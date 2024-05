L’iPad come strumento di lavoro per designer? Apple lo dimostra in modo pratico attraverso delle scarpe Nike. Di recente, le Nike Air Max di Tim Cook hanno attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti.

Durante l’evento “Let Loose” di Apple, il CEO ha sfoggiato un paio esclusivo di Nike Air Max personalizzate con dettagli ispirati all’Apple Pencil e all’iPad.

La sneaker presentava il logo Swoosh ispirato dalla penna e la scritta “Made on iPad” sulla linguetta.

Queste Nike rare non saranno messe in vendita, essendo state create appositamente per celebrare il lancio del nuovo iPad Air con chip M2 e iPad Pro con M4.

Gli appassionati di Nike da collezione e prodotti Apple ammireranno i dettagli artigianali che richiamano le linee di un disegno realizzato con l’Apple Pencil Pro.

Tim Cook è nel consiglio di amministrazione di Nike

Tim Cook, l’attuale CEO di Apple, è membro del consiglio di amministrazione di Nike dal 2016.

Apple e Nike hanno collaborato ampiamente negli ultimi anni e è probabile che continueranno a farlo, sebbene Nike dovrà affrontare una maggiore concorrenza da marchi come Under Armour e Adidas.

Altri incarichi di Tim Cook

Oltre al suo ruolo in Nike, Cook ricopre le seguenti posizioni:

Membro del consiglio di amministrazione della National Football Foundation

Trustee della Duke University

Nel 2015, Cook ha annunciato l’intenzione di donare l’intera sua fortuna in beneficenza. Secondo Forbes, il patrimonio netto di Cook ammonta a 1,9 miliardi di dollari nel 2023.

La scelta di usare l’iPad Pro per disegnare delle Nike Air Max

Nike Air Max "Made on iPad": L'esclusività ai Piedi di Tim Cook 5

L’iPad Pro è un dispositivo versatile che può gestire un’ampia gamma di attività, dal lavoro alla creatività all’intrattenimento. L’integrazione con Apple Pencil è una funzione chiave per i compiti creativi, consentendo esperienze di disegno e pittura naturali.

L’iPad Pro è un’ottima piattaforma per il lavoro creativo, con potenti app per modellazione 3D, animazione e produzione musicale disponibili. Inoltre, offre funzionalità di intrattenimento come lo streaming di film, programmi TV e musica, oltre ad altoparlanti di alta qualità per la riproduzione audio.

Flusso di lavoro creativo semplificato

L’iPad Pro semplifica il flusso di lavoro creativo grazie a funzioni come Continuity Drawing e Continuity Editing. Continuity Drawing consente di creare un nuovo disegno sull’iPad/iPhone e inserirlo direttamente in un documento sul Mac.

Continuity Editing, invece, permette di apportare modifiche in tempo reale a PDF e immagini sul Mac utilizzando l’iPad/iPhone, come aggiungere annotazioni, firme, testo e forme.

Potenti app creative

L’App Store offre una vasta selezione di app ottimizzate per iPad Pro, tra cui molti giochi che sfruttano le capacità del dispositivo. Numerose app di disegno e pittura digitale, come Procreate e Adobe Fresco, consentono di creare opere d’arte complesse utilizzando Apple Pencil.

La potenza dell’iPad Pro, combinata con la precisione di Apple Pencil, lo rende uno strumento ideale per disegnare e dare vita a nuove creazioni.

Il fenomeno delle sneakers da collezione

Le sneakers diventano oggetti di culto

Le sneakers non sono più semplici calzature sportive, ma veri e propri oggetti di culto nel mondo della moda. Modelli iconici come le Nike Air Max 1, le Adidas Samba e le Converse Chuck 70 sono diventati must-have per collezionisti e appassionati di streetwear.

