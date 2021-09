L’invito dell’evento California Streaming del 14 settembre

Ormai era nell’aria. Un’aria frizzantina che nelle ultime settimane ha reso ben visibile la previsione: un evento Apple per il 14 settembre (un martedì). E in effetti è arrivata la conferma poco fa.

Apple ha ufficializzato l’evento California Streaming pochi minuti fa utilizzando proprio la giornata di oggi, un martedì, anticipando la comunicazione di una settimana dall’evento come da tradizione.

L’appuntamento da segnare in calendario è per il 14 settembre alle ore 10:00 di Cupertino, vale a dire alle 19:00 in Italia. La società avverte che sarà trasmesso dall’Apple Park in streaming. In fondo il titolo del Keynote è proprio California Streaming.

Nell’invito c’è un panorama, forse la costa di Monterey. Se così fosse potrebbe essere collegato a macOS 12 Monterey e quindi fare riferimento all’arrivo di novità per i MacBook. Il logo luminoso al centro della scena potrebbe indicare proprio il retro di un MacBook.

Un indizio strano, considerando che ci aspettiamo il lancio dei nuovi iPhone 13 e Apple Watch serie 7. Cosa si nasconde dietro tutto questo? Non ci resta che scoprirlo. La società indica che l’evento durerà 2 ore quindi c’è tempo per tante novità.

Vi lascio alla pagina dove troverete lo streaming.