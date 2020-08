Nel 2019 Apple ha acquistato 25 aziende, circa 2 al mese. È quanto detto da Tim Cook nel corso della conferenza annuale della Berkshire Hathaway. Una di queste aziende sarebbe l’israeliana Camerai.

Fondata nel 2014 da Aaron Wetzler, Erez Tal, Jonathan Rimon e Moty Kosharovsky, l’azienda aveva il nome di Tipit, poi nel 2018 cambiò nome in Camerai. Ma di cosa si occupa?

Camerai ha realizzato una tecnologia in grado di migliorare le foto mediante l’uso della realtà aumentata. Visto che Apple integrerà la tecnologia LiDAR nei prossimi iPhone 12, come ha fatto con gli iPad Pro, è probabile che questi algoritmi saranno usati in iOS 14.

L’azienda era finanziata da Atooro Fund e altri investitori per circa 3 milioni di dollari. Si vocifera che l’acquisizione da parte di Apple sia avvenuta per alcune decine di milioni.

I 13 dipendenti dell’azienda sono stati spostati negli uffici di Apple a Herzliya. Nel tempo Apple ha acquistato diverse aziende israeliane come Anobit, Prime Sense, LinX e RealFace.