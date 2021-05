Apple Developer Academy

Era da tempo che Apple non poneva l’attenzione sulle Apple Developer Academy: i centri di formazione ufficiali dove si insegna SWIFT, design e business del mondo delle app. Approfittando dell’inaugurazione del centro di Detroit, il quarto nel mondo, la società ha raccolto un po’ di dati.

L’argomento mi è molto noto in quanto ne ho frequentata una, quella di Napoli, per due anni. Il primo anno di formazione dove abbiamo sviluppato alcune app, tra cui Rosarium (l’unica app sviluppata in un’Academy mostrata nel corso di una WWDC), mentre il secondo anno per curare il progetto nato con Ubuntu Pathways.

La prima Apple Developer Academy è stata aperta in Brasile nel 2013. Da allora sono oltre 1.500 le app nate in questi centri di formazione, portando alla nascita di 160 startup. In totale hanno partecipato migliaia di studenti provenienti da 51 nazioni diverse.

La società finanzia anche le Foundations: programmi di 30 giorni su temi specifici, contro i 12 mesi richiesti per l’Academy, dove si danno i fondamenti di codice. Sono decine le università che partecipano al programma, tra cui di recente se n’è aggiunta una in Corea del Sud.