app Wallet

L’idea venne ad Apple molti anni fa. Avere un Wallet dove poter integrare tutti i biglietti elettronici, i metodi di pagamento e accogliere le integrazioni future. Fu presentato alla WWDC del 2012 e integrato in iOS 8.

Da allora l’app Wallet consente di portare con se i biglietti dell’aereo, del treno, ma anche tessere virtuali (come il codice della lotteria degli scontrini). Non per ultimo le carte di credito e di debito compatibili con Apple Pay, per poter pagare in sicurezza.

Apple da anni spinge a poter integrare anche i documenti personali, come la patente o il passaporto. In pratica l’app Wallet dovrebbe virtualizzare tutti i documenti presenti nel portafogli, in sicurezza. Ma per farlo c’è bisogno che le autorità competenti ne diano i permessi.

Permessi che potrebbero non arrivare, perché dare il potere a una big company di conservare documenti ufficiali, anche se con un’ottima reputazione come Apple, non è benvista. Non si renderebbe un buon servizio ai cittadini. Le big company potrebbero cambiare anima in futuro mettendo a repentaglio le informazioni ottenute.

Per questo motivo l’Unione Europea, come riporta Reuters, mira a creare la sua app Wallet. Questa dovrebbe funzionare come quella di Apple, solo che sarà multi piattaforma e i dati saranno gestiti dal governo e non da un’azienda privata.

Al momento non si conoscono i dettagli, ma pare che l’obiettivo sia realizzare una sorta di Io.app come quella italiana, ma funzionante in tutta UE. All’interno la possibilità di avere documenti ufficiali, conservare password, sistemi di pagamento, la patente e molto altro. Il tutto protetto da sistemi biometrici come il Face ID.

Avere il Wallet dell’UE consentirà di tenere i dati degli utenti al sicuro, evitando che aziende di terzi possano usare quei dati per fini commerciali. Al momento non conosciamo le tempistiche di realizzazione del progetto, ma voci dichiarano che il tutto diventerà operativo per l’integrazione entro un anno.