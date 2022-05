Come sappiamo Apple ha essenzialmente 3 applicazioni per la modifica dei video: Clips per i video veloci destinati ai social network, iMovie per video amatoriali più elaborati e Final Cut Pro per i video professionali. Ma per quest’ultimo software, è realmente così? Final Cut Pro si usa per i film?

Apple utilizza Final Cut Pro per far montare i suoi spot pubblicitari? Le serie TV su Apple TV+ e i film sono montati con Final Cut Pro?

Al momento non conosciamo la risposta definitiva, ma un gruppo di 100 persone, tra registi e produttori, ha pubblicato una lettera aperta indirizzata ad Apple e la società ha risposto di recente.

La lettera aperta dei lavoratori del cinema ad Apple

La lettera è stata pubblicata il 19 aprile del 2022 nel sito Gopetition.

Caro Tim Cook, siamo professionisti che lavorano a Hollywood e in altri mercati cinematografici e televisivi di alto profilo in tutto il mondo. Siamo entusiasti di Final Cut Pro. Pensiamo che sia il più grande balzo in avanti nella tecnologia di editing dal passaggio al digitale. Pensiamo che sia incredibile. Pensiamo anche che sia incredibile il fatto che alcuni di noi ancora non riescano a sceglierlo per fare il proprio lavoro. Lavori che potrebbero facilmente includere produzioni per il tuo servizio Apple TV+. Final Cut Pro è una meravigliosa applicazione utilizzata da molti YouTuber, creatori di contenuti per l’istruzione e le piccole imprese in tutto il mondo. Sappiamo perché ha successo. È liberatorio, efficiente e divertente con cui lavorare. Ma, sfortunatamente nei film e in contenuti TV professionali, gli editori che usano Final Cut Pro sono una piccola minoranza. Chiediamo ad Apple di promuovere pubblicamente Final Cut Pro e di aggiungere le poche funzionalità rimanenti che il nostro settore ha costantemente affermato essere necessarie. Ci piacerebbe vedere Apple supportare pubblicamente e certificare i fornitori dei prodotti e servizi di terze parti che utilizziamo per integrare Final Cut Pro nei flussi di lavoro standard del settore. Diamo il benvenuto ai tuoi prossimi nuovissimi esami di certificazione FCP. Abbiamo bisogno di membri della troupe di produzione cinematografica e televisiva più esperti che sappiano anche come utilizzare Final Cut Pro. Ci auguriamo inoltre che Apple garantisca che il supporto migliorato per le app Pro sia ampiamente disponibile e che Final Cut Pro possa essere acquistato anche tramite gli attuali fornitori del settore. Questo è essenziale per le grandi produzioni per accettare Final Cut Pro come legittimo. Se Apple rinnovasse il suo impegno pubblico nei confronti dell’industria cinematografica professionale e del suo prodotto visionario, crediamo che un numero crescente di editori scoprirebbe le gioie dell’utilizzo di Final Cut Pro. Ci auguriamo che inizierai a dimostrare che Apple mira a rendere Final Cut Pro la migliore applicazione per l’editing di TV e film. Crediamo che questo potrebbe portare a una rinascita delle Pro Apps pionieristiche come lo sono stati i tuoi straordinari MacBook Pro M1 Max e M1 Ultra Mac Studio. È meraviglioso che Apple TV sia diventata la prima piattaforma di streaming ad avere il film Vincitore dell’Oscar con CODA, ma è deludente sapere che Final Cut Pro è così improbabile sia stato scelto per montarlo. Ci auguriamo che incoraggerai il nostro settore a vedere Final Cut Pro come una scelta professionale per gli editori di futuri programmi TV e film pluripremiati e per milioni di altri editori in tutto il mondo. Grazie.

Al termine della lettera ci sono i 112 nomi che l’hanno firmata.

La risposta di Apple

La risposta di Apple è stata pubblicata il 18 maggio su FCP.co.

Agli autori della recente lettera aperta su Final Cut Pro nel settore televisivo e cinematografico: la comunità creativa è sempre stata così importante per noi di Apple e vi siamo grati per il vostro feedback. Ci sono stati molti progetti avvincenti creati fino a oggi con Final Cut Pro: dai film di Hollywood e spot pubblicitari di alto profilo, ai principali programmi televisivi e al lavoro impressionante dei più grandi nomi nella creazione di contenuti online. Sebbene riteniamo di avere dei piani in atto per aiutare a soddisfare le vostre importanti richieste di funzionalità, riconosciamo anche la necessità di sfruttare questi sforzi e lavorare al vostro fianco per aiutare a supportare i vostri progetti cinematografici e televisivi e tenervi aggiornati su importanti aggiornamenti. Ciò include le seguenti fasi: ∎ Il lancio di nuovi prodotti di formazione e certificazioni autorizzate da Apple per video professionali a partire da questo mese con il nostro partner Future Media Concepts. ∎ Istituire un panel di esperti del settore per consultazioni regolari, a partire da quest’estate. ∎ Ampliare il contenuto e la frequenza dei workshop di Final Cut Pro per importanti produzioni cinematografiche e televisive. Ci piacerebbe lavorare con voi per aiutare a supportare i vostri progetti cinematografici e televisivi e continueremo a esplorare opportunità che ci consentano di connetterci meglio e promuovere un dialogo importante con la nostra devota comunità di utenti in futuro.

Tra l’altro proprio ieri Apple ha rilasciato l’aggiornamento 10.6.3 di Final Cut Pro per risolvere alcuni problemi dell’app e migliorare l’affidabilità del trascinamento delle transazioni.