Un MacBook Air con processore M1

Sono iniziate le vendite dei nuovi MacBook Pro e MacBook Air con il nuovo processore M1. Si tratta di un chip proprietario da 8 core che contiene CPU, GPU e Neural Engine. Tutti elementi costruiti da Apple e ottimizzati per macOS Big Sur.

La società ha mandato alcune unità ai media selezionati per testarli. E cosa ne pensano? Sono tutti abbastanza concordi: i nuovi computer sono sorprendentemente veloci. La società aveva annunciato che i nuovi chip sarebbero stati in media 3 volte più veloci di quelli Intel.

Un annuncio accolto con diffidenza in quanto le scale di calcolo usate da Apple avrebbero potuto essere studiate a tavolino per creare scalpore. Invece nei test nella vita reale è stato tutto confermato. I nuovi computer sono incredibilmente veloci. Apple ci è riuscita: ha superato Intel nell’ottimizzazione dei suoi processori.

Anche la batteria offre un’autonomia superiore. Ufficialmente 18 ore nell’Air e 20 ore nel Pro. Nell’uso nel mondo reale la batteria dura almeno 10 ore in un giorno di uso intensivo. Significa poter ricaricare il computer la sera prima e lavorare tutto il giorno. Significa viaggiare sapendo di contare per qualche giorno dell’autonomia del proprio computer, senza dover andare in giro a trovare una presa di corrente.

Un altro aspetto interessante è la minima differenza di prestazioni tra gli Air e i Pro. Differenza più netta in passato con i processori Intel. In pratica il MacBook Pro è un Air a cui è stata aggiunta la Touch Bar. Cosa non del tutto positiva. Se non vi piace la Touch Bar, e ve ne parla uno che ce l’ha ma la odia, potrete trovare i nuovi tasti funzione nell’Air.

Nella recensione di Techcrunch troverete moltissimi test indipendenti effettuati con il processore. Test che dimostrano la velocità dei nuovi processori e l’aumento dell’autonomia della batteria.

In tutto questo c’è solo un punto negativo: la webcam. La risoluzione a 720p, per quanto sia corretta con il Neural Engine, offre una qualità video non all’altezza. La società potrebbe passare tranquillamente alla versione fullHD o addirittura 4K come negli iPhone.

In pratica i nuovi computer, per quanto siano la prima generazione con chip proprietari ARM, sono i migliori portatili in circolazione e non hanno grandi difetti come ci si aspetterebbe. I redattori di TheVerge sono arrivati a definirli i migliori portatili sulle quali hanno messo le mani negli ultimi anni.

Quindi comprarli? Il consiglio è di farlo, anche se molte app non sono state ancora ottimizzate. Probabilmente per molte app di uso quotidiano servirà ancora 1 anno, o addirittura 2. Ma sta di fatto che quando la transazione sarà ultimata potremo usare i computer più veloci di sempre, con un’autonomia all’altezza.

Se vi interessano trovate i MacBook Air e MacBook Pro su Amazon.