Apple ha impiegato quindici anni per mettere una cerniera dentro un iPhone. Il 9 settembre 2026 l’azienda ha presentato iPhone Duo, il primo iPhone pieghevole, e la scheda tecnica racconta una cosa semplice: il lavoro vero non è il display che si piega, ma il meccanismo che lo tiene piatto.

La cerniera dell’iPhone Duo è composta da oltre cento componenti e da una copertura stampata in 3D. Sopra ci appoggiano dieci strati di schermo che, mentre il telefono si chiude, scivolano l’uno sull’altro come le pagine di un libro. È questa la frase che Apple ha usato per spiegare come ha risolto il problema che affligge i pieghevoli dal 2019: la piega al centro dello schermo.

La parte pubblica, però, finisce qui. Apple ha annunciato un prezzo (da 1.999 dollari), una data (preordini dal 16 ottobre, vendita dal 23) e una serie di aggettivi. Non ha pubblicato quante pieghe la cerniera è progettata per sopportare. Per capire quanto sia solida la soluzione, conviene guardare i brevetti depositati per arrivarci: la prima domanda in archivio è del 2011.

iPhone Duo aperto e chiuso, nelle due colorazioni disponibili. Foto: Apple.

La cerniera: cento pezzi per controllare un movimento

Il problema ingegneristico di un pieghevole a libro è che la cerniera deve fare due cose opposte nello stesso momento. Da chiusa deve tenere insieme le due metà con una forza precisa, e da aperta deve sostenere il display al centro, dalla parte dove il pannello è più fragile.

Apple descrive un profilo di coppia personalizzato: la resistenza che si sente aprendo il telefono non è uniforme. È studiata perché il dispositivo si chiuda con sicurezza e resti piatto quando è aperto. Al meccanismo è associato un array di magneti che completa la chiusura.

Attorno alla cerniera c’è un’architettura che non si vede:

lastre di supporto in fibra di carbonio , che creano la piattaforma su cui il display si appoggia;

, che creano la piattaforma su cui il display si appoggia; nervature di rinforzo interne , che irrigidiscono la struttura;

, che irrigidiscono la struttura; inserti in fibra ceramica nei punti in cui il telaio si interrompe per far passare le antenne, così la rigidità non si perde insieme al metallo.

Il telaio è in titanio di grado 5 con finitura lucidata a specchio, mentre la copertura della cerniera è stampata in 3D e ha una finitura sabbiata a contrasto. È titanio riciclato al 100% nella copertura e all’85% nel resto della scocca, secondo il rapporto ambientale del prodotto.

Il meccanismo della cerniera: oltre cento componenti per tenere il display piatto da aperto. Foto: Apple.

Lo schermo: dieci strati che scorrono uno sull’altro

Il display interno è un pannello OLED pieghevole da 7,6 pollici con risoluzione 1878 per 2670 pixel a 430 ppi. Quello esterno è da 5,4 pollici e ha lo stesso rapporto d’aspetto, scelta che serve a far scalare i contenuti in modo proporzionale quando il telefono si apre o si chiude.

La parte interessante è la stratificazione. Apple dichiara dieci strati e una struttura così composta:

un rivestimento antigraffio e uno strato di copertura nano-strutturato, fatto di un polimero personalizzato con una rigidità fino al 40% superiore rispetto ai materiali usati nel settore; vetro ad alta resistenza sopra e sotto il pannello pieghevole; adesivi personalizzati che permettono agli strati di scivolare l’uno rispetto all’altro durante la piegatura, alleviando lo stress di flessione; una lastra di titanio alla base, che completa la struttura.

Nei pieghevoli di prima generazione il pannello si deformava perché gli strati erano vincolati tra loro. Piegando, la parte interna del display si comprime e quella esterna si tende. Se i materiali non hanno margine di scorrimento, lo stress si accumula sempre nello stesso punto. Apple descrive una soluzione meccanica, basata sul movimento degli strati, e non un accorgimento ottico per mascherare la piega.

