Bot è un agente per Grok Bot che si può scaricare gratuitamente dal marketplace di Grok Bot per fare telefonate al posto nostro. Lo ha sviluppato Matt Palmer e poggia su un’idea semplice quanto ambiziosa: delegare la seccatura delle telefonate a Bland AI, un’infrastruttura vocale che compone il numero, gestisce la conversazione e torna in chat con un resoconto scritto. Su queste pagine si è già raccontato Grok Bot come un team di consulenti; qui uno di quegli specialisti afferra davvero la cornetta.

Il funzionamento è immediato. Al primo avvio Dial Bot chiede una chiave API — inserita al sicuro fuori dalla finestra di chat — e la voce da usare, che può essere una di quelle standard o persino la replica esatta della propria, addestrata con appena dieci secondi di audio. Dopodiché basta indicare numero, scopo e dettagli chiave: il bot riassume il piano e lancia la chiamata.

Sulla carta sembra una magia, ma sul campo italiano si scontra subito con la realtà dei fatti: il numero che compare sul display. Di default, infatti, la chiamata parte da numerazioni statunitensi o britanniche. Il risultato? Tra filtri antispam di sistema e la legittima diffidenza verso i prefissi internazionali, la maggior parte delle persone riaggancia prima ancora che la voce artificiale possa pronunciare la prima parola.

Dial Bot nel Marketplace di Grok Bot, pubblicato da Matt Palmer. Foto: SpaceXAI.

Come si importa e si configura Dial Bot

La scheda vive nel catalogo ufficiale, all’indirizzo x.ai/bot/marketplace/bots/dial-bot. Il pulsante Import Bot copia il modello sull’account Grok: identità, memoria e skill, non il computer né i login dell’autore.

Al primo utilizzo, prima di qualsiasi chiamata, il bot si ferma e chiede due cose:

una chiave API Bland , da inserire in un prompt sicuro e mai nella conversazione;

, da inserire in un prompt sicuro e mai nella conversazione; un identificativo vocale, cioè un Voice UUID oppure il nome di una voce di catalogo (Maya, June, Josh o Marco in italiano).

Senza questi due parametri Dial Bot resta fermo. Il bot si collega direttamente al server MCP ufficiale di Bland (all’indirizzo https://api.bland.ai/v1/mcp ) e memorizza la voce scelta. Un dettaglio importante evidenziato dallo sviluppatore: meglio ignorare i vecchi connettori creati dalla community e affidarsi esclusivamente all’endpoint ufficiale per evitare chiamate interrotte a metà.

La parte interessante è che non serve scrivere un copione parola per parola. Basta dare istruzioni come a un assistente in carne e ossa: il recapito da chiamare, l’obiettivo della telefonata e le risposte da dare in caso di domande tipiche. Dial Bot riepiloga i punti salienti, chiede conferma e gira l’ordine alla rete telefonica.

Bland Speech v3, il motore vocale usato da Dial Bot. Foto: Bland AI.

Cosa fa Bland AI durante la chiamata

A differenza dei sintetizzatori vocali tradizionali che leggono un testo piatto, Bland AI è progettata specificamente per sostenere il ritmo di una conversazione telefonica. Come illustra la documentazione sull’invio delle chiamate, il sistema interpreta il briefing, gestisce pause e interruzioni naturali e mantiene la linea fino a un massimo predefinito di otto minuti.

I valori che Dial Bot usa di default sono questi:

Attesa del saluto — `wait_for_greeting` attivo: l’agente non parla sopra a chi sgancia. Frase d’apertura corta — sotto i duecento caratteri, colloquiale, senza recapitare orari lettera per lettera. Interruzioni facili — livello 3: se l’interlocutore parla, il bot si ferma. Sottofondo d’ufficio — un rumore leggero, per non lasciare il silenzio da centrale automatica. Segreteria — se parte la voicemail, riaggancia.

«Places outbound Bland AI phone calls when you ask, then reports what happened.» — scheda di Dial Bot sul Marketplace (traduzione redazionale: effettua chiamate in uscita con Bland AI quando glielo si chiede, poi riferisce com’è andata)

Una volta riagganciato, il bot non costringe a riascoltare l’intera registrazione audio: elabora la trascrizione in background e consegna in chat una sintesi pulita dell’esito — chi ha risposto, le informazioni raccolte e gli eventuali accordi presi.

Per quanto riguarda i costi, il piano base Start di Bland AI non richiede abbonamenti fissi: si paga a consumo 0,14 dollari al minuto, con un tetto di 100 chiamate al giorno e uno slot per clonare la propria voce. All’iscrizione vengono offerti 2 dollari di credito gratuito per i primi test, senza nemmeno dover inserire la carta di credito. I piani superiori (Build da 299 dollari e Scale da 499 dollari al mese) servono principalmente ad aziende con volumi elevati, abbassando la tariffa al minuto a 0,12 e 0,11 dollari.

