L’Amazon Fire da 7″

Amazon ha presentato poche ore fa il nuovo Fire 7 2022: un tablet che viene schierato direttamente contro l’iPad mini, anche se su una fascia di mercato completamente diversa.

Se il tablet di Apple mira alla fascia alta del mercato, con un prezzo di partenza di 559 €, per il tablet di Amazon bastano appena 79,99 €. Il che lo rende un tablet ideale per chi legge sporadicamente in giro, vede dei video (anche in streaming) oppure come tablet per giochi educativi per i bambini. L’azienda dichiara che è resistente il doppio rispetto a un iPad mini.

Le caratteristiche tecniche del Fire 7 2022

Il dispositivo misura 180,68 x 117,59 x 9,67 mm e pesa 282 grammi. Lo schermo è ovviamente da 7” con una risoluzione di 1.024 x 600 pixel e una densità di 171 ppi. Il supporto per questo schermo dei video è solo in SD.

All’interno un processore quad-core da 2 GHz e 2 GB di memoria RAM. Questo significa che rispetto alla generazione precedente, l’11°, abbiamo un aumento delle prestazioni del 30% per la CPU, mentre la memoria RAM è raddoppiata.

La memoria di storage è disponibile in due formati: 16 GB o 32 GB (rispettivamente disponibili all’utente 9,5 GB e 25 GB). C’è però il supporto per me schede microSD fino a 1 TB.

La batteria interna, che si carica in 4 ore con un caricabatterie da 5 watt, offre 10 ore di autonomia (il 40% in più rispetto alla generazione precedente). La porta di ricarica è USB-C e c’è il jack per le cuffie.

La fotocamera frontale e posteriore sono da 2 megapixel e registrano video in HD.

Il Fire 7 è in pre ordine

All’interno del Fire 7 c’è il sistema operativo Android, anche se Amazon tiene a precisare che non esiste il supporto al Google Play Store, ma solo alle app presenti nell’Appstore di Amazon. Tra queste troviamo per esempio NOW, Facebook, Disney+, TikTok, Netflix e altre app.

Dal punto di vista dell’ecosostenibilità, il Fire 7 è costruito con il 35% di plastica riciclata e l’imballaggio è realizzato dal 95% di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

Il dispositivo è in pre-ordine da oggi su Amazon e le spedizioni partiranno dal prossimo 29 giugno.