La stratificazione del display interno: dieci strati che scorrono uno sull’altro in piega. Foto: Apple.

La piega si vede?

Sì, ma poco. Nella prova pratica condotta da MacRumors subito dopo l’evento, il verdetto è che la piega c’è ancora, ma è appena percettibile: si nota in certe condizioni di luce, e il risultato è migliore di quello ottenuto da Samsung. Sul display c’è una finitura nano-strutturata che riduce i riflessi e, insieme, la percezione della piega.

Il dettaglio tecnico che vale la pena riportare è che la superficie è stata lavorata con una litografia laser senza maschera, che ha scritto una texture di micro-lenti pixel per pixel. Serve a ottenere una superficie opaca che l’occhio percepisce come piatta.

Resta un punto che nessuna prova di un giorno può chiudere: la piega dei dispositivi pieghevoli tende a diventare più visibile con l’uso. Se la cerniera dell’iPhone Duo regga bene il passare dei cicli è la domanda a cui si potrà rispondere solo tra qualche anno, ed è la stessa domanda che Apple ha provato a risolvere per via brevettuale più volte — con vetri assottigliati localmente, con polimeri autoriparanti e con elementi riscaldanti capaci di distendere le grinze.

Il display interno aperto: la piega resta visibile se guardata di taglio. Foto: The Verge.

Resisterà? Cosa è dichiarato e cosa manca

Apple dichiara una certificazione IP68 con immersione fino a 6 metri per 30 minuti sulla scheda tecnica ufficiale, un valore superiore a quello dichiarato dai concorrenti: Samsung e Google si fermano a 1,5 metri. La parte anteriore usa Ceramic Shield 2 con una resistenza ai graffi dichiarata tre volte superiore alla generazione precedente, il retro è in Ceramic Shield, il telaio in titanio.

Quello che manca è il numero che conta davvero per un pieghevole: il numero di cicli di apertura e chiusura. Honor certifica 500.000 pieghe con SGS, Samsung pubblica il proprio dato. Apple, su iPhone Duo, non ha pubblicato nulla di equivalente: parla di “affidabilità duratura” e di una resistenza “fluida e bilanciata”, che sono descrizioni, non misure.

Il resto lo dicono i millimetri. Aperto iPhone Duo è spesso 5,2 mm, il che ne fa l’iPhone più sottile mai realizzato. Chiuso diventa 11,3 mm, cioè più spesso di un iPhone 18 Pro Max, e pesa 254 grammi: è l’iPhone più pesante mai prodotto da Apple. In un corpo da 5,2 mm lo spazio per proteggere un meccanismo da cento pezzi è poco, e questa è la scommessa tecnica del progetto.

iPhone Duo è il cambiamento più profondo di iPhone dalle origini.

Così lo ha presentato John Ternus, amministratore delegato di Apple. È una frase da palco. Il modo per verificarne la sostanza è guardare i documenti che l’azienda ha depositato mentre ci arrivava.

Vista interna con lo chassis scoperto: al centro la zona della cerniera, ai lati i vani dei componenti. Foto: Apple.

Quindici anni di brevetti, dal 2011 a oggi

Apple deposita brevetti in quantità industriale e solo una parte finisce nei prodotti. Nessuno dei documenti che seguono dimostra che iPhone Duo usi quella tecnologia. Sono la traccia di un percorso, non la ricevuta. La sequenza del 2011-2026 segue però un ordine preciso di problemi risolti: prima un display che si piega, poi una cerniera che non lo stressa, poi un vetro che non si crepa, infine un bordo che lo protegge.

