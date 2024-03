FinanceKit: Il Framework che Cambierà le tue App di Budget Personale 2

FinanceKit si sta rivelando una soluzione fondamentale nell’ambito del budget personale e del tracking finanziario, grazie alla sua capacità di immagazzinare ordini visibili in Apple Wallet e di interagire tramite FinanceStore e FinanceKitUI, offrendo un’interfaccia utente standardizzata.

Questo framework Swift si distingue per la gestione e l’analisi dei dati finanziari nelle applicazioni, con supporto per operazioni, portafogli, movimenti, valute e calcoli finanziari.

Il supporto in servizi come Apple Card, Apple Cash e Saving, in combinazione con FinanceKit, potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti gestiscono le loro finanze personali, migliorando l’integrazione con le app di budget esistenti e la sicurezza dei dati finanziari.

L’obiettivo di FinanceKit è fornire un sistema sicuro e affidabile per il trattamento dei dati finanziari, incoraggiando al contempo gli sviluppatori a contribuire al suo perfezionamento.

Cos’è il FinanceKit?

FinanceKit emerge come un framework per iOS e Mac focalizzato sulla gestione dei dati finanziari. Questo strumento si rivela essenziale per sviluppatori che mirano a creare applicazioni capaci di manipolare modelli di dati finanziari, effettuare calcoli relativi a valute, gestire portafogli e molto altro ancora.

Grazie alla sua licenza MIT, FinanceKit invita la comunità di sviluppatori a contribuire al suo miglioramento, rendendolo un progetto dinamico e in continua evoluzione.

Installazione e Utilizzo : L’installazione di FinanceKit avviene tramite Swift Package Manager, semplificando l’integrazione in progetti esistenti. Questa facilità di implementazione spiana la strada a una vasta gamma di applicazioni finanziarie, dalle più semplici alle più complesse.

: L’installazione di FinanceKit avviene tramite Swift Package Manager, semplificando l’integrazione in progetti esistenti. Questa facilità di implementazione spiana la strada a una vasta gamma di applicazioni finanziarie, dalle più semplici alle più complesse. Struttura e Metodologia : Il framework fornisce una struttura organizzata per lo sviluppo di progetti software, includendo librerie, strumenti e metodologie specifiche. Questo approccio non solo promuove la riutilizzabilità del codice e la coerenza, ma anche riduce il tempo speso dagli sviluppatori per scrivere codice ripetitivo per compiti comuni.

: Il framework fornisce una struttura organizzata per lo sviluppo di progetti software, includendo librerie, strumenti e metodologie specifiche. Questo approccio non solo promuove la riutilizzabilità del codice e la coerenza, ma anche riduce il tempo speso dagli sviluppatori per scrivere codice ripetitivo per compiti comuni. Impatto sulle Applicazioni Finanziarie: il framework è progettato per supportare lo sviluppo di applicazioni che necessitano di gestire dati finanziari complessi, come denaro, valute, azioni, portafogli e transazioni. La sua capacità di fornire una solida base per la costruzione di software robusto apre nuove prospettive per gli sviluppatori di app di budget personale, consentendo loro di concentrarsi maggiormente sulle specificità dell’applicazione anziché sulle basi del lavoro con dati finanziari.

Cosa sono Apple Card, Apple Cash e Saving

Apple lavora da tempo a soluzioni finanziarie da usare nel suo ecosistema, purtroppo quasi tutte per il mercato americano. Apple Card, Apple Cash e Apple Savings sono servizi, integrati nell’ecosistema Apple, offrono un’esperienza utente fluida e incentivi attraenti, come il cashback istantaneo e gli interessi sui risparmi.

Apple Card, realizzata in collaborazione con Goldman Sachs, è progettata per funzionare in simbiosi con iPhone e l’app Wallet. Gli utenti beneficiano di cashback istantaneo su acquisti, depositato direttamente in un conto Savings gestito da Goldman Sachs Bank USA.

È interessante notare che Apple Savings vanta un APY del 4.15%, rendendolo un’opzione di risparmio allettante senza costi nascosti. Questo tasso di interesse, calcolato giornalmente e composto mensilmente, permette agli utenti di ottimizzare i loro risparmi nel tempo.

Apple Cash, d’altra parte, funziona come un servizio di pagamento peer-to-peer, consentendo agli utenti di inviare e ricevere denaro tramite iMessage. Integrato con Apple Pay e l’app Wallet, Apple Cash può essere utilizzato immediatamente per acquisti o trasferito su un conto esterno. Inoltre, se un conto Savings non è attivato, il cashback guadagnato con Apple Card viene depositato in Apple Cash, che funge da conto debito digitale.

Servizio Caratteristiche Principali Apple Card Cashback istantaneo, nessun costo, integrazione con Wallet Apple Cash Pagamenti peer-to-peer, integrazione con Apple Pay Apple Savings APY del 4.15%, nessun costo nascosto, visualizzazione e gestione tramite Wallet

Questi strumenti non solo semplificano la gestione finanziaria quotidiana ma incentivano anche una cultura del risparmio e dell’investimento tra gli utenti Apple, offrendo un’esperienza utente superiore e vantaggi finanziari tangibili.

