Ne avevamo parlato appena qualche giorno fa. Vi avevo indicato una guerra silenziosa tra Apple e i suoi dipendenti in merito al lavoro da remoto. Da un lato Apple che vorrebbe testare la modalità ibrida, 3 giorni in ufficio e 2 a casa, e dall’altra i dipendenti che vorrebbero auto gestirsi in riguardo alla quantità di giorni a casa e in ufficio, senza paletti da parte della società.

A tal proposito abbiamo un aggiornamento. Come riporta Recode, il gruppo di circa 6.000 dipendenti iscritti al canale Slack per questo argomento, ha realizzato una lettera. Lettera che è stata inviata a Tim Cook e altre figure esecutive ella società. Ecco cosa dice:

Cari Tim, Deirdre e Team,

grazie per tutto il lavoro che voi e il team fate per mantenere la cultura di Apple così ricca, vibrante e inclusiva! Apprezziamo in particolare gli sforzi del team People nelle ultime settimane per comprendere le nostre situazioni personali. Tuttavia, è stato deludente vedere queste storie personali non riconosciute individualmente o da nessun cambiamento nella politica. Continuiamo a temere che questa soluzione valida per tutti stia causando a molti dei nostri colleghi di dubitare del loro futuro in Apple. Circa il 68% degli intervistati al nostro sondaggio informale ha in qualche modo o fortemente concordato sul fatto che la mancanza di flessibilità della posizione li avrebbe probabilmente indotti a lasciare Apple; sono oltre 1100 membri della nostra famiglia Apple e ci preoccupiamo per ognuno di loro.

Con i numeri di COVID-19 in aumento di nuovo in tutto il mondo, i vaccini che si dimostrano meno efficaci contro la variante Delta e gli effetti a lungo termine dell’infezione non ben compresi, è troppo presto per costringere le persone preoccupate a tornare in ufficio. Inoltre, consentire una maggiore flessibilità rispetto all’attuale programma 3/2 ci consentirebbe di verificare veramente se alcune persone che lavorano in remoto, non solo tutti coloro che lavorano occasionalmente da casa, sono compatibili con la cultura della collaborazione di Apple.

Proponiamo i seguenti adattamenti ai programmi di accordo di lavoro flessibile (FWA) e accordo di lavoro a distanza temporaneo (TRWA) per renderli parte dell’Hybrid Working Pilot. Questi nuovi accordi sarebbero limitati a un anno senza alcuna promessa di proroga.

Accordo pilota temporaneo WFH locale:

questa proposta ha lo scopo di accogliere la scelta dei dipendenti che lavorano meglio da casa o che non si sentono a proprio agio in ufficio mentre la pandemia non è ancora sotto controllo, consentendo loro di continuare a lavorare da casa a meno che non vi siano particolari esigenze e il loro ruolo richiede che siano in ufficio.

* Richiesto: Approvazione del dirigente diretto.

* La posizione di lavoro predefinita è casa, ma il dipendente avrà comunque una scrivania assegnata in ufficio.

* La posizione WFH deve essere entro distanza commutabile dall’ufficio assegnato dal datore di lavoro.

* Un programma fisso di WFH/in carica può far parte di questo accordo a discrezione del manager.

Contratto pilota temporaneo WFH remoto:

Questa proposta ha lo scopo di accogliere i dipendenti le cui situazioni di vita non sono compatibili, o sono diventate incompatibili, con il pendolarismo verso un ufficio Apple.

* Richiesto: approvazione del capo dipartimento.

* La posizione di lavoro predefinita è l’attuale indirizzo di casa permanente; il dipendente non avrà una scrivania assegnata in ufficio.

* La retribuzione del dipendente può essere modificata in base alla posizione, come per i dipendenti remoti permanenti.

Riteniamo che queste due proposte siano essenziali per il successo dell’Hybrid Working Pilot. Insieme, assicurano che il progetto pilota comprenda l’intera gamma di accordi di lavoro d’ufficio e non, ci consentono di trattenere molti dei nostri colleghi, che hanno espresso il desiderio di flessibilità della posizione nei loro ruoli attuali, e consentono a individui e team di rispondere più rapidamente al cambiamento regionale a condizioni di COVID-19 senza fare affidamento su precedenti linee guida a livello aziendale. Ci auguriamo che siate d’accordo sul fatto che i rischi di queste politiche adattate sono minimi mentre i loro potenziali benefici sono enormi e non vediamo l’ora di sentire i vostri pensieri.

Cordiali saluti,

il sottoscritto