Anno Pubblicazione Titolo Cosa descrive 2011 US 8,787,016 B2 Flexible display devices Cerniere a più barre, display piegabile nelle due direzioni 2011 US 11,940,844 B2 Electronic device with wrap around display Display flessibile che avvolge i bordi del telaio 2015 US 10,551,880 B1 Electronic devices with flexible displays and hinges Cerniera a cremagliera con elementi retrattili per limitare il raggio di piega 2017 US 10,303,218 B2 Foldable cover and display for an electronic device Cover in vetro o ceramica con zona di piega pre-compressa 2017 US 10,943,529 B2 Electronic devices with flexible displays Riscaldamento selettivo della zona di piega 2017 US 10,955,880 B2 Folding electronic devices with geared hinges Cerniere dentate che sincronizzano le due metà 2019 US 11,444,268 B2 Electronic devices with flexible display cover layers Strato elastomerico e copertura autoriparante attivata da calore o luce 2019 US 12,213,267 B2 Electronic devices having folding expandable displays Asse di rotazione virtuale e piano di stress neutro nel pannello 2021 US 11,862,664 B2 Electronic devices with folding displays having textured flexible areas Vetro assottigliato sulla piega e lavorato con una texture 2021 US 12,164,344 B2 Hinges for folding display devices Foglie interdigitate a frizione con ingranaggi di sincronizzazione 2024 US 2025/0365904 A1 Flexible displays with heating elements Strato conduttivo per distendere le grinze e ammorbidire la piega 2024 US 2026/0082496 A1 Electronic devices with crack-resistant cover layers Vetro nudo pieghevole sotto i 200 µm con soglia di rottura dichiarata 2025 US 2026/0122799 A1 Electronic devices with displays Gestione attiva dello stress: tensione da aperto, compressione da chiuso 2025 US 2026/0150207 A1 Roller hinge with friction elements Cerniera a rulli multi-asse con elementi di frizione e finecorsa 2025 US 2026/0211458 A1 (titolo non confermato) Bordo protettivo a segmenti metallici con riempitivo elastomerico 2026 US 2026/0236068 A1 Foldable cover and display for an electronic device Copertura ceramica pieghevole nella zona di piega

Due cose emergono dalla tabella. La prima: i brevetti concessi coprono tutto il periodo 2011-2021, mentre le pubblicazioni del 2024-2026 sono ancora in attesa di esame — sono le più vicine al prodotto e le meno consolidate. La seconda: la cerniera a rulli con elementi di frizione depositata nel 2025 è il documento più vicino per data al prodotto presentato a settembre, e descrive ingranaggi di sincronizzazione e finecorsa di apertura e chiusura. Resta un documento tra altri: già nel 2021 Apple aveva depositato una cerniera con foglie interdigitate a frizione, e l’esistenza di due famiglie non dice quale meccanismo monti il telefono in vendita.

Nel 2020, quando su melamorsicata.it si seguiva la vicenda, l’iPhone pieghevole sembrava destinato a piegarsi verso l’interno e i primi brevetti venivano fatti risalire al 2013. L’archivio oggi dice che si trattava di un documento del luglio 2011: la storia era già iniziata due anni prima di quanto si pensasse. Nel gennaio 2021 Apple risultava in fase di test su un prototipo che, secondo Bloomberg, serviva a raccogliere dati prima di scegliere la strada. Cinque anni e mezzo dopo, quella strada è diventata un prodotto in vendita. Il passaggio è stato da una soluzione a due pannelli separati a un unico display pieghevole.

Com’è la cerniera rispetto a quella dei concorrenti

Su questo terreno Apple non arriva prima, arriva con il prodotto che ritiene finito. Il confronto con quello che c’è sul mercato aiuta a capire dove si è posizionata.

