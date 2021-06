Craig Federighi per il lancio di iOS 15

Negli ultimi giorni abbiamo letto tante informazioni riguardanti i nuovi sistemi operativi di Apple. Se non le avete ancora lette vi indico gli articoli:

Insieme alle novità principali ci sono anche in realtà altre novità importanti, ma che non hanno trovato spazio sul palco della WWDC 2021, quindi sono passate in secondo piano.

Ovviamente non potevo farmele sfuggire, quindi le ho raccolte per voi.

iOS 15

Nell’app Messaggi appare un pulsante rapido di aggiunta alla propria galleria accanto alle foto ricevute. In questo modo non si dovranno effettuare ulteriori passaggi

Il tema dark è stato migliorato

L’indicazione dell’uso della posizione accanto all’orario sugli iPhone in alto a sinistra viene evidenziato

Ora c’è una procedura per consentire di far ereditare il proprio account in caso di morte, con tanto di PDF da lasciare in testamento

Nel nuovo Safari per ricaricare la pagina basta tirare la pagina verso il basso (si come accade in Chrome)

L’app Wallet archivierà i biglietti scaduti ma senza cancellarli. Questo consente di avere Wallet in ordine e conservare lo storico dei propri biglietti

Il selettore dei numeri che appare per esempio quando dobbiamo indicare una data, torna nella grafica precedente

I Widget ora possono cambiare in base al momento del giorno e l’attività svolta

Se un iPhone rubato o perso e il proprietario segnala la perdita con Find My iPhone, anche se viene spento o formattato si comporterà come un AirTag. Quindi si collegherà al sistema Find My network per ritrovarlo

Se si vuole passare a un nuovo iPhone si può caricare il backup del dispositivo vecchio su iCloud anche se non si possiede spazio a sufficienza. Apple in pratica permette momentaneamente di occupare più spazio cloud di quanto pagato

Se abbiamo un AirTag ora l’app Dov’è consente di essere avvisati se ci allontaniamo troppo dal sensore. Utile per non dimenticare chiavi, borsa o altro da un luogo che stiamo abbandonando

Nelle Mappe si può impostare un tragitto indicando anche l’orario di partenza oppure crearne uno indicando l’orario in cui si vuole arrivare

Se si effettua uno slide verso l’alto su una foto nella propria galleria si possono leggere i dati EXIF

Le Memoji hanno 40 nuovi accessori

Prima di resettare un iPhone si troverà la voce “Prepara per nuovo iPhone” per avviare una procedura dedicata al passaggio dei dati tra due iPhone



iPadOS 15

Nella modalità Split View i tre pallini in alto, che servono a modificare la visualizzazione di Split View, diventano evidenziati nella finestra attiva. Così possiamo sempre in quale delle due stiamo operando

Se apriamo un’app per iPhone e questa funziona solo in verticale, ora la si potrà vedere in verticale anche se posizioniamo l’iPad in orizzontale



tvOS 15

Si può accedere alle app usando il Touch ID o Face ID del proprio iPhone evitando di inserire le password



MacOS 12 Monterey

All’interno delle Preferenze di Sistema troveremo un sistema di inizializzazione del contenuto e impostazioni, proprio come negli iPhone e iPad, per formattare il computer in caso di necessità

In Safari se capitiamo su un sito sprovvisto ancora della cifratura HTTPS sul dominio, Safari applicherà una sua cifratura HTTPS per garantirci la sicurezza nella navigazione



E voi avete trovate altre funzioni minori? Segnalatele nei commenti