Collaborazioni esclusive

Il fenomeno delle sneakers da collezione è alimentato da collaborazioni limitate tra brand di moda e aziende sportive. Queste edizioni speciali, come le Yeezy Boost 350 di Adidas e Kanye West o le sneakers Off-White, diventano oggetti di desiderio per i collezionisti, con valori che aumentano nel tempo.

Customizzazione e personalizzazione

Sempre più marchi offrono opzioni di personalizzazione per le sneakers, consentendo ai clienti di creare modelli unici. Nike, ad esempio, ha lanciato il servizio “Unlocked By You” per la personalizzazione di alcuni modelli iconici.

Investimento e rivendita

Le sneakers da collezione non sono solo oggetti di moda, ma anche potenziali investimenti. Piattaforme come StockX permettono di acquistare, vendere e persino mettere all’asta modelli rari e limitati, cavalcando l’onda del mercato delle sneakers da collezione.

Modelli iconici e tendenze

Tra i modelli più ricercati troviamo:

Nike : Air Jordan 1 Retro, Cortez, Air Jordan 1 Low

: Air Jordan 1 Retro, Cortez, Air Jordan 1 Low Adidas : Samba, Gazelle, Stan Smith, Campus 00

: Samba, Gazelle, Stan Smith, Campus 00 New Balance : 327, 550, 539, 574

: 327, 550, 539, 574 Converse : Chuck 70

: Chuck 70 Vans: Old Skool, Sk8-Hi

Le tendenze attuali includono colori neutri come bianco e grigio, ma anche tinte vivaci come il giallo canarino e il bordeaux. Inoltre, sono molto apprezzati i modelli vintage, le silhouette chunky e le sneakers con suola platform.

Le Nike “Made on iPad” saranno vendute?

Nike Air Max "Made on iPad": L'esclusività ai Piedi di Tim Cook 6

Le Nike Air Max “Made on iPad” sono state create appositamente per l’evento Apple “Let Loose”. Questi esclusivi modelli non saranno messi in vendita al pubblico, rendendoli un oggetto da collezione molto ambito.

Dettagli Esclusivi

Le sneakers presentano dettagli unici ispirati ad Apple:

Logo Swoosh ispirato all’Apple Pencil Scritta “Made on iPad” sulla linguetta Cuciture decorative che richiamano le linee di un disegno

Questi elementi celebrano l’integrazione tra l’iPad Pro e l’Apple Pencil, strumenti utilizzati per la progettazione delle sneakers.

Oggetto da Collezione

L’esclusività di queste Nike Air Max le rende un oggetto di culto per gli appassionati di sneakers e prodotti Apple. La loro limitatissima disponibilità aumenta il desiderio di possederle, rendendole una vera e propria opera d’arte.

Sebbene non siano destinate alla vendita, è probabile che queste sneakers finiscano nelle mani di collezionisti disposti a pagare cifre astronomiche per averle.

Valore Simbolico

Oltre al valore di collezione, le “Made on iPad” rappresentano un simbolo dell’integrazione tra moda, tecnologia e creatività. Dimostrano come l’iPad Pro possa essere uno strumento potente per il design e l’espressione artistica.

In conclusione

Le Nike Air Max 1 “Made on iPad” celebrano l’integrazione tra l’iPad Pro, l’Apple Pencil e la creatività nel design.

Sebbene queste sneakers non siano destinate alla vendita, rappresentano un’opera d’arte unica.

Incarnano la fusione tra moda, tecnologia e arte. L’iPad Pro si conferma uno strumento versatile per dare vita alle idee creative, semplificando il flusso di lavoro. Queste sneakers rimarranno un simbolo dell’innovazione e della collaborazione tra giganti come Apple e Nike.

L’esclusività delle “Made on iPad” le rende oggetti ambiti dai collezionisti. Il loro valore trascende quello monetario, riflettendo l’impegno costante di aziende come Apple nel spingere i confini della creatività. Prodotti come questi ispirano a esplorare nuove possibilità e a non porre limiti all’immaginazione.