Modello Spessore chiuso Peso Resistenza Prezzo di partenza iPhone Duo 11,3 mm 254 g IP68 (6 m) 1.999 $ Galaxy Z Fold 8 Ultra 8,9 mm 215 g IP48 (1,5 m) circa 2.099 $ Galaxy Z Fold 8 9,7 mm 201 g IP48 (1,5 m) circa 1.899 $ Pixel 10 Pro Fold 10,8 mm 258 g IP68 (1,5 m) 1.799 $ Honor Magic V6 8,8 mm 219 g IP68 e IP69 2.299,90 € OPPO Find N6 8,93 mm 225 g IP56/IP58/IP59 circa 1.600 $

Il quadro è netto e non è tutto a favore di Apple. iPhone Duo è il più spesso da chiuso del gruppo, ma non il più pesante: il Pixel 10 Pro Fold arriva a 258 grammi contro i 254 dell’iPhone. Non è nemmeno il più caro, perché parte da 1.999 dollari contro i circa 2.099 del Galaxy Z Fold 8 Ultra e i 2.299,90 euro a listino dell’Honor Magic V6. Samsung chiude lo Z Fold 8 Ultra in 8,9 mm con 39 grammi in meno, Honor scende a 8,8 mm con una doppia certificazione IP68 e IP69, OPPO, che non vende in Europa né negli Stati Uniti, è indicata dalle prove pratiche come il dispositivo con la piega meno visibile di tutti. La sua planarità dichiarata è di 0,05 mm, contro i circa 0,2 mm tipici della categoria.

Apple vince su due fronti concreti: la certificazione IP68 a 6 metri, che nessun concorrente dichiara, e il supporto per Apple Pencil su entrambi gli schermi, che nessuno dei modelli elencati offre di serie. Paga sul resto: spessore da chiuso, peso, listino e l’assenza di un teleobiettivo nel sistema fotografico, che si ferma a due sensori da 48 megapixel più una fotocamera anteriore da 12.

Il punto vero, però, è un altro, e riguarda il metodo. Samsung e OPPO hanno costruito il proprio vantaggio sulla meccanica: cerniere a più assi, materiali ammortizzanti, geometrie sempre più precise. Apple ha depositato brevetti su tutte quelle strade e poi ne ha percorsa una terza, fatta di adesivi che lasciano scorrere gli strati e di un polimero più rigido del 40% rispetto a quello degli altri. È una soluzione che non compare in nessuna foto promozionale, e che una scheda tecnica non basta a valutare: serve l’uso nel tempo.

Il verdetto sulla durata resta sospeso per un motivo banale: nessuno ha ancora usato un iPhone Duo per due anni, e Apple non ha pubblicato il numero di cicli che la cerniera è progettata per reggere. Chi compra a ottobre paga 1.999 dollari per scoprirlo.

Da chiuso iPhone Duo misura 11,3 mm e pesa 254 grammi. Foto: The Verge.

Le domande più comuni

La piega si vede a schermo aperto?

Si vede, ma appena. Le prove pratiche indicano una piega percettibile solo in certe condizioni di luce, con un risultato migliore di quello di Samsung. La finitura nano-strutturata serve proprio a ridurne la visibilità.

La cerniera dell’iPhone Duo si può riparare?

Apple non ha pubblicato né i prezzi di riparazione né la procedura. Una cerniera fatta di oltre cento componenti non è un elemento sostituibile dall’utente, e questo è uno dei costi meno visibili della scommessa sul design.

Quanto dura la cerniera?

Non è dato saperlo. Apple non ha reso pubblico il numero di cicli di apertura e chiusura sopportati, a differenza di Honor che certifica 500.000 pieghe con SGS.

iPhone Duo ha un teleobiettivo?

No. Il sistema si compone di una fotocamera principale da 48 megapixel e di un’ultra grandangolo da 48 megapixel. Lo zoom 2x è ottenuto ritagliando l’immagine del sensore principale.

Quanto costa e quando esce?

Parte da 1.999 dollari per il modello da 256 GB e arriva a 3.199 dollari per quello da 2 TB. I preordini aprono il 16 ottobre e la disponibilità è prevista dal 23 ottobre.

Vale la pena rispetto a un iPad mini?

È la domanda che nessuna scheda tecnica risolve. Un iPad mini offre più superficie e un ecosistema maturo, iPhone Duo offre un unico dispositivo che sta in tasca. La differenza tra le due risposte dipende da quante volte al giorno serve davvero uno schermo grande lontano da casa.