Apple One come appare in iOS 14

L’informazione era stata spoilerata dallo stesso Tim Cook durante la conferenza stampa di ieri. Apple One, il piano in bundle dei servizi di Apple, è finalmente arrivato per funzionare per tutti gli utenti Apple.

La società ha annunciato di avere oltre 600 milioni di abbonati ai servizi nel mondo. Una cifra che crescerà con Apple One. Questi permette di avere più servizi pagando un prezzo ridotto. Servizi come:

Gli ultimi due non sono ancora disponibili in Italia e infatti faranno parte del piano Premier non disponibile da noi.

Gli altri 4 sono invece offerti in due bundle diversi:

Apple One individuale (14,95 € al mese) con 50 GB per iCloud Drive.

(14,95 € al mese) con 50 GB per iCloud Drive. Apple One Famiglia (19,95 € al mese) con 200 GB per iCloud Drive. Questo bundle si estende automaticamente a tutti i membri della famiglia fino a un totale di 6 persone.

Il primo mese di abbonamento è gratuito. Chi vorrà ulteriore spazio iCloud dovrà pagarlo a parte. Quindi il costo si aggiungerà a quello di Apple One.

Per attivarlo da subito basta aprire l’App Store da iOS e premere sul proprio avatar in alto a destra, per poi andare in Abbonamenti. Lì vedrete il banner di Apple One.