La premiazione degli Emmy Awards 2021

Apple finalmente ce l’ha fatta. È riuscita a portare a casa un premio prestigioso per le sue serie tv su Apple TV+. Nello specifico la società ha ricevuto dei premi durante gli Emmy Awards 2021.

Per un attimo si è sperato che i premi fossero vinti solo da Apple e non da Netflix. Questo avrebbe consentito di raggiungere un primato per Apple TV+ in quanto Netflix non ha mai vinto degli Emmy come miglior serie. Poi invece anche il servizio concorrente ha fatto incetta di premi.

Per quanto riguarda Apple la stella di Apple TV+ non è The Morning Show, sulle quali la società aveva scommesso il successo, ma Ted Lasso (trovate la mia recensione qui). La serie ha portato a casa ben 4 statuette.

Oltre per quella di Miglior Serie Comedy, vince anche:

Jason Sudeikis (l’attore che impersona Ted Lasso)

(l’attore che impersona Ted Lasso) Brett Goldstein (il Roy Kent in Ted Lasso)

(il Roy Kent in Ted Lasso) Hannah Waddingham (Rebecca Welton, la proprietaria dell’AFC Richmond)

Qualche mese fa Ted Lasso vinse anche un Golden Globe. Si prospetta un futuro radioso per la serie. I premi daranno anche vigore ad Apple per la produzione di contenuti destinati ad Apple TV+.