L’attesa è finita per gli appassionati di Apple. Il colosso tecnologico di Cupertino ha rilasciato oggi le nuove versioni dei suoi sistemi operativi, portando una ventata di novità su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.

L’uscita di iOS 18 rappresenta un momento significativo, insieme al lancio di iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 e tvOS 18. Questi aggiornamenti promettono di migliorare l’esperienza degli utenti su tutti i dispositivi Apple.

Gli utenti possono aspettarsi nuove funzionalità e miglioramenti delle prestazioni su tutta la linea di prodotti. iOS 18 introduce cambiamenti nell’interfaccia e nelle app integrate, mentre iPadOS 18 punta a rendere più produttivo l’uso dei tablet.

macOS 15, nome in codice Sequoia, porta novità per i computer Mac, e watchOS 11 aggiunge funzioni per il benessere e il fitness su Apple Watch.

iOS 18

Nuove funzionalità

iOS 18 introduce diverse funzionalità che mirano a migliorare l’esperienza utente. Tra le più interessanti troviamo un nuovo schermo di blocco con maggiori possibilità di personalizzazione.

Gli utenti possono ora organizzare app e widget in qualsiasi spazio libero della schermata Home, offrendo un livello di flessibilità mai visto prima.

L’app Foto ha subito il più grande redesign di sempre, con nuove funzionalità per la gestione e l’organizzazione delle immagini. Sono state apportate anche migliorie alle app Messaggi e Mail, con quest’ultima che ora offre nuovi modi per gestire la posta in entrata.

Un’altra novità interessante è l’introduzione di nuovi widget per la schermata iniziale, che permetteranno agli utenti di accedere rapidamente alle informazioni più importanti .

Dispositivi compatibili

Una delle domande più frequenti riguarda i dispositivi compatibili con iOS 18. La lista ufficiale è stata diffusa ed è sorprendentemente ampia:

iPhone SE (2a generazione e successivi)

iPhone XR, XS, XS Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

Questa lista include tutti gli iPhone a partire dall’iPhone XR, uscito nel 2018, permettendo anche ai possessori di dispositivi meno recenti di godere delle ultime novità .

Una delle innovazioni più significative di iOS 18 è Apple Intelligence, un sistema di intelligenza personale che unisce la potenza dei modelli generativi al contesto personale dell’utente.

Questo sistema si integra perfettamente in iOS 18, sfruttando la potenza del chip Apple per comprendere e creare testo e immagini, eseguire azioni nelle app e basarsi sul contesto personale per semplificare le attività quotidiane.

Tra le funzionalità di Apple Intelligence troviamo gli Strumenti di scrittura, che permettono di riscrivere, correggere e riassumere i testi praticamente ovunque sia possibile digitare.

Nell’app Foto, la funzione Ricordi permette di creare video con determinate caratteristiche semplicemente digitando una descrizione.

È importante notare che, a causa delle normative DMA, Apple Intelligence non sarà immediatamente disponibile in Europa. Inoltre, sarà riservata ai modelli più recenti come iPhone 15 Pro, Pro Max e i iPhone 16.

Inoltre molte delle novità di Apple Intelligence, anche per gli americani, sono state spostate nei prossimi aggiornamenti di iOS 18.1 e iOS 18.2.

iPadOS 18: Novità per i tablet Apple

Apple ha presentato iPadOS 18, un aggiornamento significativo che promette di rendere i tablet Apple più versatili. Questo nuovo sistema operativo introduce una serie di funzionalità e miglioramenti che cambieranno il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi.

Una delle novità più attese è l’app Calcolatrice su iPad, dopo 14 anni di assenza. Questa nuova app non solo offre funzioni di base e scientifiche, ma include anche uno strumento chiamato Math Notes, progettato appositamente per l’uso con Apple Pencil.

Gli utenti potranno ora eseguire calcoli complessi e prendere appunti matematici direttamente sul loro iPad, rendendo lo studio e il lavoro più efficienti.

L’app Note riceve un aggiornamento significativo con nuovi strumenti di scrittura a mano, ottimizzati per l’uso con Apple Pencil. Questi miglioramenti permetteranno agli utenti di esprimere le proprie idee in modo più naturale e creativo.

iPadOS 18 introduce anche nuove opzioni di personalizzazione. Gli utenti potranno ora personalizzare la schermata Home e il Centro di Controllo in modi mai visti prima. È possibile colorare le icone delle app e i widget, ingrandirli e persino creare gruppi di controlli personalizzati. Queste funzionalità permettono agli utenti di adattare l’interfaccia del loro iPad alle proprie preferenze e esigenze.

iPad supportati

iPadOS 18 sarà disponibile come aggiornamento software gratuito per una vasta gamma di dispositivi. Tuttavia, alcuni modelli più datati non riceveranno questo aggiornamento. Ecco la lista degli iPad compatibili con iPadOS 18:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12,9″ (3a generazione e successive)

iPad Pro 11″ (1a generazione e successive)

iPad Air (M2)

iPad Air (3a generazione e successivi)

iPad (7a generazione e successivi)

iPad mini (5a generazione e successivi)

È importante notare che i modelli equipaggiati con chip A10X Fusion, come l’iPad Pro da 10,5 pollici e l’iPad Pro di seconda generazione da 12,9 pollici, non saranno supportati da iPadOS 18.

