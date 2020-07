Apple News+ ora è anche audio per bilanciare l’uscita del New York Times

Apple News+ è il servizio di diffusione di notizie verificato da Apple. In Italia ovviamente non c’è, come tanti altri servizi, ma negli Stati Uniti e nei paesi anglofoni ha oltre 125 milioni di utenti grazie ad una redazione dedicata.

Di recente il New York Times ha deciso di abbandonare la piattaforma. Come spiega nelle sue pagine la questione è puramente economica: il giornale si finanzia meglio se gli utenti si abbonano direttamente nella loro piattaforma, in quanto Apple News è poco remunerativo e, soprattutto, Apple trattiene il 30% delle commissioni.

Per bilanciare l’uscita del famoso giornale, Apple ha integrato le storie audio. Si tratta di pillole audio realizzate dalla società e che consentono di ascoltare le notizie in formato audio.

Le pillole, di pochi minuti, raccolgono le informazioni da 5 città statunitensi, per dare risalto a notizie locali, oltre a storie tratte dagli editori partner. Al lancio sono disponibili 20 storie audio e accessibili agli abbonati del servizio.

Apple News e Apple News+ non sono disponibili in Italia. Se volete ascoltare le notizie del giorno in formato audio e gratuitamente e in italiano, vi consiglio il podcast In 4 minuti. Ogni giorno la redazione di The Vision pubblica una pillola di 4 minuti con le notizie più importanti della giornata.