Il Nothing Phone 1

Avevamo incontrato l’azienda Nothing qualche tempo fa, quando lanciò un’alternativa alle AirPods di Apple: le Ear. Degli auricolari a prezzo basso che a quanto pare nella strategia di marketing servivano a creare interesse sul brand. Questo perché ieri la società ha presentato il Nothing Phone 1.

Questo dispositivo sembra non puntare a concorrere contro l’iPhone, piuttosto farsi strada contro gli altri smartphone Android. L’obiettivo è fornire un’alternativa valida e appetibile contro gli smartphone attuali, puntando sul design.

Quello che Nothing vuole fare è rompere gli schemi attuali dei dispositivi Android, proponendo qualcosa di diverso e conquistare una nicchia di mercato. Il suo Nothing Phone 1 è minimale, semplice, ma nello stesso tempo integra elementi che potrebbe definire semplicemente un po’ tamarri.

Il Nothing Phone 1

Mi riferisco alla bellezza del retro trasparente, fuso con dei LED che si illuminano in varie occasioni, come all’arrivo delle notifiche. Una funzione chiamata Glyph Interface. Sistema di luminosità che può essere usato anche come flash per le foto. La società dichiara che può sostituire i LED ring utilizzati per i selfie.

Nella costruzione è stato usato l’alluminio riciclato al 100% e plastica riciclata al 50%. Le forme ricordano molto quelle dell’iPhone. Sul retro, però, non tre fotocamere ma due. A suo favore c’è il fatto che entrambe le fotocamere sono da 50 megapixel, in modo da catturare maggior dettaglio e utilizzare un potente zoom digitale.

Le fotocamere hanno una focale di 1.8 e una visuale di 114°. I video si registrano in 4K a 60 fps.

Il display OLED è ampio 6,55” con supporto HDR10+ e 120 Hz. Il processore è uno Snapdragon 778G+ di Qualcomm a 6 nm. Il vantaggio di integrare questo chip è l’avere automaticamente anche il sistema Qualcomm AI Engine per l’intelligenza artificiale, il supporto alla connessione 5G e il WiFi 6.

Il Nothing OS

Interessante vedere come il sistema biometrico è una sorta di Touch ID nascosto sotto lo schermo. Sistema che per anni è stato vociferato come in arrivo negli iPhone, ma poi mai integrato.

Il sistema operativo è il Nothing OS. È in pratica una personalizzazione di Android. La società ha voluto un sistema molto più minimale e ottimizzato per il suo dispositivo, in modo da favorire le performance.

Alla base c’è anche un concetto di open. Il Nothing OS mira a integrare il maggior numero di tecnologie open source per consentire di raggiungere subito la vasta platea di accessori e sistemi in grado di supportarli. Per esempio è integrato un sistema per gestire gli NFT.

Questo va anche a vantaggio della batteria. La società dichiara che con una carica si avranno 18 ore di autonomia. È presente anche la carica veloce per ottenere il 50% di carica in 30 minuti di ricarica.

Grande 159,2 x 75,8 x 8,3 mm, ha un peso di 193 grammi. La memoria RAM è di 8 GB, ma esiste anche una versione da 12 GB. La memoria di storage è invece di 128 GB ma esiste anche il taglio da 256 GB.

Un po’ come con l’iPhone, anche nel Nothing Phone 1 non è presente il caricabatterie, ma solo il cavo USB-C.

Vediamo i prezzi per l’Italia:

Versione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio: 499 €.

Versione con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio 529 €.

Versione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio: 579 €.

Tutto sommato un prezzo giusto. Il costo è la metà di un iPhone. Di sicuro farà gola a molti tra quelli che stavano per comprare un Android magari di Samsung o Xiaomi. Troverete tutte le informazioni in merito nel sito ufficiale.