È disponibile da questo momento macOS 11, conosciuto comunemente come Big Sur. Si tratta di un aggiornamento importante per i Mac che introduce non solo delle novità, qui le principali e qui le minori, ma è una pietra miliare per un nuovo tipo di grafica neumorfica e soprattutto è ottimizzato per i nuovi processori M1.

Personalmente sto utilizzando questo sistema operativo dalla versione beta e non ho riscontrato problemi particolari. Prima di installarlo, però, mettetevi al riparo da disastri. Prendete in considerazione questi consigli:

Fate un backup con Time Machine prima dell’aggiornamento. In questo modo non rischiate di perdere dati se decidete di tornare indietro.

prima dell’aggiornamento. In questo modo non rischiate di perdere dati se decidete di tornare indietro. Considerate che Big Sur elimina il sistema Boot Camp . Quindi se lo usavate per Windows lo perderete.

. Quindi se lo usavate per Windows lo perderete. Accertatevi che le app principali che utilizzate, soprattutto per lavoro, siano state aggiornate per supportare la nuova versione. Rischiate di non poterle utilizzare più fino a quando saranno aggiornate (sempre se saranno aggiornate).

che utilizzate, soprattutto per lavoro, siano state aggiornate per supportare la nuova versione. Rischiate di non poterle utilizzare più fino a quando saranno aggiornate (sempre se saranno aggiornate). In Big Sur le app a 32 bit non funzionano. Accertatevi di avere accesso alle versioni più recenti a 64 bit.

Buon aggiornamento per chi può procedere senza rischi. Lo trovate qui.

Per la compatibilità con i vari modelli di Mac fate riferimento alla seguente tabella.