Concept di iPadOS 15 realizzato da Parker Ortolani

Manca poco più di un mese alla WWDC 2021. Il 7 giugno prossimo sapremo tutte le novità relative iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 e macOS 12. C’è grande attesa in merito visto anche la recente mossa di Apple di integrare il SoC M1 negli iPad Pro.

A tal proposito Bloomberg ha pubblicato alcune voci di corridoio. Non sappiamo quanto siano indirizzate da Apple, ma sappiamo che in iPadOS 15 ci sarà una rivisitazione grafica della Home Screen e anche della Lock Screen.

Altre novità dovrebbero riguardare privacy e notifiche. Per la prima si assisterà a un’ottimizzazione nella gestione dei permessi, mentre per la seconda ci saranno più personalizzazioni. Per esempio si potranno far suonare alcune notifiche anche se il telefono è in modalità vibrazione. Utile per quelle notifiche importanti.

Gli status del telefono, quindi per esempio sul non disturbare o con il suono disattivo, saranno utili anche per gestire le risposte automatiche ai messaggi ricevuti. Per esempio come accade oggi quando attiviamo il non disturbare alla guida dell’auto. Si prospettano anche alcuni potenziamenti di iMessage con funzioni aggiuntive.

Per saperne di più bisognerà attendere qualche settimana.