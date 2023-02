Carol Surface, nuova Chief People Officer di Apple

Disney ha annunciato 7.000 licenziamenti. Ed è solo il caso più recente tra i big del settore tecnologico. Amazon ne ha licenziati 18.000 a gennaio, 12.000 in Google, 10.000 in Microsoft, 400 in Spotify. E in Apple? Apple non ha licenziato nessuno.

La società di Cupertino, nonostante il calo del 5% del fatturato nel primo trimestre del 2023, non ha deciso di non lasciare persone a casa. Anzi, il primo gesto è arrivato da Tim Cook che si è tagliato lo stipendio.

A tal proposito ora arriva anche un’altra mossa che confermerebbe il “pensare differente” di Apple, in un settore con dei grandi licenziamenti di massa: la società ha assunto il suo primo CPO (Chief People Officer).

Cosa fa un Chief People Officer?

Il Chief People Officer, o CPO, è un dirigente di alto livello responsabile di tutti gli aspetti della funzione risorse umane di un’organizzazione. L’obiettivo del CPO è quello di garantire che il capitale umano dell’organizzazione sia gestito in modo efficace ed efficiente e che tutti i dipendenti dell’organizzazione ricevano il miglior ambiente di lavoro possibile.

Questi è responsabile di un’ampia gamma di compiti, dal reclutamento, alla formazione e al mantenimento dei migliori talenti, allo sviluppo e al mantenimento di una cultura che incoraggi la crescita e l’innovazione. Il CPO è anche responsabile della creazione e dell’attuazione di politiche e procedure che garantiscano la salute e la sicurezza dei dipendenti, nonché della creazione di un ambiente di fiducia e rispetto. Inoltre, è responsabile dello sviluppo di strategie per garantire la conformità dell’organizzazione a tutte le leggi e le normative vigenti.

Ha anche il compito di sviluppare ed eseguire una strategia completa di coinvolgimento dei dipendenti che includa feedback continui, premi, riconoscimenti e incentivi. Il CPO è anche responsabile del miglioramento del morale e della produttività dei dipendenti e dello sviluppo di una cultura che incoraggi la collaborazione e l’innovazione. Inoltre, deve creare e mantenere un ambiente di lavoro positivo e promuovere una cultura di rispetto e dignità.

Il CPO deve sviluppare e implementare strategie di comunicazione efficaci per garantire che tutti gli stakeholder siano informati dei cambiamenti e degli sviluppi all’interno dell’organizzazione.

Chi è Carol Surface?

Il suo cognome ironicamente ricorda un prodotto Microsoft. Carol Surface ha lavorato dal 2013 presso Medtronic, un’azienda di soluzioni mediche da 100.000 dipendenti. Il suo ruolo era praticamente lo stesso: Chief Human Resources Officer.

Prima di Medtronic ha ricoperto lo stesso ruolo anche per la grande catena Best Buy negli Stati Uniti, oltre ad aver coperto ruoli esecutivi precedentemente per Pepsi e altre aziende.

Inoltre è membro dell’Advisory Board presso la University of South Carolina Center for Executive Succession, della Society for Industrial and Organizational Psychology ed è fellow della National Academy of Human Resources (NAHR).

Ha un dottorato in Psicologia Organizzativa Industriale presso la Central Michigan University.

Cosa farà Carol Surface?

Nel 2017 Apple nominò Deirdre O’Brien quale vice presidente delle persone di Apple. Successivamente, nel 2019, Deirdre prese anche il posto di Angela Ahrendts, ex vice presidente degli Apple Store.

Quindi Deirdre era sia vice presidente degli Apple Store che delle persone in Apple. L’ingresso di Carol Surface solleva Deirdre della seconda carica, per darle modo di concentrarsi sugli Apple Store.

Apple non é più nella classifica delle 100 migliori aziende dove lavorare di Glassdoor.



Pesano le scelte sull’obbligo del lavoro ibrido.



? https://t.co/BhoAua9OQZ pic.twitter.com/muTsbW4MOe — Melamorsicata.it (@melanews) January 14, 2023

Considerando i turbamenti degli ultimi anni, per esempio il movimento AppleToo, le minacce di licenziamenti per la poca flessibilità dello smart working e l’essere spariti dalla classifica delle 100 aziende dove si vorrebbe lavorare, avere un Chief People Officer può aiutare a rimettere sui binari il buonumore dei dipendenti.

In conclusione

Tim Cook ha dimostrato che Apple non è un’azienda come tutte le altre con la sua decisione di non licenziare nessuno nonostante le difficoltà economiche del primo trimestre 2023.

Questo gesto, unito alla nomina di Carol Surface come primo Chief People Officer, dimostra che Apple sta cercando di effettuare un cambiamento importante nella gestione delle risorse umane. Il compito di Carol Surface è quello di creare un ambiente di lavoro amichevole e sicuro che incoraggi la collaborazione e l’innovazione, fornendo il tipo di ambiente di cui i dipendenti avrebbero bisogno per prosperare.

La sua posizione aiuterà Apple a migliorare il morale dei dipendenti con politiche e programmi che aumenteranno il coinvolgimento dei dipendenti, incoraggeranno la crescita e i premi. La sua esperienza nelle grandi aziende, unita alla sua educazione in psicologia organizzativa e industriale, contribuirà sicuramente a portare Apple a un grande successo.