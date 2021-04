Una confezione con 4 AirTag

L’AirTag è il gadget del momento. Di certo non si tratta di una novità assoluta sul mercato. Negli anni abbiamo visto tantissimi accessori simili, dal Tile fino al Filo. Ma a vantaggio dell’AirTag ci sono due elementi: la perfetta integrazione con l’ecosistema Apple e il Find my network.

Quest’ultimo consente di creare una vasta rete di rilevazione anche senza utilizzare il GPS. Basta che un iPhone passi accanto a un AirTag per fare la spia e dire dove si trova. Tutto questo preservando la privacy del telefono rilevatore e della posizione dell’AirTag.

Ma tutto questo funziona? Come capita spesso Apple ha dato alcune unità agli YouTuber americani, per far testare il prodotto. La cosa positiva è che sembra funzionare molto bene.

L’iPhone rileva la presenza del sensore e indica con una freccia verso quale direzione andare per ritrovare gli oggetti. Il segnale utilizzato è bluetooth, quindi potrebbe soffrire di velocità se ci sono molti ostacoli e muri tra l’AirTag e lo smartphone.

Uno degli aspetti negativi è che si tratta di un accessorio delicato. Non è esente da graffi. La parte anteriore è policarbonato mentre il retro è in metallo. Quindi si possono graffiare entrambe le parti.

Se avete intenzione di prenderlo considerate che dopo qualche giorno potreste vedere apparire qualche graffio. Se vi serve un prodotto intonso considerate di comprare una custodia in grado di coprirlo tutto.

Un aspetto positivo, invece, è la batteria sostituibile. Tecnicamente la longevità dell’AirTag è infinita. La batteria a bottone CR2032 dura circa 1 anno, poi basta svitare il meccanismo a vite e sostituirla, per iniziare un nuovo anno.

Grazie alla presenza del chip U1, con la tecnologia Ultra Wideband, gli iPhone 11 e 12 possono trovare il dispositivo con estrema precisione.

Quindi in pratica l’AirTag è molto utile per ritrovare oggetti, ma anche animali domestici collegandolo il chip al collare. Si integra molto bene con l’ecosistema Apple, l’autonomia della batteria è molto ampia e funziona molto bene.

Se ne volete uno lo trovate su Amazon per 35 €, con spedizioni il 30 aprile. La confezione da 4 può essere ordinata per 119 €.