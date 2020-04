Come avere il tasto ESC nella Magic Keyboard per iPad Pro

È sempre una questione di tasto ESC. Un tasto antico, presente sin dalle prime tastiere e di cui si fa fatica a farne a meno. Quando Apple lo virtualizzò nei MacBook integrandolo nella Touch Bar portò a molte proteste. Proteste che la costrinsero a fare un passo indietro: lo scorso anno Apple riportò il tasto ESC all’esterno della Touch Bar rendendolo di nuovo fisico.

Con la Magic Keyboard Apple ripete l’errore. Credendo che in iPadOS non servisse, la società non integra nessun tasto ESC nella tastiera per iPad Pro. Il risultato è una nuova ondata di proteste.

Volendo si possono trovare delle soluzioni alternative. Si possono provare le scorciatoie di tastiera. Utilizzando la Magic Keyboard potreste provare CMD + [ per tornare indietro, oppure CMD + . per uscire.

Oppure potreste trasformare uno dei tasti della tastiera nel pulsante ESC. Per farlo andate in Impostazioni > Generali > Tastiera > Tastiera hardware > Tasti modificatori.

Qui potrete cambiare l’uso di uno dei tasti. Per esempio selezionando il tasto Globo (quello usato per cambiare lingua) potrete decidere di trasformarlo nel tasto ESC. Ovviamente potrete tornare indietro questa scelta tutte le volte che vorrete.

Sono sicuro che Apple tornerà sui suoi passi in futuro. Probabilmente la prossima versione della Magic Keyboard avrà il tasto ESC. Nel frattempo trovare la Magic Keyboard per iPad Pro su Amazon.