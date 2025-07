Il recente annuncio del ritiro di Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple, ha innescato una serie di cambiamenti significativi ai vertici dell’azienda. Questa transizione non è un semplice avvicendamento, ma un evento che ridisegna la mappa del potere a Cupertino e solleva interrogativi cruciali sul futuro di Apple.

Per anni, Williams è stato visto non solo come il braccio destro di Tim Cook, ma anche come il suo più probabile erede, un profilo talmente affine a quello del CEO da esserne considerato l’erede naturale nella gestione operativa.

Il suo addio lascia un vuoto che viene colmato da figure chiave e nuove dinamiche. Sabih Khan, veterano della logistica, assume il ruolo di COO, mentre una responsabilità tanto delicata quanto strategica come la guida del team di design passa direttamente nelle mani del CEO Tim Cook, un fatto senza precedenti recenti.

Questa mossa riporta alla memoria l’era di Jony Ive, quando il design era il cuore pulsante e quasi intoccabile dell’identità Apple. In questo scenario di riassetto, emerge con forza un nuovo nome per la successione al vertice: John Ternus. Analizzare questi movimenti significa decifrare la direzione che Apple intende prendere nei prossimi anni.

Jeff Williams: L’addio del successore designato

Entrato in Apple nel 1998, Jeff Williams ha scalato la gerarchia fino a diventare COO nel 2015. La sua carriera è legata indissolubilmente alla creazione della catena di approvvigionamento globale di Apple, un meccanismo complesso capace di produrre centinaia di milioni di dispositivi l’anno.

Williams non era solo un esperto di logistica; ha guidato lo sviluppo dell’Apple Watch e le iniziative dell’azienda nel settore della salute.

La sua somiglianza stilistica e operativa con Tim Cook lo ha reso per molto tempo il candidato naturale alla successione. Il suo ritiro, sebbene descritto come pianificato da tempo, chiude un capitolo importante e sposta l’attenzione su una nuova generazione di leader.

Fino al suo pensionamento definitivo a fine anno, continuerà a supervisionare il team di design e i progetti legati alla salute.

Il design torna a Cook: Un’eredità pesante

Per la prima volta, il team di design di Apple riporterà direttamente a Tim Cook. Questa decisione segna una rottura con il passato recente. Dopo l’addio di Jony Ive nel 2019, la leadership del design è stata instabile: prima affidata a Evans Hankey, che ha lasciato l’azienda nel 2023, e poi passata sotto la supervisione di Jeff Williams.

Il ritorno della responsabilità del design al vertice assoluto dell’azienda segnala la sua rinnovata importanza strategica. In un’epoca in cui Apple sta introducendo un nuovo linguaggio visivo come il Liquid Glass, la supervisione diretta di Cook potrebbe garantire una coerenza maggiore tra software, hardware e servizi.

Si tratta di un’assunzione di responsabilità che evoca i tempi in cui Steve Jobs e Jony Ive collaboravano a stretto contatto per definire l’estetica dei prodotti iconici come l’iPod e l’iPhone.

Chi è Sabih Khan: Il nuovo architetto della supply chain

Sabih Khan è il nuovo Chief Operating Officer di Apple. Non è un volto nuovo a Cupertino: lavora in azienda da quasi trent’anni, essendo entrato nel gruppo acquisti nel 1995. La sua carriera è stata dedicata a perfezionare la catena di approvvigionamento globale di Apple, di cui è diventato Senior Vice President nel 2019.

Khan ha gestito la pianificazione, la produzione e la logistica, giocando un ruolo chiave nel garantire l’agilità di Apple di fronte a sfide globali.

Tim Cook ha elogiato Khan descrivendolo come un brillante stratega e uno degli architetti centrali della supply chain di Apple. Secondo il CEO, il suo contributo è stato fondamentale nello sperimentare nuove tecnologie produttive, nell’ampliare la presenza di Apple negli Stati Uniti e nel portare avanti gli obiettivi ambientali dell’azienda.

La sua nomina a COO assicura continuità e competenza nella gestione delle complesse operazioni che sono la spina dorsale dell’azienda.

Il futuro della successione: John Ternus è il prescelto?

John Ternus – vice presidente senior degli ingegneri hardware

Con il ritiro di Jeff Williams, le speculazioni sul successore di Tim Cook si sono concentrate su un nuovo nome: John Ternus. Attualmente Senior Vice President dell’ingegneria hardware, Ternus è considerato il candidato più probabile per guidare Apple nella sua prossima era.

A 49 anni, la sua età gli permetterebbe una lunga permanenza al vertice, un fattore che il consiglio di amministrazione potrebbe considerare decisivo.

Entrato in Apple nel 2001, ha supervisionato lo sviluppo di prodotti chiave come iPad, AirPods e la transizione ai chip Apple Silicon per i Mac. È descritto come un leader collaborativo e molto apprezzato internamente, capace di presentazioni efficaci e con uno stile decisionale misurato, simile a quello di Cook. Dirigenti di peso come Eddy Cue lo avrebbero già indicato come il prossimo CEO ideale.

Cosa significa questo per il futuro di Apple?

Questi cambiamenti indicano una transizione generazionale e strategica. L’uscita di Williams segna la fine di un’era dominata da figure che hanno costruito il successo post-Jobs. La nomina di Sabih Khan rafforza l’importanza dell’eccellenza operativa, mentre l’ascesa di John Ternus prefigura una leadership focalizzata sul prodotto e sull’ingegneria hardware.

L’accentramento del design sotto Tim Cook è forse il segnale più forte: in un mercato sempre più competitivo, l’identità visiva e l’esperienza utente tornano a essere una priorità assoluta, gestita direttamente dal vertice. Apple si prepara al futuro consolidando le sue fondamenta operative e mettendo le basi per una nuova leadership tecnologica.

Domande Frequenti (FAQ)

Chi ha preso il posto di Jeff Williams come COO di Apple?

Jeff Williams ha ceduto il ruolo di Chief Operating Officer (COO) a Sabih Khan, che in precedenza era Senior Vice President of Operations di Apple. La transizione è stata descritta come una successione pianificata da tempo.

Perché Tim Cook assume la guida del team di design?

Con il ritiro di Jeff Williams, che supervisionava il team di design, la responsabilità passerà direttamente al CEO Tim Cook. Questa mossa avviene in un momento di rinnovamento del linguaggio visivo di Apple e sottolinea l’importanza strategica del design, ponendolo sotto il controllo diretto del massimo dirigente.

Chi è il candidato più probabile per succedere a Tim Cook come CEO?

Dopo il ritiro di Jeff Williams, considerato a lungo un potenziale successore, il nome più accreditato è quello di John Ternus, l’attuale Senior Vice President of Hardware Engineering. La sua età e la sua profonda esperienza nello sviluppo dei prodotti lo rendono un candidato ideale per una leadership a lungo termine.

Qual è stato il ruolo principale di Jeff Williams in Apple?

Jeff Williams, entrato in Apple nel 1998 e COO dal 2015, è stato una figura chiave nella costruzione e gestione della catena di approvvigionamento globale di Apple. Ha anche supervisionato lo sviluppo dell’Apple Watch e le iniziative dell’azienda nel campo della salute.