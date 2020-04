Apple darà i dati sul secondo trimestre fiscale il 30 aprile

Siamo in un periodo storico particolare. Il Coronavirus ha fermato per un bel periodo le linee di assemblaggio in Cina, inoltre Apple ha dovuto chiudere momentaneamente moltissimi Apple Store.

Nello stesso tempo è stato lanciato il nuovo iPad Pro, il nuovo MacBook Air e forse arriverà anche un nuovo iPhone 9 tra qualche settimana. Ma tutto questo quali risultati finanziari e commerciali sta portando?

Apple terrà la conferenza stampa per il secondo trimestre fiscale il 30 di aprile. L’ora è impostata alle 14:00 di Cupertino, vale a dire alle 23:00 in Italia, quando la società terrà una diretta audio dal suo sito.

Nel primo trimestre l’azienda aveva stimato, come proiezione per il secondo, un fatturato tra i 63 e i 67 miliardi di dollari. Successivamente, dopo l’espansione della pandemia, annunciò che i dati sarebbero stati sotto le attese.

Per conoscere i dati precisi non resta che attendere il 30 aprile prossimo.