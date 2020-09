Logo di Apple per l’evento Time Flies

La giornata è quella classica della festa. La festa è l’evento che Apple terrà questa sera alle ore 19:00 in Italia. L’evento Time Flies, vale a dire il tempo vola, è il primo evento dopo quello della WWDC 2020.

Probabilmente come quello di giugno, anche questo si terrà mediante una registrazione fatta a priori dai manager della società. Ma cosa potremmo vedere? Ecco la raccolta delle migliori indiscrezioni.

Apple Watch serie 6

Secondo alcune indiscrezioni Apple potrebbe presentare due modelli di Apple Watch questa sera. Uno che potremmo definire Apple Watch SE, vale a dire un modello depotenziato e più economico. Questi dovrebbe avere le stesse caratteristiche della serie 4, ovvero una serie 5 privo di display always-on.

Il secondo modello è un Apple Watch serie 6 vero e proprio, quindi una evoluzione della serie 5. Forse sarà chiamato Apple Watch Pro. Non è previsto una modifica nel design, ma dal punto di vista hardware dovremmo vedere l’aggiunta del sensore per rilevare la quantità di ossigeno nel sangue e una serie di nuovi algoritmi, come quello per rilevare l’arrivo di attacchi di panico.

Potremmo vedere sparire il sensore Force Touch, per la doppia pressione sullo schermo. Questo consentirà di ridurre i consumi e avere uno schermo più sottile. Non è prevista una batteria più grande, quindi probabilmente l’autonomia non cambierà. Il processore dovrebbe vedere un upgrade.

In dubbio se ci sarà la virtualizzazione del pulsante laterale e l’integrazione del Touch ID su di esso. Il sensore biometrico permetterebbe fornire un grado di sicurezza in più. Le indiscrezioni vogliono anche nuove colorazioni e nuovi cinturini.

iPad Air

Secondo le indiscrezioni la società dovrebbe presentare anche i nuovi iPad Air e i nuovi iPad. I primi potrebbero ereditare il design degli iPad Pro, quindi abbandonare il Touch ID a favore del FaceID. A meno che il Touch ID non sia integrato nel pulsante di accensione, come previsto per l’Apple Watch.

Anche se lo schermo dovrebbe essere simile a quello per iPad Pro, dovrebbero mancare alcune cose “Pro”, tra cui la tecnologia a 120 Hz, il sensore LiDAR, la doppia fotocamera e altri componenti. Questo per giustificare il prezzo più basso e per differenziare i due modelli di tablet.

L’iPad classico, la versione più economica, dovrebbe vedere alcune migliorie ma niente di rivoluzionario. In dubbio l’aggiornamento degli iPad mini.

AirTag

Rendering dell’AirTag

La società dovrebbe presentare gli AirTag. Si tratta dei bottoni intelligenti in grado di aiutare a ritrovare gli oggetti. Grazie all’integrazione del chip U1, gli stessi che abbiamo visto negli iPhone 11, gli AirTag saranno in grado di indicare precisamente la propria posizione in una stanza.

L’integrazione con iOS farà il resto. La società avrebbe ideato un’interfaccia che usa la realtà aumentata per vedere, con una freccia, dove si trova l’oggetto che stiamo cercando. Quindi l’AirTag può essere inserito in borse, zaini, attaccato alle chiavi, al telecomando e così via.

Al momento non sappiamo quanto costeranno i bottoni e la loro autonomia.

Apple One

Apple One è il nome del bundle di servizi che Apple sta preparando per i suoi clienti. Non sappiamo se questi sarà presentato questa sera o il prossimo mese, con l’arrivo degli iPhone 12. Sta di fatto che potrebbero arrivare varie fasce di abbonamento.

Quella basilare dovrebbe prevedere Apple Music e Apple TV+. La società ne ha preparate altre più generose, con prezzi ovviamente più alti, per includere anche Apple Arcade, Apple News+, iCloud Drive e altri.

Secondo alcune indiscrezioni la società starebbe pensando anche ad un Apple Fitness+ per offrire una serie di allenamenti sportivi in stile Peloton, con schede da monitorare con Apple Watch, iPhone, iPad e Apple TV.

Sistemi Operativi

L’evento sarà una ghiotta occasione per annunciare le date di disponibilità dei nuovi sistemi operativi. Durante la WWDC 2020 furono annunciati:

Attualmente sono disponibili in versione beta per sviluppatori e beta pubbliche. Le date potrebbero essere una buona occasione per gli sviluppatori, in modo da organizzarsi con i nuovi aggiornamenti. È probabile che questa sera siano fornite le versioni Golden Master.

AirPods Studio

Apple sta lavorando ad una versione di cuffie Beats ma da vendere con il brand AirPods. Per l’esattezza si chiamano AirPods Studio e sono delle cuffie sovraurali, quindi da appoggiare sopra le orecchie.

Queste dovrebbero essere essenzialmente delle AirPods Pro ma in versione sovraurali, con la possibilità di attaccare gli speaker magneticamente. Al momento ci sono ancora dei dubbi sulla presenza o meno di questo modello durante l’evento di questa sera.

Cosa non dovremmo vedere

Molto probabilmente non vedremo la presentazione di nuovi iPhone questa sera. Ci saremmo aspettati gli iPhone 12 e iPhone 12 Pro, come negli anni passati, ma si dice che la società terrà un evento dedicato il prossimo mese.

Potremmo anche non vedere nuovi Mac con processore Apple Silicon. Anche questi probabilmente slittati al 2021.

L’evento potrebbe essere occasione per vedere una nuova Apple TV, ma non sappiamo se questa sarà presentata dopo l’evento evitando di dare ad essa particolare importanza durante la presentazione. Così come potremmo non vedere l’HomePod mini.

Come seguire l’evento

L’evento è alle ore 19:00 italiane nel sito della società. Noi terremo la nostra contro diretta in formato audio e video. Per seguirla vi lascio come riferimento la pagina del live. Accenderemo i motori dalle ore 18:30.

Per interagire con noi usate l’hashtag #SaggioMela su Twitter oppure iscrivetevi al canale ufficiale su Telegram.