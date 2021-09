La presentazione dei nuovi sistemi operativi è avvenuta nel corso dell’ultima WWDC 2021. Nel frattempo la società ha rilasciato 8 versioni beta prima di arrivare alla release candidate per iOS 15 e iPadOS 15. Sotto al record di 12 versioni beta di iOS 12.

Ora finalmente gli aggiornamenti sono disponibili per tutti. Ma cosa cambia? Ecco un riassunto:

FaceTime con Spatial Audio e isolamento dell’audio dell’interlocutore

Effetto Bokeh in FaceTime

Possibilità di creare link per le chiamate FaceTime

Full Immersion per gestire vari scenari di concentrazione dove si disattivano le notifiche durante la giornata

Possibilità di selezionare il testo nelle immagini

Nuovo Safari con supporto alle estensioni

Le nuove mappe con supporto delle indicazioni dei mezzi di trasporto pubblici

Nuovi strumenti per la privacy

L’uso degli hashtag nelle note

iCloud+ con Hide My Email e HomeKit Secure Video

L’analisi della camminata nell’app Salute

Purtroppo funzioni come SharePlay in FaceTime per condividere la visione di film o musica sono stati rimandati a un aggiornamento futuro. iCloud Private Relay per offuscare il proprio IP è in beta e alcuni servizi sono solo per gli USA, come Siri e dettatura in offline.

iOS 15 è compatibile con tutti gli iPhone a partire dall’iPhone 6s incluso.

Widget posizionabili ovunque

L’App Library

Un nuovo sistema multitasking con Shelf per avere le miniature delle pagine

Quick Note per scrivere un appunto veloce spostando il dito verso l’alto partendo dall’angolo inferiore destro del tablet

Nuovo Safari

SharePlay per FaceTime come per iOS 15 è stato rimandato a un aggiornamento futuro. Stesso destino per Universal Control, che permette di rilevare automaticamente gli schermi e tastiere dei Mac vicini, in quanto richiede Monterey che non è stato ancora rilasciato.

La compatibilità è assicurata con gli iPad mini 4 e superiori, iPad Air 2 e superiori, iPad 5 e superiori e tutti gli iPad Pro.

L’app Casa ridisegnata

L’app respirazione ora si chiama Mindfulness

Supporto a nuovi workout come Pilates e Tai Chi

Nuove Watchface

Nuovo Scribble per scrivere messaggi usando le dita

Supporto a Full Immersion

Funzioni come il supporto di carte di identità e patenti al momento sono disponibili solo negli USA.

La compatibilità è prevista per tutti gli Apple Watch serie 3 e superiori. Vengono abbandonati quindi gli Apple Watch 1 e 2.

tvOS 8

Supporto agli AirPods Pro e Max per lo Spatial Audio

Supporto a Siri in italiano

Altre funzioni come SharePlay di FaceTime saranno aggiunte in seguito.

Trovate le novità minori di questi sistemi operativi in questa pagina. Gli aggiornamenti sono tutti in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.