Anche l’iPad di sesta generazione, che utilizza il chip A10 Fusion standard, non riceverà l’aggiornamento .

watchOS 11 e macOS Sequoia

Aggiornamenti per Apple Watch

watchOS 11 introduce una serie di nuove funzionalità che mirano a migliorare l’esperienza degli utenti di Apple Watch. Una delle novità più interessanti è l’app Parametri Vitali, che offre una panoramica completa dello stato di salute dell’utente.

Questa app raccoglie e analizza i dati sanitari registrati durante il sonno, tra cui frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura del polso e livelli di ossigeno nel sangue.

Un’altra funzione innovativa è il Carico di allenamento, che permette agli utenti di monitorare l’impatto dei loro workout nel tempo. Questa funzione utilizza una media ponderata su 28 giorni, considerando sia l’intensità che la durata degli allenamenti. Dopo ogni sessione di allenamento, gli utenti riceveranno una valutazione dello sforzo su una scala da 1 a 10.

L’app Allenamento è stata ampliata per includere nuove tipologie di workout, come calcio, football americano, hockey su prato e sci, sfruttando i miglioramenti del posizionamento GPS . Inoltre, gli utenti possono ora personalizzare gli Anelli Attività per ogni giorno della settimana, offrendo maggiore flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi di fitness .

Apple Watch supportati

watchOS 11 sarà compatibile con una vasta gamma di modelli Apple Watch, ma richiederà un iPhone Xs o successivo con iOS 18. Ecco l’elenco completo dei modelli supportati:

Apple Watch SE (2ª generazione)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

È importante notare che alcuni modelli più vecchi, come l’Apple Watch Serie 5 e l’Apple Watch SE di prima generazione, non saranno compatibili con watchOS 11.

macOS Sequoia

Per quanto riguarda macOS Sequoia, Apple ha deciso di rompere la tradizione con un lancio anticipato.

Questo cambio di programma rappresenta una significativa deviazione dalla strategia di rilascio degli ultimi anni di Apple, che tradizionalmente vedeva la nuova versione di iOS rilasciata almeno una settimana prima di macOS.

Gli esperti del settore ipotizzano che questa mossa potrebbe essere legata a importanti novità nell’integrazione tra dispositivi iOS e Mac, o forse a funzionalità legate all’intelligenza artificiale che Apple vuole rendere disponibili il prima possibile su tutte le sue piattaforme.

Anticipando il rilascio, Apple potrebbe voler sottolineare l’importanza continua dei Mac nel suo ecosistema, specialmente in un momento in cui il lavoro da remoto e l’informatica personale stanno vivendo una rinascita .

tvOS 18

Le novità principali di tvOS 18

Apple ha annunciato l’arrivo di tvOS 18, l’ultimo aggiornamento del sistema operativo per Apple TV, che promette di migliorare significativamente l’esperienza di visione degli utenti. Tra le novità più interessanti troviamo la funzione InSight, che mostra in tempo reale informazioni sullo spettacolo di Apple TV+ in riproduzione.

Questo nuovo pannello, visibile nell’area bassa dello schermo o direttamente su iPhone se usato come telecomando, permette di selezionare un attore per conoscere dettagli sul personaggio interpretato o consultare la sua filmografia.

Un’altra funzionalità degna di nota è la possibilità di aggiungere brani della colonna sonora direttamente a una playlist, rendendo più facile per gli utenti scoprire e salvare la musica che amano.

tvOS 18 porta anche miglioramenti significativi alla qualità dell’audio, in particolare per quanto riguarda i dialoghi. Utilizzando il machine learning e l’audio computazionale, il sistema riesce a enfatizzare e rendere più limpide le voci, permettendo di sentire bene anche nelle scene più concitate e rumorose.

I sottotitoli hanno ricevuto un aggiornamento intelligente: ora compaiono automaticamente quando si guarda uno spettacolo in una lingua diversa da quella dell’interfaccia del dispositivo, quando l’audio è disattivato o quando si torna indietro per rivedere una scena. Questa funzione aiuta gli utenti a non perdersi neanche una parola dei loro contenuti preferiti.

Per gli appassionati di cinema, tvOS 18 aggiunge il supporto al formato 21:9, particolarmente utile per chi utilizza un videoproiettore. Inoltre, l’aggiornamento include nuovi salvaschermi che arricchiscono l’esperienza visiva anche quando non si sta guardando attivamente un contenuto.

Le Apple TV compatibili con tvOS 18

Il nuovo tvOS 18 sarà compatibile con una vasta gamma di dispositivi Apple TV, garantendo che molti utenti possano beneficiare delle nuove funzionalità. Ecco l’elenco dei modelli supportati:

Apple TV HD (2015) Apple TV 4K (2017) Apple TV 4K di seconda generazione (2021) Apple TV 4K di terza generazione (2022)

È importante notare che i modelli più recenti, come l’Apple TV 4K di terza generazione, offrono specifiche tecniche avanzate come il supporto per HDR10, HDR10+ e Dolby Vision fino a 4K60, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Questi miglioramenti hardware permettono di sfruttare appieno le nuove funzionalità di tvOS 18, offrendo un’esperienza di visione ancora più coinvolgente e di alta qualità.

Conclusione

Per concludere, i nuovi sistemi operativi di Apple portano miglioramenti significativi su tutti i dispositivi. Da iOS 18 con le sue funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, a iPadOS 18 che rende i tablet più versatili, fino a watchOS 11 con nuovi strumenti per la salute e il fitness, ogni aggiornamento mira ad arricchire l’esperienza degli utenti. macOS Sequoia e tvOS 18 completano il quadro, offrendo novità interessanti per Mac e Apple TV.