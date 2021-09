Il Surface Duo 2 di Microsoft

Personalmente non ho mai visto nessuno utilizzare un Microsoft Surface Duo nella vita si tutti i giorni. Non ne ho mai visto uno dal vivo. Questo breve e inaffidabile test empirico mi spinge a dire che non ne sono stati venduti molti.

Ma Microsoft non si arrende. Anche se non è riuscita a diffondere il suo sistema operativo Windows Phone, prova a ritagliarsi la sua fetta di mercato nel settore mobile con dispositivi con Android. L’obiettivo è aumentare gli abbonamenti di Office, oltre dal guadagnare dalla vendita di dispositivi.

La scommessa si rinnova con il Surface Duo 2. La nuova generazione del doppio display attaccato da una cornice vede una serie di migliorie, come:

un nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888 per maggiore velocità e fluidità

Supporto alla connessione 5G mmWave

Due pannelli OLED da 5,8” con refresh rate 90 Hz e 800 nit di luminosità

Una volta aperti i due schermi possono dare una visuale da 8,3” perché al centro appaiono le cornici. La risoluzione è di 2688 x 1892 pixel.

Chiuso, il dispositivo ha uno spessore di 11 mm, mente aperto diventano 5,5 mm. Il peso è 284 grammi.

Abbiamo anche la presenza di tre fotocamere: due da 12 megapixel e una da 16 megapixel. Registrano in 4K e possono gestire lo slow motion fino a 240 fps.

La batteria è da 4.449 mAh e può essere ricaricata a 23 watt. L’autonomia è di 16 ore circa. Quindi dovrebbe consentire di usarlo tutto il giorno con una ricarica.

Di base il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi 6 e il chip NFC. La memoria RAM è di 8 GB, mentre la memoria di storage parte da 128 GB e arriva a 512 GB. Una stylus Bluetooth consente di scrivere sugli schermi.

Il prezzo sale leggermente. Se prima erano necessari 1.399 $, adesso sono necessari 1.499 $. Se vi interessa trovate la versione precedente su Amazon in sconto.