Alcune delle tante tastiere realizzate da Apple

Una volta si diceva che Apple era un’azienda di computer. Vendeva essenzialmente dei Mac, con alcuni accessori, ma l’azienda si chiamava espressamente Apple Computer. Poi, dopo l’arrivo degli iPod, gli iPhone e tutto il resto, il suo nome è diventato solo Apple.

Forse la società dovrebbe cambiare di nuovo e chiamarsi Apple Tastiere considerando il numero di modelli di tastiere presenti nel suo catalogo. Anzichè creare un modello e renderlo compatibile con tutti i suoi prodotti, come vorrebbero i principi di minimalismo e semplicità, sembra quasi che la società costruisca una tastiera diversa per ogni prodotto.

Vediamo le più recenti.

Magic Keyboard Folio per iPad

La Magic Keyboard Folio per iPad

La società avrebbe potuto realizzare una Magic Keyboard riprendendo il modello già in vendita e rendendolo compatibile con i nuovi iPad. Un po’ come aveva fatto con gli Air.

Invece la società ha realizzato un modello tutto nuovo e, forse, anche migliore. La nuova Magic Keyboard Folio non lascia il tablet sospeso come nei Pro, ma apre un’aletta sul retro come per i Surface.

La cosa positiva è che questa soluzione consente di aggiungere una riga di tasti rapidi in cima alla tastiera, cosa che manca nella Magic Keyboard per i Pro.

La si trova su Amazon per 299 €.

Magic Keyboard per iPad Pro

La Magic Keyboard per iPad Pro

La Magic Keyboard per iPad Pro è sicuramente un dispositivo in rottura. La sto utilizzando in questo momento per scrivere e trovate la mia recensione qui. La trovo molto comoda, anche se attualmente con iPadOS 16.1 non è un granchè, per dei bug che Apple non ha ancora risolto.

Grazie all’attacco magnetico e ai connettori sul retro dell’iPad, permettono di usare il Pro sospeso sulla tastiera e non richiedono una fonte di alimentazione o di essere ricaricate. Sarà il tablet ad alimentarla, con tanto di retroilluminazione.

La trovate su Amazon per 369 €.

Magic Keyboard Folio per iPad Pro e Air

La Magic Keyboard Folio per iPad Pro e Air

Se le prime due tastiere non bastavano, ce n’è una che in realtà è stata rilasciata prima ma è tutt’ora in vendita. Si tratta della Magic Keyboard Folio per iPad Pro di 4° generazione e iPad Air di 5° generazione.

A differenza delle prime due tastiere, questa Folio non lascia il tablet sospeso ma si appoggia su una sezione della tastiera. Inoltre non ha un’aletta sul retro ma una sezione che si piega per sorreggerla. Sembra una via di mezzo tra le altre due tastiere.

Su Amazon costa 219 €.

La Smart Keyboard per iPad

La Smart Keyboard per iPad

Prima dell’avvento delle Magic Keyboard, c’erano le Smart Keyboard e sono tutt’ora in vendita. Si tratta di tastiere pensate per gli iPad di 9° generazione. Quindi gli iPad prima del nuovo modello di 10° generazione che assomiglia a un Air.

Questa tastiera ha una doppia funzione. Oltre a consentire di scrivere, funziona anche da custodia. Una volta piegata e chiusa permette di proteggere lo schermo e il retro del tablet, per trasportarlo in sicurezza.

La Smart Keyboard è su Amazon per 199 €.

Magic Keyboard con Touch ID per Mac

Magic Keyboard con Touch ID per Mac

Chiusa la carrellata di tastiere per iPad, ci sono quelle per Mac. Lasciando da parte quelle integrate nei MacBook, tra meccanismo a farfalla e a forbice, in catalogo ci sono tastiere per Mac.

La Magic Keyboard è una tastiera in vendita da numerosi anni, ma la più recente integra il tasto Touch ID per poter entrare in modo sicuro anche usando un Mac mini, Mac Pro o Mac Studio.

Su Amazon vendono questo modello con Touch ID che costa 159 €, ma è in vendita anche il modello senza Touch ID che costa 107 €.

Magic Keyboard con tastierino numerico

La Magic Keyboard con tastierino numerico

Con la tastiera Magic Keyboard per Mac troviamo anche una variante con tastierino numerico, utile per chi lavora molto con i numeri ogni giorno e ha bisogno di digitarli velocemente, magari per fargli di Excel.

Questa versione con Magic Keyboard con tastierino numerico costa 135 € su Amazon.

Esiste anche una versione nera, nata per le versioni Pro dei Mac, ma che funziona con tutti i Mac in generale. È praticamente identica al modello bianco, ma visto che è più elegante costa di più. Infatti la trovate su Amazon per 202,58 €.

Come vedete ci sono 8 tastiere diverse nel catalogo della società e alcune varianti, tutte realizzate da Apple.