Stomp, un client per Mastodon per Apple Watch

Stomp per Apple Watch

Nel corso dell’ultimo anno, abbiamo assistito al lancio di numerosi nuovi client Mastodon per iPhone, iPad e Mac nell’App Store. Uno degli ultimi arriva dallo sviluppatore Will Bishop che presenta Stomp: un’app che permette agli utenti di Apple Watch di accedere a Mastodon direttamente dal polso.

Stomp porta Mastodon su watchOS

Per coloro che non lo sanno, Will Bishop è il creatore di Chirp, un popolare client Twitter per l’Apple Watch. Quando Twitter ha chiuso la sua API per le app di terze parti, anche Chirp è stato dismesso.

Ma ora lo sviluppatore sta rivitalizzando il suo progetto con Stomp, che funziona con la rete sociale decentralizzata Mastodon. E l’uso dell’app è piuttosto semplice.

Dopo aver installato l’app su iPhone e Apple Watch, tutto quello che bisogna fare è configurare l’account Mastodon tramite l’iPhone e il gioco è fatto. L’account sarà sincronizzato con l’Apple Watch.

Come descritto da Bishop, Stomp porta l’ “esperienza completa” di Mastodon sull’Apple Watch con accesso a una “timeline infinita, trend, liste, ricerca e anche messaggi“. Proprio come ci si aspetterebbe, l’app permette agli utenti di mettere like e boostare i post, visualizzare le risposte e anche rispondere o creare un nuovo post direttamente dallo smartwatch.

Per coloro che possiedono un Apple Watch Series 7 o versioni successive, è possibile utilizzare anche la tastiera virtuale integrata per creare nuovi post. Stomp fornisce inoltre un facile accesso alle notifiche, menzioni e argomenti di tendenza.

Chirp non è la sola app Twitter ad aver chiuso negli ultimi mesi.

Le nuove politiche di Twitter/X hanno già posto fine ad altri client Twitter di terze parti come Twitterrific, Tweetbot di Tapbots, Echofon, Fenix e altri. E, come Bishop, diversi di questi ex sviluppatori di app Twitter si sono riproposti per sviluppare per Mastodon.

Tapbots, per esempio, ha rinunciato a Twitter e ha lanciato Ivory per gli utenti di Mastodon. Il developer di Fenix ha lanciato l’app Mastodon Woolly, e il developer dell’app Twitter Aviary ha creato l’app Mastodon Mammoth.

Il principale differenziatore di Stomp rispetto al resto di questi nuovi client Mastodon di terze parti è, ovviamente, il fatto che funziona su Apple Watch.

Spiega Bishop, “Da quando è avvenuta l’acquisizione di Twitter/X, la gente mi ha chiesto di costruire un’app di tipo Chirp per Mastodon, e Stomp è la mia risposta a quella richiesta.“

“Stomp dà a Mastodon il trattamento Chirp, comprese tutte le principali funzionalità che ti aspetteresti da un’app Mastodon per iPhone, ma nel mio stile caratteristico per Apple Watch“, aggiunge.

Stomp su App Store

Stomp pesa 2,8 MB ed è in download gratuito sull’App Store, non tutte le sue funzionalità sono disponibili gratuitamente.

Tramite un acquisto in-app, si può scegliere di aggiornare a “Stomp Pro“. Questo permette di creare e rispondere ai post, utilizzare i messaggi diretti e accedere alla ricerca e alle liste.

Stomp Pro costa 0,99 € al mese o 11,99 € all’anno.

In conclusione

Stomp si presenta come una soluzione innovativa per gli utenti di Apple Watch che desiderano accedere a Mastodon direttamente dal loro polso.

Grazie all’abilità dello sviluppatore Will Bishop nel portare l’esperienza completa di Mastodon sull’Apple Watch, gli utenti possono godere di una vasta gamma di funzionalità, tra cui timeline, trend, liste, messaggi e altro ancora.

La possibilità di mettere like, boostare, rispondere e creare nuovi post direttamente dallo smartwatch rende l’interazione con la piattaforma social decentralizzata ancora più comoda e immediata.

