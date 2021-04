I famosi biscotti di Ted Lasso

Il 23 luglio arriverà la seconda stagione di Ted Lasso. Una serie tv rivelazione per Apple TV+. Rivelazione perché inizialmente pensavo fosse una serie sul calcio inglese, invece è un vero capolavoro.

Dialoghi azzeccati, tante emozioni, lezioni di leadership. Quanto basta per diventare fan della serie. Trovate la mia recensione completa in questa pagina.

Uno degli artefatti di Ted Lasso sono i suoi biscotti. Li prepara personalmente, li confeziona e li porta al suo capo ogni giorno per rallegrarle la giornata. Pare siano molto apprezzati. Ma come si cucinano?

A quanto pare durante il video Spring Loaded, che ha visto il lancio dei nuovi iMac e iPad Pro, Apple ha mostrato il trailer della seconda stagione di Ted Lasso. In un frame del video è apparsa un pezzo di ricetta. Il tutto è stato ovviamente recuperato e trascritto.

Per preparare i biscotti di Ted Lasso c’è bisogno:

340 grammi di burro

385 grammi di farina

150 grammi di zucchero granulato

Un cucchiaino raso di sale

Mescolate il tutto, meglio con un’impastatrice, fino a ottenere una sorta di impasto denso ma lavorabile a mano. Prendete una teglia da forno rettangolare e adagiate sul fondo un foglio di carta fondo. Stendete l’impasto sulla teglia fino a creare uno strato omogeneo alto qualche centimetro.

Mettete in forno a 180° per 20-30 minuti. Sfornate e tagliate il blocco in pezzi rettangolari. Potete anche aggiungere dei top di crema al cioccolato, a marmellata e così via. Buon appetito.