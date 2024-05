Sono ormai 4 anni che utilizzo la Magic Keyboard con il mio iPad Pro. Una tastiera con attacco magnetico capace di cambiare l’esperienza d’uso del tablet. Ho raccontato anche la mia esperienza in un articolo.

Ora con l’arrivo dei nuovi iPad Air e iPad Pro, arriva una seconda generazione della Magic Keyboard che offre un’esperienza di digitazione eccezionale. Questa tastiera con trackpad integrato e poggiapolsi in alluminio si distingue per il design sottile e portatile.

I tasti funzione permettono di controllare rapidamente impostazioni come luminosità e volume, mentre la porta USB-C consente la ricarica pass-through.

Il nuovo trackpad in vetro più ampio supporta il feedback aptico e gesti multi-touch, migliorando la precisione in attività come la gestione di fogli di calcolo o la selezione del testo.

La solida cerniera in alluminio integra il connettore USB-C, trasformandosi in una custodia protettiva da viaggio quando chiusa.

Il nuovo design della Magic Keyboard di seconda generazione

Un Design Sottile e Portatile

La nuova Magic Keyboard 2024 per iPad si distingue per il suo design sottile e leggero, nonostante l’aggiunta di nuove funzionalità. Mantenendo un profilo estremamente sottile, questa tastiera migliora la portabilità quando abbinata all’iPad.

Opzioni di Colore Bianco e Nero

Apple offre la Magic Keyboard in due opzioni di colore eleganti: bianco e nero. Questa scelta permette agli utenti di scegliere l’estetica che meglio si adatta al proprio stile e preferenze personali.

Struttura a Cerniera Flottante

Una caratteristica innovativa della nuova Magic Keyboard è la sua struttura a cerniera flottante di tipo cantilever. Questo design consente agli utenti di regolare l’angolazione dello schermo per un’esperienza di utilizzo prolungata più confortevole.

Trackpad Ampio con Feedback Aptico

Il trackpad sulla nuova Magic Keyboard è più ampio rispetto alla generazione precedente e offre un feedback aptico simile a quello dei trackpad dei MacBook. Ciò garantisce un controllo più intuitivo e preciso dell’interfaccia iPadOS.

Fila di Tasti Funzione

Nella parte superiore della tastiera, una fila di 14 tasti funzione multi-funzione offre un rapido accesso al controllo della luminosità dello schermo, del volume, dei controlli multimediali e di altre funzioni.

Le differenze tra la Magic Keyboard di prima e seconda generazione

Caratteristica Magic Keyboard (1a gen.) Magic Keyboard (2a gen.) Design Design a cantilever Design a cantilever Colori disponibili Bianco, nero Bianco, nero Compatibilità iPad Pro 11″ (1a, 2a, 3a gen.)

iPad Pro 12.9″ (3a, 4a, 5a gen.)

iPad Air (4a, 5a gen.) iPad Pro 11″ (4a gen. e successive)

iPad Pro 12.9″ (6a gen. e successive)

iPad Air (4a gen. e successive) Peso 601 g (11″)

710 g (12.9″) 610 g (11″)

720 g (12.9″) Angolo di visione Regolabile Regolabile Tasti retroilluminati Sì Sì Trackpad Sì Sì Porta USB-C Sì (ricarica pass-through) Sì (ricarica pass-through) Prezzo A partire da 339€ A partire da 349€

Compatibilità Limitata con iPad Pro Precedenti

Sebbene la prima generazione di Magic Keyboard (modello A1998) sia funzionalmente compatibile con il nuovo iPad Pro da 12,9 pollici di quinta generazione, le dimensioni leggermente più spesse (0,5 mm) potrebbero causare un’aderenza non perfetta quando chiusa, specialmente con l’applicazione di una pellicola protettiva.

Apple ha riconosciuto questa potenziale problematica, affermando che “è possibile che la Magic Keyboard non si adatti perfettamente quando chiusa, soprattutto con pellicole protettive applicate”.

Tuttavia, la vecchia Magic Keyboard dovrebbe funzionare abbastanza bene con il nuovo iPad Pro, grazie alla tolleranza integrata per pellicole protettive più spesse e alla possibile flessibilità della custodia con l’uso nel tempo.

