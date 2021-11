Alex Gorsky, CEO di Johnson & Johnson

Arriva il nono membro del Consiglio di Amministrazione di Apple. La società di Cupertino, infatti, ha annunciato l’arrivo di Alex Gorsky nel Consiglio della società.

Gorsky è CEO del colosso Johnson & Johnson, famosa società farmaceutica fondata nel 1886. L’azienda, forse nota al grande pubblico con prodotti per la cura personale come creme e shampoo, ha un’ottima posizione nel settore medico. Oltre a farmaci come Band-Aid, Compeed e Listerine, gestisce anche la distribuzione di apparecchiature mediche.

Ed è la conoscenza di quest’ultimo ramo ad aver attirato l’interesse di Apple, vista la volontà di diffondere l’uso di dispositivi come l’Apple Watch per il monitoraggio della salute degli utenti.

Gorsky è entrato in Johnson & Johnson nel 1988, diventandone CEO nel 2012.

L’ultimo consigliere (ormai penultimo) a essere entrato nella Board di Apple fu Monica Lozano, CEO di College Futures Foundation, che prese il posto di Bob Iger, CEO di Disney, che fu costretto a lasciare dopo il lancio di Disney+. Il servizio è considerato un diretto concorrente di Apple TV+.