È stato atteso per mesi interi, ma finalmente sono disponibili gli aggiornamento per iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 e watchOS 7.4. Si tratta di aggiornamenti importanti, perché introducono funzioni molto utili per gli utenti.

Tra queste ricordiamo:

Sblocco dell’iPhone quando si indossa la mascherina e si possiede un Apple Watch

Miglioramento della voce di Siri in italiano

Popup di conferma per le app che vogliono tracciare i dati degli utenti

Scribble in italiano per iPad

La calibrazione del colore nelle Apple TV

E molto altro come il supporto all’AirTag, nuove emoji, il supporto all’abbonamento per i Podcast, la ricalibrazione delle batterie per iPhone 11 e così via.

Inoltre gli aggiornamenti risolvono molti bug di sicurezza e stabilità. Li trovate nelle apposite sezioni di aggiornamento dei rispettivi dispositivi.

Update: Apple ha appena aggiunto anche macOS 11.3.