Raccomandazione per gli Utenti Esistenti

Se possedete già la vecchia Magic Keyboard, potrebbe essere consigliabile attendere prima di acquistarne una nuova per il nuovo iPad Pro, poiché la tua tastiera esistente potrebbe funzionare ancora adeguatamente, a seconda delle condizioni d’uso specifiche.

Come cambia l’esperienza utente con la Magic Keyboard

Maggiore Produttività con il Trackpad Ampio

La nuova Magic Keyboard 2024 per iPad introduce un trackpad più ampio rispetto alla generazione precedente. Questa modifica sembra piccola, ma migliora notevolmente l’esperienza utente, specialmente per attività che richiedono precisione, come la gestione di fogli di calcolo o la selezione di testo.

Il feedback aptico integrato nel trackpad offre una sensazione simile a quella dei MacBook, rendendo i movimenti del cursore più fluidi e naturali. Questo aspetto si traduce in un aumento della produttività, poiché gli utenti possono lavorare in modo più efficiente senza interruzioni.

Orientamento Orizzontale Ideale per Videochiamate

Quando l’iPad è collegato alla Magic Keyboard, assume un orientamento orizzontale che si rivela particolarmente vantaggioso per le videochiamate.

Questa configurazione consente di posizionare l’iPad in modo più ergonomico, offrendo un’esperienza visiva migliore durante le riunioni online o le chiamate con familiari e amici.

Esperienza di Digitazione Migliorata

La Magic Keyboard 2024 offre un’esperienza di digitazione eccezionale, grazie ai tasti ben spaziati e al poggiapolsi in alluminio. Questo design ergonomico riduce l’affaticamento durante le sessioni di digitazione prolungate, migliorando il comfort e la produttività.

Controllo Rapido con i Tasti Funzione

La fila di tasti funzione nella parte superiore della tastiera consente un rapido accesso a funzioni come la regolazione della luminosità dello schermo, del volume e dei controlli multimediali. Questa caratteristica semplifica le operazioni quotidiane, permettendo agli utenti di concentrarsi sul proprio lavoro senza interruzioni.

Elemento che nella generazione precedente manca.

Ricarica Pass-Through Tramite Porta USB-C

La presenza di una porta USB-C sulla Magic Keyboard 2024 offre la possibilità di ricaricare l’iPad mentre è collegato alla tastiera. Questa funzione di ricarica pass-through è particolarmente utile per gli utenti che lavorano in mobilità, consentendo di mantenere l’iPad sempre carico e pronto all’uso.

Apple ha spostato la fotocamera dei nuovi iPad nel lato lungo apposta

Posizionamento Ottimale per Videochiamate

La fotocamera frontale da 12 MP con angolo di visione ultra-grandangolare dei nuovi iPad è stata spostata sul lato lungo del dispositivo. Questo cambiamento offre un’esperienza ottimale durante le videochiamate, posizionando la fotocamera al centro invece che sul lato corto.

Chiamate Orizzontali Più Naturali

Grazie al nuovo posizionamento, le videochiamate in orizzontale risultano più naturali e confortevoli. La fotocamera centrata sul lato lungo consente di inquadrare gli utenti in modo più ergonomico, senza dover ruotare o inclinare il dispositivo in modo innaturale.

Funzione Center Stage Migliorata

I nuovi modelli di iPad Air supportano la funzione Center Stage, che mantiene automaticamente gli utenti e le persone intorno a loro all’interno dell’inquadratura durante le chiamate FaceTime. Questa funzionalità risulta ulteriormente migliorata grazie al nuovo posizionamento della fotocamera.

In conclusione

La Magic Keyboard 2024 per iPad offre un’esperienza di digitazione eccezionale, grazie al suo design sottile e al trackpad più ampio con feedback aptico. Con i tasti funzione e la porta USB-C per la ricarica pass-through, questa tastiera migliora notevolmente la produttività durante l’utilizzo dell’iPad.

La compatibilità con i nuovi modelli iPad Pro assicura prestazioni ottimali, mentre il posizionamento della fotocamera frontale sul lato lungo consente videochiamate più naturali. Sebbene la generazione precedente possa funzionare, la nuova Magic Keyboard rappresenta un upgrade significativo per sfruttare appieno le potenzialità del tuo iPad.

Trovate la nuova tastiera, in tutte le sue versioni, su Amazon.