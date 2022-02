Quanto è interessata Apple a conquistare il mercato con un iPad pieghevole? Probabilmente molto. La società ha depositato molti brevetti in merito e si dice stia già testando alcuni prototipi. Di certo la società tenterà di sfruttare la forma attuale, con le tecnologie attuali, il più possibile.

È anche vero che le tecnologie per schermi pieghevoli sono al loro status iniziale, quindi non abbiamo ancora abbastanza maturità per ottenere un prodotto di qualità durevole negli anni. Pare, infatti, che i modelli attualmente in vendita presso la concorrenza, come i Fold di Samsung, siano abbastanza delicati.

Ma la ricerca verso il pieghevole non passa solo dagli smartphone. Questi sono dei dispositivi che accoglierebbero questa rivoluzione in modo naturale. Un dispositivo dallo schermo grande, ma facile da trasportare sarebbe fantastico.

Pare però che Apple sia interessata anche a qualcos’altro, come un ibrido tra un MacBook e un iPad. L’idea è stata condivisa da Mark Gurman nella sua newsletter settimanale Power On. Secondo il giornalista Apple sta lavorando a un dispositivo con schermo da ben 20 pollici, in grado di funzionare sia come tablet che come computer portatile.

Per qualcuno l’idea potrebbe sembrare troppo futuristica. Forse lo è, ma memoria storica vuole che negli anni siano visti passare numerosi brevetti su questo device. Dal MacBook con tastiera completamente touchscreen, fino allo schermo grande arrotolatile.

Secondo Gurman questo prodotto sarà presentato nel 2025, ma potrebbe slittare anche al 2027. Avrà schermo 4K e piegato a metà potrebbe far apparire una tastiera virtuale a grandezza naturale 1:1 per scrivere sull’altra metà dello schermo.

Un ibrido del genere porterebbe a una nuova categoria di prodotto: un iPad dallo schermo molto grande e un MacBook molto portatile.

C’è da dire che la quantità di nuova tecnologia da integrare per ottenere un prodotto di qualità è così elevata, che nel mentre diventi qualcosa di concreto potrebbe subire tantissimi cambiamenti nei prossimi anni, quindi al momento resta un’indiscrezione interessante di cui tenere traccia, ma nulla di più.