Clonare la propria voce

La funzione più curiosa — e potenzialmente inquietante — del motore Bland Speech è la clonazione vocale. Sul portale ufficiale Create your own voice la promessa è netta: bastano appena dieci secondi di traccia audio per generare un clone rapido, mentre per una replica professionale rifinita su timbro e inflessioni servono circa trenta minuti di registrazioni verificate.

L’approccio si divide in due livelli con finalità diverse:

Clone rapido e clone professionale

Il clone rapido basta per una prova: un campione pulito, pochi istanti di elaborazione, la voce finisce nel catalogo e Dial Bot la può usare come UUID. Il clone professionale affina timbro e pause; si sblocca dopo aver caricato 5 dollari di credito.

Avere a disposizione un clone vocale nel piano gratuito è più che sufficiente per l’uso individuale. Rimane però una questione etica e pratica non secondaria: far squillare il telefono con la propria voce senza dichiarare che si tratta di un assistente AI rischia di generare fraintendimenti grotteschi. Se l’obiettivo è solo sbrigare una commissione, le voci predefinite di catalogo (come Maya, June o Josh) risultano spesso più trasparenti e meno ambigue.

Il prefisso estero e i filtri antispam

È qui che l’entusiasmo si scontra con l’ostacolo più duro. A meno che non si configuri un’infrastruttura telefonica personalizzata, Bland instrada le chiamate usando un pool di numeri condivisi con prefisso statunitense (+1) o britannico (+44). In Italia, questo singolo dettaglio decreta il successo o il fallimento dell’intera operazione.

La barriera è doppia e agisce su due livelli distinti:

Il primo ostacolo è psicologico. In un periodo storico dominato da truffe telefoniche quotidiane e finti operatori energetici, chiunque veda lampeggiare sul display un numero sconosciuto da Londra o da New York tende a rifiutare la chiamata all’istante o a lasciarla squillare a vuoto. Il secondo ostacolo è tecnologico: i filtri automatici degli operatori e le app per identificare lo spam (come Tellows per iPhone) segnalano spesso queste numerazioni come indesiderate, silenziando la chiamata sul nascere.

Cosa si può fare, e cosa no

Per superare il problema, Bland offre l’opzione Bring Your Own Twilio (BYOT), che permette di collegare un numero italiano certificato acquistato tramite Twilio. Si tratta però di una strada complessa, che richiede competenze tecniche, canoni aggiuntivi e configurazioni SIP non proprio alla portata dell’utente comune. La funzione nativa di geolocalizzazione del numero ( dialing_strategy: local ), d’altra parte, funziona solo all’interno degli Stati Uniti.

Senza un numero italiano dedicato, Dial Bot resta un esperimento affascinante ma limitato: eccellente quando si interagisce con realtà abituate a ricevere chiamate internazionali, ma quasi inutilizzabile per prenotare il tavolo nella trattoria sotto casa.

Bland AI, la piattaforma vocale collegata a Dial Bot. Foto: Bland AI.

Casi d’uso: dove tiene e dove no

Mettendo sulla bilancia punti di forza e debolezze, Dial Bot trova la sua dimensione ideale in scenari specifici:

Hotel e ristoranti all’estero — disponibilità, orari, una prenotazione in inglese.

— disponibilità, orari, una prenotazione in inglese. Centralini aziendali — code lunghe, menu a tastiera, una domanda secca da far fare al bot.

— code lunghe, menu a tastiera, una domanda secca da far fare al bot. Fornitori e follow-up operativi — «è pronto il preventivo?», «a che ora chiudete?», elenchi di recapiti che non si vogliono marcare a mano.

Diventa invece controproducente quando si cerca di contattare amici, familiari, piccoli commercianti o uffici pubblici italiani: in quei casi la chiamata finisce dritta nella lista dei numeri bloccati. Anche la voce clonata, per quanto impressionante, non risolve il problema di fondo se dall’altra parte nessuno ha il coraggio di alzare la cornetta.

Le domande più comuni

Serve un abbonamento a Bland AI?

No. Il piano Start parte senza carta, con crediti di prova e un clone vocale. I minuti successivi costano 0,14 dollari. I piani Build e Scale servono a chi fa migliaia di chiamate al giorno, non a chi prova Dial Bot da Grok.

Dial Bot può chiamare un numero italiano?

Sì, se il recapito è in formato internazionale, con +39. Il problema non è comporre: è farsi rispondere. Molti filtri e molti utenti scartano il prefisso estero del pool Bland.

Chi risponde capisce che parla con una macchina?

Spesso sì, dalla prima frase, anche con un clone. La scheda di Dial Bot chiede un’apertura da persona, non da copione; le buone pratiche — e in diversi Paesi le regole sulle chiamate automatiche — vogliono che l’assistente si presenti. Dichiararlo subito evita equivoci e riattacchi peggiori.

Si può usare la propria voce italiana?

Sì, clonandola. Bland supporta l’italiano tra le lingue della chiamata. Il clone va confermato come voce propria. Dieci secondi bastano per una prova; il livello professionale chiede più audio e i 5 dollari di sblocco.