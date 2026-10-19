Apple ha scelto la data: mercoledì 28 ottobre presenterà i nuovi prodotti, e ad annunciarlo è stato Greg Joswiak in persona. Il responsabile marketing di Apple ha pubblicato su X un teaser che lascia poco spazio ai dubbi: “Can’t wait to pro and tell next week.” Il gioco di parole — tra “pro” e show and tell, il momento in cui a scuola si mostra qualcosa ai compagni — punta dritto al prodotto più atteso della tornata: il MacBook Pro OLED con display touchscreen, il primo portatile di Apple che si potrà usare anche con le dita.

Secondo le indiscrezioni raccolte da MacRumors, i nuovi arrivi dovrebbero essere quattro: oltre al MacBook Pro OLED da 14 e 16 pollici, un MacBook Pro da 14 pollici più accessibile con chip M6, un iMac aggiornato sempre al chip M6 e un iPad mini con display OLED. Niente keynote in streaming: come già visto con l’evento “Welcome Home” del 13 ottobre, Apple dovrebbe limitarsi a comunicati stampa accompagnati da un incontro con la stampa a Los Angeles. E secondo Mark Gurman i primi prodotti potrebbero arrivare nei negozi già venerdì 6 novembre.

Il MacBook Pro OLED touchscreen, atteso il 28 ottobre. Foto: Apple.

Il teaser di Joswiak

Il messaggio di Joswiak è arrivato lunedì 19 ottobre su X, accompagnato da un breve video con il logo dell’iniziativa:

«Can’t wait to pro and tell next week.» — Greg Joswiak su X

Il dirigente Apple non è nuovo a questi lanci in stile criptico: poche parole, nessun dettaglio, ma un bersaglio preciso. Stavolta il bersaglio è la parola “pro”, e di prodotti Pro in arrivo ce n’è più di uno. Il messaggio è stato ripreso subito dalle principali testate americane, a conferma che la data è ormai cosa fatta.

iMac: atteso l’aggiornamento al chip M6. Foto: Apple.

I quattro prodotti attesi

Ecco cosa dovrebbe presentare Apple il 28 ottobre, secondo le indiscrezioni circolate finora:

MacBook Pro OLED touchscreen (14 e 16 pollici) — il pezzo forte della tornata: primo Mac con pannello OLED e supporto al tocco, con un design più leggero rispetto ai modelli attuali. Per Apple sarebbe una prima assoluta: dopo anni di porte chiuse al touchscreen sui computer, il MacBook Pro OLED segnerebbe un cambio di rotta importante.

— il pezzo forte della tornata: primo Mac con pannello OLED e supporto al tocco, con un design più leggero rispetto ai modelli attuali. Per Apple sarebbe una prima assoluta: dopo anni di porte chiuse al touchscreen sui computer, il MacBook Pro OLED segnerebbe un cambio di rotta importante. MacBook Pro 14 pollici con chip M6 — una versione più accessibile del portatile professionale, aggiornata al nuovo chip senza il ridisegno riservato ai modelli di fascia alta.

— una versione più accessibile del portatile professionale, aggiornata al nuovo chip senza il ridisegno riservato ai modelli di fascia alta. iMac con chip M6 — aggiornamento del processore per l’all-in-one da 24 pollici, che manterrebbe invariato il resto della macchina.

— aggiornamento del processore per l’all-in-one da 24 pollici, che manterrebbe invariato il resto della macchina. iPad mini con display OLED — il piccolo tablet passerebbe al pannello OLED, con neri più profondi e un contrasto superiore rispetto all’attuale LCD.

Niente keynote: comunicati e prova con mano a Los Angeles

Apple avrebbe invitato alcuni giornalisti a un’esperienza in persona a Los Angeles, con inizio alle 10:00 del mattino ora locale — le 19:00 in Italia. I comunicati stampa con i nuovi prodotti dovrebbero uscire in concomitanza, e la stampa avrà tempo per provare con mano i Mac e l’iPad mini e pubblicare le prime impressioni.

La formula è la stessa già usata per l’evento “Welcome Home” del 13 ottobre: niente diretta streaming, ma annunci secchi e prodotti subito tra le mani di chi li racconta. Un approccio che Apple ha adottato anche per HomeView, HomePod mini 2 e la nuova Apple TV 4K, come ricorda Macitynet.

Niente keynote in streaming: solo comunicati stampa e incontro con la stampa a Los Angeles.

Mercoledì 28 ottobre, ore 19:00 italiane — annunci dei nuovi prodotti e incontro con la stampa a Los Angeles.

— annunci dei nuovi prodotti e incontro con la stampa a Los Angeles. Venerdì 6 novembre — possibile arrivo nei negozi dei primi dispositivi, secondo Mark Gurman di Bloomberg.

Tra poco più di una settimana si saprà se le indiscrezioni ci hanno preso: il MacBook Pro OLED touchscreen è il prodotto Apple più chiacchierato dell’autunno, e il 28 ottobre è il giorno della verità.