Come FinanceKit può migliorare le app di budget personale

FinanceKit si posiziona come una risorsa essenziale per le app di budget personale, offrendo un’ampia gamma di servizi che possono migliorare significativamente l’esperienza degli utenti.

Tra questi, troviamo fonti di finanziamento, servizi finanziari, servizi tecnici e servizi di crescita. Questo approccio multidimensionale consente alle app di budget di fornire previsioni finanziarie più accurate, opportunità di investimento migliori e consigli finanziari personalizzati.

Servizi Offerti da FinanceKit:

Fonti di Finanziamento e Servizi Finanziari: Questi servizi aiutano le app a offrire agli utenti accesso a una varietà di opzioni finanziarie, migliorando la gestione delle finanze personali.

Questi servizi aiutano le app a offrire agli utenti accesso a una varietà di opzioni finanziarie, migliorando la gestione delle finanze personali. Servizi Tecnici: Supporto nello sviluppo di funzionalità avanzate, garantendo un’applicazione robusta e affidabile.

Supporto nello sviluppo di funzionalità avanzate, garantendo un’applicazione robusta e affidabile. Servizi di Crescita: Strumenti per espandere la base di utenti, aumentare l’engagement e migliorare i tassi di ritenzione.

L’integrazione di FinanceKit nelle app di budget personale non solo arricchisce l’offerta con funzionalità avanzate ma contribuisce anche a una gestione finanziaria più efficace e personalizzata per l’utente finale.

Inoltre i dati provenienti dall’uso dell’Apple Card, Apple Cash e Saving possono essere importati nelle app di terzi, per avere l’aggregazione delle informazioni di spesa mensile in modo automatico.

Da un lato Apple si garantisce un aumento dell’utilizzo dei suoi prodotti e dall’altro gli utenti possono decidere di scegliere la loro app preferita per tracciare il budget mensile, evitando di inserire i dati a mano.

Sviluppo di app con FinanceKit

Sviluppare app con FinanceKit apre un mondo di possibilità per gli sviluppatori che desiderano creare soluzioni finanziarie personalizzate, sicure e integrate.

Grazie alla compatibilità con iOS 17.0+, iPadOS 17.0+ e Mac Catalyst 17.0+, FinanceKit offre un’ampia gamma di funzionalità per gestire dati finanziari direttamente all’interno delle app.

Caratteristiche Principali di FinanceKit:

Gestione Sicura: Con FinanceStore , gli sviluppatori possono memorizzare in modo sicuro gli ordini in Apple Wallet, garantendo la protezione dei dati finanziari degli utenti.

Con , gli sviluppatori possono memorizzare in modo sicuro gli ordini in Apple Wallet, garantendo la protezione dei dati finanziari degli utenti. Accesso Autorizzato: Le funzioni authorizationStatus() e requestAuthorization() consentono di verificare e richiedere l’accesso ai dati finanziari, rispettando la privacy e la sicurezza degli utenti.

Le funzioni e consentono di verificare e richiedere l’accesso ai dati finanziari, rispettando la privacy e la sicurezza degli utenti. Integrazione Dati Finanziari: Attraverso metodi come accounts(query: AccountQuery) e accountHistory(since: FinanceStore.HistoryToken?, isMonitoring: Bool) , è possibile recuperare e monitorare la cronologia finanziaria degli utenti, offrendo una visione completa della loro situazione finanziaria.

L’installazione di FinanceKit è semplice, richiedendo solo l’aggiunta come dipendenza nel file Package.swift e l’importazione nel progetto. Questa facilità di implementazione, unita alla documentazione aperta alle contribuzioni della comunità, rende FinanceKit uno strumento prezioso per lo sviluppo di app finanziarie avanzate e personalizzate.

In conclusione

Attraverso l’esplorazione delle capacità di FinanceKit, emerge chiaramente il suo potenziale per migliorare le applicazioni di budget personale, fornendo allo stesso tempo sicurezza e facilità d’uso.

La sua integrazione con i servizi Apple come Apple Card e Apple Cash apre possibilità per una gestione finanziaria più accessibile e intuitiva, offrendo agli utenti una visione olistica delle loro finanze.

Lo sguardo approfondito alle varie funzionalità e integrazioni di FinanceKit dimostra come possa servire da fondamento solido per lo sviluppo di app finanziarie robuste, sicure ed efficaci.

Inoltre, la discussione sull’integrazione di FinanceKit con le piattaforme esistenti e i servizi offerti spiana la strada per una maggiore personalizzazione e accessibilità nel campo delle finanze personali.

Mentre il campo delle applicazioni finanziarie continua a evolversi, strumenti come FinanceKit saranno cruciali nel guidare l’innovazione e nell’offrire soluzioni sempre più performanti agli utenti.

Non resta che attendere, come facciamo ormai da anni, l’arrivo di alcuni servizi di Apple in Europa, come Apple Cash e Apple Card.