iPhone Apple 1

C’è una questione molto importante che potrebbe colpire il prestigio di Caviar. Questa azienda russa da anni vende iPhone in edizioni particolari. Anche su questo sito spesso ne abbiamo trattato qualcuno.

Dalla versione con un frammento di dolcevita di Steve Jobs fino alla versione Tesla con pannello solare. Spesso i telefoni di Caviar hanno anche materiali preziosi come oro, platino e argento.

L’azienda ha anche un’edizione chiamata Apple 1. Si tratta di un iPhone il cui case conterrebbe un pezzo di scheda logica di un Apple 1. Ma c’è qualcosa che non torna.

Il prezzo di un iPhone Apple 1 è di 10.530 $. La società ne produrrà solo 9 unità. Quindi in totale potrebbe fatturare 94.770 $. Al di là del sacrilegio del fare a pezzi un raro Apple 1, comprarne uno all’asta costa molto di più di 94.770 $. Per averne uno bisogna spendere tra i 300.000 e i 900.000 $.

Come ha sottolineato Computer Clan su YouTube, in realtà l’azienda potrebbe aver comprato una replica su eBay. Queste schede sono vendute tra i 50 e i 100 dollari. C’è un indizio che lascia comprendere che potrebbe essere una replica: sulle parti mostrate nella grafica sul sito, probabilmente un concept, non ci sono segni di elementi hardware saldati.

Quindi perché pubblicizzare un iPhone da oltre 10.000 dollari millantando di aver integrato un Apple 1? Il tutto potrebbe essere una truffa. Questo lancia molte ombre sull’azienda, perché se è falso quel modello, anche altri iPhone venduti con componenti dichiarati originali, come quello che conterrebbe un frammento di roccia lunare, potrebbe essere falso.

Quindi Caviar è in realtà un enorme raggiro?